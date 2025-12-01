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Новини Мирні перемовини
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Каллас про переговори у Флориді: Участь Європи зробила б позиції України значно сильнішими

каллас

Українсько-американські переговори у США були "складними, але продуктивними".

Про це заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За її словами, міністри оборони та закордонних справ України поінформують колег із ЄС про результати зустрічей, що відбулися напередодні у Флориді. Каллас підкреслила, що Україні довелося вести переговори самостійно.

Вона зауважила, що участь європейських представників зробила б позиції Києва значно сильнішими. "Якби вони були разом з європейцями, то однозначно були б значно сильнішими. Але я вірю, що українці здатні постояти за себе", - сказала дипломатка.

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Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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Європа (2507) перемовини (3820) Каллас Кая (524)
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Топ коментарі
+10
Як казав недавно Шеліговський, Європа приймає участь в конкурсі текстів мирного плану.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
+8
що стримує Європу ось прямо зараз дати Україні купу зброї і ще й солдат своїх? це ОДРАЗУ призведе до того що Європа потрапить за стіл переговорів.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
+5
а тривала війна - корисна . Ми вже це відчуваємо зараз "як ніколи раніше". Головне, щоб тривала війна "стільки, скільки потрібно".
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01.12.2025 11:09 Відповісти
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Ти *********, тітко? Чи у зе-кодлі відкатом обділили?
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01.12.2025 10:44 Відповісти
То сутенер й...ся перерву дав
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01.12.2025 10:48 Відповісти
Знаєш про розпорядок дня в сутенерів, користуєшся послугами.
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01.12.2025 10:51 Відповісти
Писати? Та твоїм тупим зеленим рилом лише зелене гівно розмішувати. )))
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01.12.2025 10:53 Відповісти
"зелені зрадники" відрізали Європу і рашистсько- американський хер Україна отримає від США
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01.12.2025 10:42 Відповісти
ти навіщо за трампа голосував?

як може зелене кодло, яке ні на що не впливає, відрізати Європу??? в тебе з головою все в порядку?
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01.12.2025 10:46 Відповісти
Ти навіщо за "зелене кодло голосував"???як може зелене кодло, яке ні на що не впливає, відрізати Європу??? в тебе з головою все в порядку?" "зелене кодло " виконує американо- рашистський план по здачі національних і не виключено територіальних інтересів України і її народу...але ж то не для Твоєї голови .в якій все в "зеленому порядку"
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01.12.2025 10:58 Відповісти
якщо зелене кодло тупо виконує команди твоїх американських лідерів яких ти понаобирав, то проблема в тобі і трампі.
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01.12.2025 12:05 Відповісти
Потрібно включати в Договір пункти, які потребують ратифікації в Сенаті США - договорняк "ушакова - віткоффа" не пройде!
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01.12.2025 10:43 Відповісти
оце ти наївний. американці роблять те що їм потрібно, і сенат в курсі.
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01.12.2025 10:48 Відповісти
... в курсі!
Але коли прийдеться голосувати "за - проти" - там буде не все так однозначно....
67 голосів не буде в Сенаті США
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01.12.2025 10:52 Відповісти
Тому прокремлівська руда мерзота проти участі Європи. А українське зелене чмо з цим погоджується, а якби вперлися "ніяких перемовин без Європи", бо саме Європа, а не америка, зараз допомагає, але зелених цікавлять тільки свої шкурки.
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01.12.2025 10:47 Відповісти
що стримує Європу ось прямо зараз дати Україні купу зброї і ще й солдат своїх? це ОДРАЗУ призведе до того що Європа потрапить за стіл переговорів.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
що стримує США НАДАТИ ЛЕНД- ЛІЗ УКРАЇНІ ,АНАЛОГІЧНИЙ ЛЕНД-ЛІЗУ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ????...АНУ ХЕР ДО НОСА КИНЬ....
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01.12.2025 11:00 Відповісти
байден стримує? при байдені лендліз би був, точно. правда байден був президентом і лендлізу не було чомусь. чому? як думаєш?
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01.12.2025 12:04 Відповісти
Слухай "стрілочник".Ти такеи хер до носа не кинув...Де плять ,мова в моєму дописі, іде про персоналії американських президентів???що стримує США НАДАТИ ЛЕНД- ЛІЗ УКРАЇНІ ,АНАЛОГІЧНИЙ ЛЕНД-ЛІЗУ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ????//
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01.12.2025 14:35 Відповісти
виборці стримують, такі як ти. понавибирали всяких венсів і інших полупокерів, і ходите тут дебільні питання задаєте.
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01.12.2025 14:37 Відповісти
ти вродився дебілятком, а тому за відсутності аргументів і розуму на перше місце висувається те,чим ти наповнений-хамство.проходь
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01.12.2025 14:41 Відповісти
якщо я образив тебе тим що венс полупокер - то вибач. але це правда.
а де я конкретно тебе образив чи нахамив?
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01.12.2025 14:42 Відповісти
будь -ласка .проходь
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01.12.2025 14:47 Відповісти
Мабуть зелена нікчема та його безмежна корупція це головне, що стримує партнерів. Я ще в 22 році писала, що якби влаштували нормальний Майдан, то допомога потроїлась би з усіх сторін. У всьому підтримали б. А фсбешне "неначасі" запустила сама зелень, от і маємо…
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01.12.2025 13:27 Відповісти
Як казав недавно Шеліговський, Європа приймає участь в конкурсі текстів мирного плану.
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01.12.2025 10:49 Відповісти
Репараційний кредит на 150 млрд., під контролем ЄС зробив би позицію України набагато сильнийшою. А також остаточна відмова від російських вуглеводнів та контроль за вже прийнятими санкціями. Європа тоне в бюрократії, популізмі та небажанні брати на себе відповідальність за свою долю. Надія на доброго дядько Сема тає як лід на пательні. Жирний ЄС викликає слиновиділення у рашистів, американських імперіалістів типу трампа, та китайських комунистів-реваншистів.
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01.12.2025 10:50 Відповісти
ЄС потрібне коли допомогає, в коли договорняки заключають, та гроші ділять , то тільки заважає
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01.12.2025 10:52 Відповісти
Від авторів "Швидкий мир шкідливий для України".
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01.12.2025 10:53 Відповісти
а тривала війна - корисна . Ми вже це відчуваємо зараз "як ніколи раніше". Головне, щоб тривала війна "стільки, скільки потрібно".
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01.12.2025 11:09 Відповісти
Тому піндоси й не хочуть бачити там європейців.
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01.12.2025 11:44 Відповісти
От і добре що не було.
Бо ми знаємо які це"позиції України значно сильнішими "
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01.12.2025 12:15 Відповісти
І які позиції?
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01.12.2025 12:29 Відповісти
Ясно. Тобто керівниця дипломатії ЄС визнала, що стратегія ***** усунути європейців від переговорів спрацювала. Але судячи з останніх заяв лідерів ЄС, точніше їхньої відсутності, вони не сильно цим переймаються.
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01.12.2025 12:27 Відповісти
Переговаривались в голфклубе Витькова. Хорош хоть не в бане.
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01.12.2025 12:44 Відповісти
Так чому ви не учасники переговорів?
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01.12.2025 16:27 Відповісти
 
 