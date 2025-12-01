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Новини Мирні перемовини
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Гарантії безпеки та територіальні питання України залишаються відкритими після переговорів у Флориді, - WSJ

США та Україна обговорюють гарантії безпеки та територіальні аспекти

Питання повоєнних гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після мирних переговорів між США та Україною, що відбулися 30 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Wall Street Journal.

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Також не з’ясовано, чи наполягатиме Росія на міжнародному визнанні за собою територій, окупованих після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За даними видання, під час переговорів обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективи обміну територіями між Україною та Росією.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що після зустрічей у Женеві та Флориді "ще є над чим працювати". Він наголосив на важливості запланованого візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Попри це, Рубіо назвав переговори "продуктивними" і підкреслив:

"Ми залишаємося реалістами щодо того, як усе це складно, але також реалістично оцінюємо вже досягнутий прогрес. Ідеться не лише про зупинку війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні та "обмін територіями" з РФ,- WSJ

Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною"

Автор: 

США (26742) територіальні претензії (79) Україна (7417) територіальна цілісність (325) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+15
Все цілком очікувано. Товкти воду у ступі теж треба вміти. Ішак товк її впродовж трьох років ( саміти миру, плани перемоги і ще різн х...я) замість того, щоб займатись обороною країни.
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01.12.2025 08:02 Відповісти
+8
так вже є Будапештські , куди ще ?
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01.12.2025 08:03 Відповісти
+8
Кхм, що на фото робить Єрмак?
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01.12.2025 08:05 Відповісти
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Все цілком очікувано. Товкти воду у ступі теж треба вміти. Ішак товк її впродовж трьох років ( саміти миру, плани перемоги і ще різн х...я) замість того, щоб займатись обороною країни.
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01.12.2025 08:02 Відповісти
Ну якраз зараз товкти воду в ступі цілком логічно. Іншого варіанту немає. Ну може ще всі трампісти здохнуть в один день.
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01.12.2025 08:28 Відповісти
Щоб ви розуміли, у пустелях натуральні ішаки (не оманські) допомагають людям видобувати з глибин воду. Прошу лишити оманського звання ішака у зв'язку його злочинної безполезності.
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01.12.2025 10:13 Відповісти
так вже є Будапештські , куди ще ?
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01.12.2025 08:03 Відповісти
Кінчені утирки. Колись дивився комедію "Ідіократія" 2006 р., іржав, як кінь - тоді я ще не знав, що це документальна стрічка про сьогодення Штатів.
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01.12.2025 08:03 Відповісти
Певно і тебе бачив у тому фільмі. Як почуваєшся пісоя лоботомії, сіромахо? ))
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01.12.2025 08:27 Відповісти
Обурюєшся зрадницькими переговорами? Рішуче виступаєш проти підписання капітуляції? Тоді нам потрібен саме ти! Не стій осторонь - дій! 1-й корпус НГУ "Азов" - для тих, хто діє і робить вибір. Перші - тому що кращі, усе інше - компроміс. Телефонуй або заповнюй анкету на сайті!
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01.12.2025 08:45 Відповісти
Якщо галоперидол закінчився, наполеоне, подзвони у рейку і поклич санітара. )))
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01.12.2025 08:50 Відповісти
Та власне, нічого нового, ви тупо всі такі.
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01.12.2025 08:55 Відповісти
Ну то здивуй мене.
Скільки квадратних метрів житла і землі ти готовий віддати людям яких треба буде евакуювати зі Слов'янська і Крама?
Чи готовий ти в разі повторного нападу рашки мобілізуватись щоб вести оборону на невигідних рубіжах десь в полях за Барвінковим?
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01.12.2025 11:38 Відповісти
Тупі відписи, нажаль( (я не про свої)
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01.12.2025 10:31 Відповісти
Ще продовжують платити?
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01.12.2025 11:04 Відповісти
Легітимно передати владу, отримати якісь гарантії безпеки для себе і "тихо підти в ліс" - мрія зелених.
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01.12.2025 08:05 Відповісти
Кхм, що на фото робить Єрмак?
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01.12.2025 08:05 Відповісти
єрмаку не потрібна посада, щоб керувати зеленим ішаком
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01.12.2025 08:10 Відповісти
Це флешбекі у журналістів.
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01.12.2025 08:11 Відповісти
Позує для фото, костюмчик вдягло, так в об'єктив заглядає)
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01.12.2025 09:38 Відповісти
Трамп в Білому домі для порятунку хкуйла та його убогої мацковії, де мешкають недоістоти...Гарантії безпеки будуть як нам повідомили, опісля того як буде мир..То що може бути під цим "соусом""? Може бути те що варвари з Кремля будуть по -старому винити Київ в невиконанні якихось там пунктів, а США будуть додавлювати продавлювати..тобіш ТРамп, бо він не має ніякого відношення до США.. Будуть вибори, то тут теж будуть продавлювати з Білого дому кремлівських кандидатів.. ( бо пиз...юк буде допомагати хкуйлу і на далі...А на сьогодні можливі такі кандидатури в президенти- Розумков, який можливо і є кремлівським пряником, Порошенко та Залужний.. Кремль буде просувати ідею парламентсько-президентсько\ України..тут у нього найбільша можливість повернути оглоблі в їх бік.Бо корупція і корупціонери це друзі окупантів, асудді і прокурори взагалі "консерви"..кремлівські
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01.12.2025 08:06 Відповісти
Якщо ви забули то нагадаю що провести вибори в Україні вимагає, й вже давно, в першу чергу *****! Чому, поміркуйте самі. А тромб лише підігрує цьому маніаку та й звісно сам бажав би ручного та покірного лідера України а не впертого Зе котрий непідкоряється ні ***** ні тромбу. Все очевидно й закономірно. Лише ідіоти чи зацікавлені боти вигадють фантастичні гіпотези про інші причини. Істина проста й ясна, брехня заплутана й голослівна!
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01.12.2025 09:35 Відповісти
Зе упоротий, а не впертий .
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01.12.2025 11:05 Відповісти
***** ще вимагає референдум по територіям. В тебе є таке ж просте як дві звивини в голові зебіла пояснення навіщо він це робить якщо вся соціологія каже що люди проти капітуляції і здачі землі?)))
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01.12.2025 11:41 Відповісти
"може бути", "може бути", а може і не бути, який сенс писати щось про "може бути"? у мене ось миші в духовці лазять, ото геополітична проблема. а ваші "може бути" тільки мишам на вухи.
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01.12.2025 10:34 Відповісти
Тобто, домовились надалі домовлятись. Потужно, як ракета Фламіндічь
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01.12.2025 08:09 Відповісти
Чому наші не їбуть тварюк з захистом україномовних на захопленій території та переданих колись кацапії наших землях, з введенням там української, як другої державної, з захистом наших церков по всій кацапії? Це ж логічно після їхніх ******** вимог!
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01.12.2025 08:14 Відповісти
Какая разница.
Патужні переговірники зайняті власними гарантіями безпеки а не оцією вашою нудною дипломатією
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01.12.2025 11:43 Відповісти
Давайте вже розкрийте таємницю...що там там було таке потужно продуктивне та рішуче
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01.12.2025 08:23 Відповісти
Для чого підписували ресурсний договір пів року назад.

