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Новини Мирний план США
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Рубіо планує пропустити зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

Рубіо

За інформацією Reuters, державний секретар США Марко Рубіо може не взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Замість Рубіо Вашингтон може представити заступник держсекретаря Крістофер Ландау. 

Контекст: переговори щодо мирного плану Трампа

Зустріч проходить на тлі напружених дискусій щодо мирного плану президента США Дональда Трампа стосовно України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що позиція Європи може бути недостатньо врахована в переговорах між Вашингтоном і Москвою.

Реакція Держдепартаменту США

Речник Держдепу зазначив, що Марко Рубіо "вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО" і його присутність на всіх заходах є "непрактичною".

Втім джерела в Європі та Україні побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли триває обговорення майбутнього формату переговорів з Росією.

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Рідкісна відсутність держсекретаря на засіданні НАТО

Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.

Востаннє держсекретар США пропускав аналогічну зустріч у 2017 році — тоді це був Рекс Тіллерсон.
На тлі нинішніх дискусій щодо України союзники особливо уважно стежать за тим, наскільки активно США беруть участь у процесі.

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Автор: 

НАТО (7232) США (26719) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+5
Так це й цілком зрозуміло... Адже у членів НАТО накопичилася до США, купа запитань... Дуже "незручних"... На які Рубіо або не зможе, або не захоче відповідать... То чого взагалі, на той саміт їхать...
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29.11.2025 00:33 Відповісти
+3
Мабуть годі вже нашим європейським партнерам з країн НАТО заглядати в рота Рубіо, очікуючи, що адміністрація Трампа-2 схаменеться і поверне своє минуле відношення і лідерство в НАТО.
Ці часи в минулому. В усякому разі до закінчення каденції Трампа-2, який демонструє
явну підтримку військового злочинця путлєра.
Мабуть вже настав час відповідальній частині країн - членів НАТО взяти управління на себе і самостійно приймати рішення, якщо держсекретар Рубіо (маю припущення, що не за власним рішенням) ігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент.
Невже крім США в НАТО все ще немає нікого дорослих?
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29.11.2025 00:57 Відповісти
+2
Хитрий кубинець ненавидить совок та рашку , але маневрує між усім МАГАгівном - думає статі презом
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29.11.2025 01:04 Відповісти
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А Рубіо нам друг?
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29.11.2025 00:12 Відповісти
Амери вміють рахувати гроші. Аудіо мінфіну не пройшов боком.
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29.11.2025 00:15 Відповісти
Хитрий кубинець ненавидить совок та рашку , але маневрує між усім МАГАгівном - думає статі презом
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29.11.2025 01:04 Відповісти
Так і пінгвіни пропускають зустріч НАТО, до речі що це?
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29.11.2025 00:22 Відповісти
Так це й цілком зрозуміло... Адже у членів НАТО накопичилася до США, купа запитань... Дуже "незручних"... На які Рубіо або не зможе, або не захоче відповідать... То чого взагалі, на той саміт їхать...
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29.11.2025 00:33 Відповісти
Зато у США до них одне питання- де їх внески в те НАТО.
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29.11.2025 01:45 Відповісти
Пропонуєш європейцям та американцям, саме зараз "пісюнами мірятьсся"? Ті люди, що зменшували внески, зараз не при владі, а дехто - вже й в могилі... Але європейці, поступово, почали виправлять ситуацію з внесками. А США, на порозі війни, руйнують саму систему спільної оборони... Так хто ж шкодить більше?
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29.11.2025 01:54 Відповісти
Сша на острові, а європв без арміїї. Єаропа сама не спроможна збити дрон.
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29.11.2025 01:58 Відповісти
Я не розумію - що саме ти хочеш мені довести? Я в геополітиці тямлю не гірше за тебе - бо маю військову та юридичну освіту...
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29.11.2025 02:14 Відповісти
та нічого він не хоче. Що взагалі може хотіти бот?
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29.11.2025 10:48 Відповісти
Думав що Рубіо більш-менш нормальний у цій банді, та ні, таке ж лайно.
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29.11.2025 00:52 Відповісти
Там навіть не в Рубіо справа... Він "людина Системи"... А вони "не мають власної думки"... Вони керуються "інтересами"... А "інтереси" вказують їм, що казать, і що робить...
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29.11.2025 01:22 Відповісти
Борис Джонсон тоже человек системы, но у него есть собственное мнение … и он за Украину !
А если человек говно и полит. проститутка как руБио , который хочет проскочить между каплями дождя, то это надолго …
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29.11.2025 07:58 Відповісти
Толку з Джонсон і того, що він за Україну
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29.11.2025 10:58 Відповісти
Випускаєте один "нюанс"... "Системи" та їх цілі, різні бувають...
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29.11.2025 11:58 Відповісти
Мабуть годі вже нашим європейським партнерам з країн НАТО заглядати в рота Рубіо, очікуючи, що адміністрація Трампа-2 схаменеться і поверне своє минуле відношення і лідерство в НАТО.
Ці часи в минулому. В усякому разі до закінчення каденції Трампа-2, який демонструє
явну підтримку військового злочинця путлєра.
Мабуть вже настав час відповідальній частині країн - членів НАТО взяти управління на себе і самостійно приймати рішення, якщо держсекретар Рубіо (маю припущення, що не за власним рішенням) ігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент.
Невже крім США в НАТО все ще немає нікого дорослих?
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29.11.2025 00:57 Відповісти
Рубіо, у тебе за спиною чебурек Умєров передає маляву хйлу через Віткоффа ...
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29.11.2025 01:02 Відповісти
Нарешті американці допетрали що від них хоче ЄС і більшість країн НАТО, а тому логічно вирішили морозитись.
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29.11.2025 01:04 Відповісти
Рубіо просто викличе повісткою чєбурека як громадянина Сша і той йому звітує. І підпише все що треба заразом.
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29.11.2025 01:06 Відповісти
 
 