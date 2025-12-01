На переговорах у Флориді переважно обговорювали післявоєнні кордони, - Axios

Переговори між делегаціями України та США, що відбулися у Флориді, майже повністю було присвячено питанню майбутнього кордону між Україною та РФ в рамках можливої мирної угоди.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами одного із українських посадовців, зустріч була "напруженою, але не негативною"

"Ми справді цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти США досягти успіху, не втрачаючи нашу країну та запобігаючи черговій агресії", - сказав він.

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Високопоставлений чиновник США заявив, що переговори в неділю були "позитивними".

Території

Після близько години дискусій у розширеному складі кількість учасників переговорів скоротилася до трьох представників із кожного боку.

Лінія територіального контролю була практично єдиним питанням, яке обговорювалося, пише видання.

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У зустрічі від США брали участь Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та зять Дональда Трампа, радник Джаред Кушнер.

Україну представляли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

Після основної частини Умєров і Віткофф провели окрему зустріч тет-а-тет. Згодом секретар РНБО мав ще одну приватну розмову з американським спецпосланцем.

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Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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