Щоб американці заставляли нас здаватися?
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01.12.2025 08:44 Відповісти
Безпека та території - це основні питання. Решту можна не обговорювати.
Тобто результат переговорів - нуль...
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01.12.2025 08:45 Відповісти
Безпековий уже є, Будапешт
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01.12.2025 09:42 Відповісти
Маємо черговий конструктивний та продуктивний текст про все і ні про що.
Тобто, новин поки немає.
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01.12.2025 08:46 Відповісти
Крім вступу в НАТО, все будапештський меморандум. Не купуйтесь на обман.
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01.12.2025 08:47 Відповісти
Всі роти перемовників один на перед одного вихваляли про "рух вперед", "продуктивність зустрічі" і таке всяке.
"ПОТРАМПІЛИ" ТРОХИ І РОЗ'ЇХАЛИСЯ НІ З ЧИМ

трамБувати - ущільнувати, утоптувати, приминати, напресовувати, вкладати, напихувати.

трамПувати - ущільнувати, утоптувати, приминати, напресовувати, вкладати, напихувати хвалебною брехнею вуха, розміщені на інших черепних коробках
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01.12.2025 09:22 Відповісти
Якщо два головних питання під питанням, по які результати можно теревеняти?
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01.12.2025 10:08 Відповісти
Питання повоєнних гарантій безпеки для Києва залишилося невирішеним після мирних переговорів між США та Україною, що відбулися 30 листопада. - переговори і вся американська куйня у виконанні фсбешної агентури при "трамбоні" потрібні світовій спільноті.а найбільше Україні після БУДАПЕШТСЬКОГО АМЕРИКАНО-РАШИСТСЬКОГО НАІПАЛОВО УКРАЇНИ,РЕЗУЛЬТАТОМ ЯКОГО Є КРОВОПРОЛИТНА ,ОКУПАЦІЙНА ВІЙНА РАШИСТСЬКОГО ПІДПИСАНТА ВЛАСНОЇ БРЕХНІ ЯК ЗАЙЦЮ ТРІПЕР.
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01.12.2025 10:14 Відповісти
Перемололи воду в ступі.
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01.12.2025 11:06 Відповісти
А ніби гарантії безпеки та відновлення України. Все це є добре замаскована капітуляція України зі втратою своєї рідної української
ще поки що тимчасово окупованої землі. Та й навіть частково суверенітету. А для ЗЕ-оманського це надзвичайно велика перемога?????
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01.12.2025 14:48 Відповісти
 
 