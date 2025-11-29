Рубио планирует пропустить встречу НАТО в ключевой для Украины момент, - Reuters

По информации Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио может не принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Вместо Рубио Вашингтон может представить заместитель госсекретаря Кристофер Ландау.

Контекст: переговоры по мирному плану Трампа

Встреча проходит на фоне напряженных дискуссий по мирному плану президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Некоторые европейские дипломаты выражают обеспокоенность, что позиция Европы может быть недостаточно учтена в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Реакция Госдепартамента США

Представитель Госдепа отметил, что Марко Рубио "уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО" и его присутствие на всех мероприятиях является "непрактичным".

Впрочем, источники в Европе и Украине опасаются, что отсутствие Рубио может ослабить влияние США в критический момент, когда продолжается обсуждение будущего формата переговоров с Россией.

Редкое отсутствие госсекретаря на заседании НАТО

Встреча министров НАТО обычно проходит два раза в год, и редко когда госсекретарь США пропускает ее.

Последний раз госсекретарь США пропускал аналогичную встречу в 2017 году - тогда это был Рекс Тиллерсон.

На фоне нынешних дискуссий по Украине союзники особенно внимательно следят за тем, насколько активно США участвуют в процессе.

