Каллас про переговори у Флориді: Участь Європи зробила б позиції України значно сильнішими

Українсько-американські переговори у США були "складними, але продуктивними".

Про це заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За її словами, міністри оборони та закордонних справ України поінформують колег із ЄС про результати зустрічей, що відбулися напередодні у Флориді. Каллас підкреслила, що Україні довелося вести переговори самостійно.

Вона зауважила, що участь європейських представників зробила б позиції Києва значно сильнішими. "Якби вони були разом з європейцями, то однозначно були б значно сильнішими. Але я вірю, що українці здатні постояти за себе", - сказала дипломатка.

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Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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