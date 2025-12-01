РУС
Новости Мирные переговоры
Гарантии безопасности и территориальные вопросы Украины остаются открытыми после переговоров во Флориде, - WSJ

США и Украина обсуждают гарантии безопасности и территориальные аспекты

Вопрос послевоенных гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после мирных переговоров между США и Украиной, состоявшихся 30 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.

Также не выяснено, будет ли Россия настаивать на международном признании за собой территорий, оккупированных после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По данным издания, во время переговоров обсуждались возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективы обмена территориями между Украиной и Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что после встреч в Женеве и Флориде "еще есть над чем работать". Он подчеркнул важность запланированного визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

Несмотря на это, Рубио назвал переговоры "продуктивными" и подчеркнул:

"Мы остаемся реалистами в отношении того, как все это сложно, но также реалистично оцениваем уже достигнутый прогресс. Речь идет не только об остановке войны, но и о построении процветающего будущего Украины".

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Топ комментарии
+10
Все цілком очікувано. Товкти воду у ступі теж треба вміти. Ішак товк її впродовж трьох років ( саміти миру, плани перемоги і ще різн х...я) замість того, щоб займатись обороною країни.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:02 Ответить
+6
Кхм, що на фото робить Єрмак?
показать весь комментарий
01.12.2025 08:05 Ответить
+5
так вже є Будапештські , куди ще ?
показать весь комментарий
01.12.2025 08:03 Ответить
Все цілком очікувано. Товкти воду у ступі теж треба вміти. Ішак товк її впродовж трьох років ( саміти миру, плани перемоги і ще різн х...я) замість того, щоб займатись обороною країни.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:02 Ответить
Ну якраз зараз товкти воду в ступі цілком логічно. Іншого варіанту немає. Ну може ще всі трампісти здохнуть в один день.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:28 Ответить
так вже є Будапештські , куди ще ?
показать весь комментарий
01.12.2025 08:03 Ответить
Кінчені утирки. Колись дивився комедію "Ідіократія" 2006 р., іржав, як кінь - тоді я ще не знав, що це документальна стрічка про сьогодення Штатів.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:03 Ответить
До чого тут штати? Це про Україну і український народ. А США намагаються зупинити той писець, до якого ми в значній мірі сабі себе за 30 років привели. Ще й якісь гарантії безпеки обговорюють, замість того щоб просто плюнути на все. Бо наприклад таке обісцяне гівно як ти до цих пір (скоро чотири роки буде) так і не пішло на фронт захищати країну, а потім з дивана сидиш і жалієшся що тобі мир якийсь не такий і хочеться тільки перемоги.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:14 Ответить
Певно і тебе бачив у тому фільмі. Як почуваєшся пісоя лоботомії, сіромахо? ))
показать весь комментарий
01.12.2025 08:27 Ответить
Обурюєшся зрадницькими переговорами? Рішуче виступаєш проти підписання капітуляції? Тоді нам потрібен саме ти! Не стій осторонь - дій! 1-й корпус НГУ "Азов" - для тих, хто діє і робить вибір. Перші - тому що кращі, усе інше - компроміс. Телефонуй або заповнюй анкету на сайті!
показать весь комментарий
01.12.2025 08:45 Ответить
Якщо галоперидол закінчився, наполеоне, подзвони у рейку і поклич санітара. )))
показать весь комментарий
01.12.2025 08:50 Ответить
Та власне, нічого нового, ви тупо всі такі.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:55 Ответить
Легітимно передати владу, отримати якісь гарантії безпеки для себе і "тихо підти в ліс" - мрія зелених.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:05 Ответить
Кхм, що на фото робить Єрмак?
показать весь комментарий
01.12.2025 08:05 Ответить
єрмаку не потрібна посада, щоб керувати зеленим ішаком
показать весь комментарий
01.12.2025 08:10 Ответить
Це флешбекі у журналістів.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:11 Ответить
Трамп в Білому домі для порятунку хкуйла та його убогої мацковії, де мешкають недоістоти...Гарантії безпеки будуть як нам повідомили, опісля того як буде мир..То що може бути під цим "соусом""? Може бути те що варвари з Кремля будуть по -старому винити Київ в невиконанні якихось там пунктів, а США будуть додавлювати продавлювати..тобіш ТРамп, бо він не має ніякого відношення до США.. Будуть вибори, то тут теж будуть продавлювати з Білого дому кремлівських кандидатів.. ( бо пиз...юк буде допомагати хкуйлу і на далі...А на сьогодні можливі такі кандидатури в президенти- Розумков, який можливо і є кремлівським пряником, Порошенко та Залужний.. Кремль буде просувати ідею парламентсько-президентсько\ України..тут у нього найбільша можливість повернути оглоблі в їх бік.Бо корупція і корупціонери це друзі окупантів, асудді і прокурори взагалі "консерви"..кремлівські
показать весь комментарий
01.12.2025 08:06 Ответить
Якщо ви забули то нагадаю що провести вибори в Україні вимагає, й вже давно, в першу чергу *****! Чому, поміркуйте самі. А тромб лише підігрує цьому маніаку та й звісно сам бажав би ручного та покірного лідера України а не впертого Зе котрий непідкоряється ні ***** ні тромбу. Все очевидно й закономірно. Лише ідіоти чи зацікавлені боти вигадють фантастичні гіпотези про інші причини. Істина проста й ясна, брехня заплутана й голослівна!
показать весь комментарий
01.12.2025 09:35 Ответить
Тобто, домовились надалі домовлятись. Потужно, як ракета Фламіндічь
показать весь комментарий
01.12.2025 08:09 Ответить
Чому наші не їбуть тварюк з захистом україномовних на захопленій території та переданих колись кацапії наших землях, з введенням там української, як другої державної, з захистом наших церков по всій кацапії? Це ж логічно після їхніх ******** вимог!
показать весь комментарий
01.12.2025 08:14 Ответить
Давайте вже розкрийте таємницю...що там там було таке потужно продуктивне та рішуче
показать весь комментарий
01.12.2025 08:23 Ответить
Для чого підписували ресурсний договір пів року назад.

Щоб американці заставляли нас здаватися?
показать весь комментарий
01.12.2025 08:44 Ответить
Безпека та території - це основні питання. Решту можна не обговорювати.
Тобто результат переговорів - нуль...
показать весь комментарий
01.12.2025 08:45 Ответить
Маємо черговий конструктивний та продуктивний текст про все і ні про що.
Тобто, новин поки немає.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:46 Ответить
Крім вступу в НАТО, все будапештський меморандум. Не купуйтесь на обман.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:47 Ответить
Всі роти перемовників один на перед одного вихваляли про "рух вперед", "продуктивність зустрічі" і таке всяке.
"ПОТРАМПІЛИ" ТРОХИ І РОЗ'ЇХАЛИСЯ НІ З ЧИМ

трамБувати - ущільнувати, утоптувати, приминати, напресовувати, вкладати, напихувати.

трамПувати - ущільнувати, утоптувати, приминати, напресовувати, вкладати, напихувати хвалебною брехнею вуха, розміщені на інших черепних коробках
показать весь комментарий
01.12.2025 09:22 Ответить
 
 