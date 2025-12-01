Гарантии безопасности и территориальные вопросы Украины остаются открытыми после переговоров во Флориде, - WSJ

Вопрос послевоенных гарантий безопасности для Киева остался нерешенным после мирных переговоров между США и Украиной, состоявшихся 30 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.

Также не выяснено, будет ли Россия настаивать на международном признании за собой территорий, оккупированных после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По данным издания, во время переговоров обсуждались возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспективы обмена территориями между Украиной и Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что после встреч в Женеве и Флориде "еще есть над чем работать". Он подчеркнул важность запланированного визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

Несмотря на это, Рубио назвал переговоры "продуктивными" и подчеркнул:

"Мы остаемся реалистами в отношении того, как все это сложно, но также реалистично оцениваем уже достигнутый прогресс. Речь идет не только об остановке войны, но и о построении процветающего будущего Украины".

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

