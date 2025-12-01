Гарантії безпеки та територіальні питання України залишаються відкритими після переговорів у Флориді, - WSJ
Питання повоєнних гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після мирних переговорів між США та Україною, що відбулися 30 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Wall Street Journal.
Також не з’ясовано, чи наполягатиме Росія на міжнародному визнанні за собою територій, окупованих після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
За даними видання, під час переговорів обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективи обміну територіями між Україною та Росією.
Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що після зустрічей у Женеві та Флориді "ще є над чим працювати". Він наголосив на важливості запланованого візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.
Попри це, Рубіо назвав переговори "продуктивними" і підкреслив:
"Ми залишаємося реалістами щодо того, як усе це складно, але також реалістично оцінюємо вже досягнутий прогрес. Ідеться не лише про зупинку війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України".
Що відомо про переговори у Флориді?
30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.
Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.
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Скільки квадратних метрів житла і землі ти готовий віддати людям яких треба буде евакуювати зі Слов'янська і Крама?
Чи готовий ти в разі повторного нападу рашки мобілізуватись щоб вести оборону на невигідних рубіжах десь в полях за Барвінковим?
Патужні переговірники зайняті власними гарантіями безпеки а не оцією вашою нудною дипломатією
Щоб американці заставляли нас здаватися?
Тобто результат переговорів - нуль...
Тобто, новин поки немає.
"ПОТРАМПІЛИ" ТРОХИ І РОЗ'ЇХАЛИСЯ НІ З ЧИМ
трамБувати - ущільнувати, утоптувати, приминати, напресовувати, вкладати, напихувати.
трамПувати - ущільнувати, утоптувати, приминати, напресовувати, вкладати, напихувати хвалебною брехнею вуха, розміщені на інших черепних коробках
ще поки що тимчасово окупованої землі. Та й навіть частково суверенітету. А для ЗЕ-оманського це надзвичайно велика перемога?????