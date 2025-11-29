Рубио планирует пропустить встречу НАТО в ключевой для Украины момент, - Reuters
По информации Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио может не принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вместо Рубио Вашингтон может представить заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.
Контекст: переговоры по мирному плану Трампа
Встреча проходит на фоне напряженных дискуссий по мирному плану президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Некоторые европейские дипломаты выражают обеспокоенность, что позиция Европы может быть недостаточно учтена в переговорах между Вашингтоном и Москвой.
Реакция Госдепартамента США
Представитель Госдепа отметил, что Марко Рубио "уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО" и его присутствие на всех мероприятиях является "непрактичным".
Впрочем, источники в Европе и Украине опасаются, что отсутствие Рубио может ослабить влияние США в критический момент, когда продолжается обсуждение будущего формата переговоров с Россией.
Редкое отсутствие госсекретаря на заседании НАТО
Встреча министров НАТО обычно проходит два раза в год, и редко когда госсекретарь США пропускает ее.
Последний раз госсекретарь США пропускал аналогичную встречу в 2017 году - тогда это был Рекс Тиллерсон.
На фоне нынешних дискуссий по Украине союзники особенно внимательно следят за тем, насколько активно США участвуют в процессе.
А если человек говно и полит. проститутка как руБио , который хочет проскочить между каплями дождя, то это надолго …
Ці часи в минулому. В усякому разі до закінчення каденції Трампа-2, який демонструє
явну підтримку військового злочинця путлєра.
Мабуть вже настав час відповідальній частині країн - членів НАТО взяти управління на себе і самостійно приймати рішення, якщо держсекретар Рубіо (маю припущення, що не за власним рішенням) ігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент.
Невже крім США в НАТО все ще немає нікого дорослих?