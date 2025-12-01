Каллас про переговори у Флориді: Участь Європи зробила б позиції України значно сильнішими
Українсько-американські переговори у США були "складними, але продуктивними".
Про це заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, міністри оборони та закордонних справ України поінформують колег із ЄС про результати зустрічей, що відбулися напередодні у Флориді. Каллас підкреслила, що Україні довелося вести переговори самостійно.
Вона зауважила, що участь європейських представників зробила б позиції Києва значно сильнішими. "Якби вони були разом з європейцями, то однозначно були б значно сильнішими. Але я вірю, що українці здатні постояти за себе", - сказала дипломатка.
Що відомо про переговори у Флориді?
30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.
Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.
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як може зелене кодло, яке ні на що не впливає, відрізати Європу??? в тебе з головою все в порядку?
Але коли прийдеться голосувати "за - проти" - там буде не все так однозначно....
67 голосів не буде в Сенаті США
а де я конкретно тебе образив чи нахамив?
Бо ми знаємо які це"позиції України значно сильнішими "