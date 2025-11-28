Рубіо планує пропустити зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters
За інформацією Reuters, державний секретар США Марко Рубіо може не взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Замість Рубіо Вашингтон може представити заступник держсекретаря Крістофер Ландау.
Контекст: переговори щодо мирного плану Трампа
Зустріч проходить на тлі напружених дискусій щодо мирного плану президента США Дональда Трампа стосовно України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що позиція Європи може бути недостатньо врахована в переговорах між Вашингтоном і Москвою.
Реакція Держдепартаменту США
Речник Держдепу зазначив, що Марко Рубіо "вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО" і його присутність на всіх заходах є "непрактичною".
Втім джерела в Європі та Україні побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли триває обговорення майбутнього формату переговорів з Росією.
Рідкісна відсутність держсекретаря на засіданні НАТО
Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.
Востаннє держсекретар США пропускав аналогічну зустріч у 2017 році — тоді це був Рекс Тіллерсон.
На тлі нинішніх дискусій щодо України союзники особливо уважно стежать за тим, наскільки активно США беруть участь у процесі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А если человек говно и полит. проститутка как руБио , который хочет проскочить между каплями дождя, то это надолго …
Ці часи в минулому. В усякому разі до закінчення каденції Трампа-2, який демонструє
явну підтримку військового злочинця путлєра.
Мабуть вже настав час відповідальній частині країн - членів НАТО взяти управління на себе і самостійно приймати рішення, якщо держсекретар Рубіо (маю припущення, що не за власним рішенням) ігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент.
Невже крім США в НАТО все ще немає нікого дорослих?