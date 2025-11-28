Рубіо планує пропустити зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

За інформацією Reuters, державний секретар США Марко Рубіо може не взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Замість Рубіо Вашингтон може представити заступник держсекретаря Крістофер Ландау.

Контекст: переговори щодо мирного плану Трампа

Зустріч проходить на тлі напружених дискусій щодо мирного плану президента США Дональда Трампа стосовно України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що позиція Європи може бути недостатньо врахована в переговорах між Вашингтоном і Москвою.

Реакція Держдепартаменту США

Речник Держдепу зазначив, що Марко Рубіо "вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО" і його присутність на всіх заходах є "непрактичною".

Втім джерела в Європі та Україні побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли триває обговорення майбутнього формату переговорів з Росією.

Також читайте: США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо

Рідкісна відсутність держсекретаря на засіданні НАТО

Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.

Востаннє держсекретар США пропускав аналогічну зустріч у 2017 році — тоді це був Рекс Тіллерсон.

На тлі нинішніх дискусій щодо України союзники особливо уважно стежать за тим, наскільки активно США беруть участь у процесі.

Читайте також: Інформація ЗМІ про заяву Дрісколла щодо "неминучої поразки" України - це фейк, - Рубіо