Рубио планирует пропустить встречу НАТО в ключевой для Украины момент, - Reuters

Рубіо

По информации Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио может не принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вместо Рубио Вашингтон может представить заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. 

Контекст: переговоры по мирному плану Трампа

Встреча проходит на фоне напряженных дискуссий по мирному плану президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Некоторые европейские дипломаты выражают обеспокоенность, что позиция Европы может быть недостаточно учтена в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Реакция Госдепартамента США

Представитель Госдепа отметил, что Марко Рубио "уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО" и его присутствие на всех мероприятиях является "непрактичным".

Впрочем, источники в Европе и Украине опасаются, что отсутствие Рубио может ослабить влияние США в критический момент, когда продолжается обсуждение будущего формата переговоров с Россией.

Читайте также: США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

Редкое отсутствие госсекретаря на заседании НАТО

Встреча министров НАТО обычно проходит два раза в год, и редко когда госсекретарь США пропускает ее.

Последний раз госсекретарь США пропускал аналогичную встречу в 2017 году - тогда это был Рекс Тиллерсон.

На фоне нынешних дискуссий по Украине союзники особенно внимательно следят за тем, насколько активно США участвуют в процессе.

Читайте также: Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио

НАТО (10514) США (28443) Рубио Марко (325)
Топ комментарии
+3
Так це й цілком зрозуміло... Адже у членів НАТО накопичилася до США, купа запитань... Дуже "незручних"... На які Рубіо або не зможе, або не захоче відповідать... То чого взагалі, на той саміт їхать...
29.11.2025 00:33 Ответить
+1
Так і пінгвіни пропускають зустріч НАТО, до речі що це?
29.11.2025 00:22 Ответить
+1
Думав що Рубіо більш-менш нормальний у цій банді, та ні, таке ж лайно.
29.11.2025 00:52 Ответить
А Рубіо нам друг?
29.11.2025 00:12 Ответить
Амери вміють рахувати гроші. Аудіо мінфіну не пройшов боком.
показать весь комментарий
Хитрий кубинець ненавидить совок та рашку , але маневрує між усім МАГАгівном - думає статі презом
29.11.2025 01:04 Ответить
Так і пінгвіни пропускають зустріч НАТО, до речі що це?
29.11.2025 00:22 Ответить
Так це й цілком зрозуміло... Адже у членів НАТО накопичилася до США, купа запитань... Дуже "незручних"... На які Рубіо або не зможе, або не захоче відповідать... То чого взагалі, на той саміт їхать...
29.11.2025 00:33 Ответить
Зато у США до них одне питання- де їх внески в те НАТО.
29.11.2025 01:45 Ответить
Пропонуєш європейцям та американцям, саме зараз "пісюнами мірятьсся"? Ті люди, що зменшували внески, зараз не при владі, а дехто - вже й в могилі... Але європейці, поступово, почали виправлять ситуацію з внесками. А США, на порозі війни, руйнують саму систему спільної оборони... Так хто ж шкодить більше?
29.11.2025 01:54 Ответить
Сша на острові, а європв без арміїї. Єаропа сама не спроможна збити дрон.
29.11.2025 01:58 Ответить
Я не розумію - що саме ти хочеш мені довести? Я в геополітиці тямлю не гірше за тебе - бо маю військову та юридичну освіту...
29.11.2025 02:14 Ответить
Думав що Рубіо більш-менш нормальний у цій банді, та ні, таке ж лайно.
29.11.2025 00:52 Ответить
Там навіть не в Рубіо справа... Він "людина Системи"... А вони "не мають власної думки"... Вони керуються "інтересами"... А "інтереси" вказують їм, що казать, і що робить...
29.11.2025 01:22 Ответить
Борис Джонсон тоже человек системы, но у него есть собственное мнение … и он за Украину !
А если человек говно и полит. проститутка как руБио , который хочет проскочить между каплями дождя, то это надолго …
29.11.2025 07:58 Ответить
Мабуть годі вже нашим європейським партнерам з країн НАТО заглядати в рота Рубіо, очікуючи, що адміністрація Трампа-2 схаменеться і поверне своє минуле відношення і лідерство в НАТО.
Ці часи в минулому. В усякому разі до закінчення каденції Трампа-2, який демонструє
явну підтримку військового злочинця путлєра.
Мабуть вже настав час відповідальній частині країн - членів НАТО взяти управління на себе і самостійно приймати рішення, якщо держсекретар Рубіо (маю припущення, що не за власним рішенням) ігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент.
Невже крім США в НАТО все ще немає нікого дорослих?
29.11.2025 00:57 Ответить
Рубіо, у тебе за спиною чебурек Умєров передає маляву хйлу через Віткоффа ...
29.11.2025 01:02 Ответить
Нарешті американці допетрали що від них хоче ЄС і більшість країн НАТО, а тому логічно вирішили морозитись.
29.11.2025 01:04 Ответить
Рубіо просто викличе повісткою чєбурека як громадянина Сша і той йому звітує. І підпише все що треба заразом.
29.11.2025 01:06 Ответить
 
 