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На переговорах у Флориді переважно обговорювали післявоєнні кордони, - Axios

Що обговорювали США та Україна у Флориді?

Переговори між делегаціями України та США, що відбулися у Флориді, майже повністю було присвячено питанню майбутнього кордону між Україною та РФ в рамках можливої мирної угоди.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами одного із українських посадовців, зустріч була "напруженою, але не негативною"

"Ми справді цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти США досягти успіху, не втрачаючи нашу країну та запобігаючи черговій агресії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Високопоставлений чиновник США заявив, що переговори в неділю були "позитивними".

Території

Після близько години дискусій у розширеному складі кількість учасників переговорів скоротилася до трьох представників із кожного боку.

Лінія територіального контролю була практично єдиним питанням, яке обговорювалося, пише видання.

Читайте також: Гарантії безпеки та територіальні питання України залишаються відкритими після переговорів у Флориді, - WSJ

У зустрічі від США брали участь Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та зять Дональда Трампа, радник Джаред Кушнер.

Україну представляли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

Після основної частини Умєров і Віткофф провели окрему зустріч тет-а-тет. Згодом секретар РНБО мав ще одну приватну розмову з американським спецпосланцем.

Читайте: США прагнуть миру, але Росія має відповісти за воєнні злочини, - єврокомісар Макграт

Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Читайте: Рубіо планує пропустити зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

Автор: 

перемовини (3820) США (26742) Рубіо Марко (446) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+17
А так можна? Територіями торгувати?
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01.12.2025 10:33 Відповісти
+14
Бо порядна людина і розуміється на міжнародному праві. Для того кодла це занадто. З тієї ж причини вони уникають представників ЄС.
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01.12.2025 10:40 Відповісти
+13
тобто кордони України обговорювали - умєров міндічгейтович та вітькофф .. жестяк
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01.12.2025 10:36 Відповісти
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Україну представляли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

а чому Кислиці нема ?
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01.12.2025 10:31 Відповісти
Бо порядна людина і розуміється на міжнародному праві. Для того кодла це занадто. З тієї ж причини вони уникають представників ЄС.
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01.12.2025 10:40 Відповісти
Еврей ЗЕ який втік від 4 повісток, Направив Татарина який має всю родину в США, обговорювати кордони укрів із США, яке в принципі не брало участь у війні.

Чи є більші лохи в світовій історії чим укри?
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01.12.2025 10:32 Відповісти
Укри - це хто?
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01.12.2025 18:47 Відповісти
А так можна? Територіями торгувати?
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01.12.2025 10:33 Відповісти
тобто кордони України обговорювали - умєров міндічгейтович та вітькофф .. жестяк
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01.12.2025 10:36 Відповісти
Ще "зять трампа" (мабуть впливова посада в США)
Результат переговорів буде виглядати так:
Пункт 1 - міжнародне право скасовано...
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01.12.2025 11:03 Відповісти
Ну, він трахає його дочку. Гадаю, це третя за впливовістю посада після самого трумпа та його сина.
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01.12.2025 18:48 Відповісти
Одлного хабарника-переговорника зепідар замінив на іншого, та ще такого, у якого вся сім'я і награбоване знаходяться в США і під ковпаком трампона. Результати перемовин будуть потужні!
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01.12.2025 10:58 Відповісти
Нехай свої кордони передивляться паскуди. Війна не закінчиться поки хоч одна рашистська нога стоїть на українській землі
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01.12.2025 11:00 Відповісти
Кордони країни обговорюють особи, які нічого і нікого не представляють. Навіть якщо боневтік своїм указом призначив Умєрова керівником делегації, то ні в президента, ні в керівника його делегації не має повноважень обговорювати питання зміни кордонів України. Для зеленої шобли - це стаття в КК України, до того ж ні не одна. Для міжнародних відносин - це нікчемна подія, яка не матиме жодних правових наслідків. Невже в США такі самі довбні, які не розуміють елементарних речей?
Дно
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01.12.2025 11:13 Відповісти
Ви прочитали думки. Написав про це нижче.
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01.12.2025 17:21 Відповісти
за одно только "обговорили суверинитет" всю компанию переговорщиков можно сажать.
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01.12.2025 14:20 Відповісти
Умеров поїхав туди в першу чергу обговорювати кордони своїх маєтків у штатах...
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01.12.2025 15:43 Відповісти
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01.12.2025 15:44 Відповісти
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01.12.2025 15:45 Відповісти
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01.12.2025 18:50 Відповісти
"давайте вже після війни" (с)...

обговорювати післявоєнні кордони
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01.12.2025 16:43 Відповісти
Відчуття, що дуже скоро цей політичний гнійник вибухне, причому і у сша, і на параші.

Гноєм забризкає і сусідів, але увесь світ деякий час буде о****євати від масштабів політичного звіздєца (і тотальної брехні роками, і підсудних справ за купою звинувачень) у сша і на бензоколонці.

P.S. комуністичний китай дивиться на увесь цей й****й цирк під назвою "відчайдушні спроби перетягти парашу на бік Америки", як на лайно. Паралельно з тим, розвиває ВПК, кує тисячі танків, літаків і кораблів, і готується стати гегемоном.
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01.12.2025 17:18 Відповісти
Він ним не стане. Бо сам не хоче.
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01.12.2025 18:52 Відповісти
Согласовывают границы Украина и США, а агрессор РФ. Сюрреализм.
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01.12.2025 17:38 Відповісти
Америкоси міняють українську землю на свої бізнес проекти з кацапами!!! Це раз су...а, а 2!!!!! Вони в рот і..бали всю Європу і весь Світ раді своїх зелених бакосів і свого майданчика у Флрріді!!!!!!! Іск до США за все Яз забрану з України, виявилось 3 існуючі вороги України і Європи, Європа привіт, вас будуть атакувати наступними, і плати і ракетні двигуни в дронах вгадайте будуть ч'ї)))))
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01.12.2025 19:33 Відповісти
Во пиз-ец попёр! Как можно обсуждать послевоенные границы, когда война в разгаре? Хотя сидя во Флориде возможно конечно.
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01.12.2025 19:57 Відповісти
 
 