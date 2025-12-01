Гарантії безпеки та територіальні питання України залишаються відкритими після переговорів у Флориді, - WSJ

Питання повоєнних гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після мирних переговорів між США та Україною, що відбулися 30 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Wall Street Journal.

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Також не з’ясовано, чи наполягатиме Росія на міжнародному визнанні за собою територій, окупованих після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За даними видання, під час переговорів обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективи обміну територіями між Україною та Росією.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що після зустрічей у Женеві та Флориді "ще є над чим працювати". Він наголосив на важливості запланованого візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Попри це, Рубіо назвав переговори "продуктивними" і підкреслив:

"Ми залишаємося реалістами щодо того, як усе це складно, але також реалістично оцінюємо вже досягнутий прогрес. Ідеться не лише про зупинку війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України".

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Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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