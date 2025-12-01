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Віткофф і Кушнер можуть вплинути на долю українського мирного плану, - The Times

Візит Віткоффа та Кушнера до Москви: ризики мирного плану для України

Візит спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви ставить під сумнів українські інтереси в мирному плані США–РФ та викликає занепокоєння союзників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Times.

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Видання зазначає, що у неділю у Флориді, у гольф-клубі Маямі, що належить Віткоффу, вирішували не спортивні питання, а майбутнє України. Та справжня драма розгортається попереду - у Москві, куди найближчими днями вирушать Віткофф та Кушнер.

Корупційний скандал впливає на переговори з Росією

Відставка Андрія Єрмака стала ударом для Києва в момент, коли Вашингтон готується до ключових консультацій із Москвою.

Російський президент Володимир Путін уже назвав Зеленського "злодійським керівником" і стверджує, що Україна нібито краде гроші американських платників податків.

Дональд Трамп визнав, що "ситуація з корупцією" в Україні "не корисна".

У Києві побоюються, що через корупційний скандал Путін може ще сильніше тиснути на спецпосланців США - Віткоффа та Кушнера - без участі України.

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Скандал навколо Віткоффа

Позиція Віткоффа як "чесного посередника" зазнала чергового удару після витоку стенограми його розмови з кремлівським радником Юрієм Ушаковим.

У документі американський посланець нібито підказував Росії, як впливати на Трампа, а також радив перешкодити зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером.

"Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я так вважаю", - заявив Віткофф, згідно зі стенограмою.

Це вже шостий візит Віткоффа до Москви, при цьому він досі не відвідав Україну жодного разу.

Союзники України занепокоєні майбутнім візитом до Москви

Під час візиту до Москви існує ризик, що Путін запропонує Віткоффу та Кушнеру вигідні бізнес-угоди, подібні до тих, що сприяли їхній ролі у домовленостях по Газі.

Підозри посилює первісний варіант американсько-російського мирного плану, розробленого ними у жовтні. Серед найбільш спірних пунктів:

  • обмеження української армії до 600 тис. військових;

  • передача Росії частини територій;

  • використання $100 млрд заморожених російських активів, з яких США отримують 50% прибутку;

  • створення спільного американо-російського інвестиційного фонду.

Європейським партнерам пропонували просто внести ще $100 млрд - без будь-якої вигоди.

"Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес", - заявив президент Польщі Дональд Туск.

Після критики з боку України план скоротили до 19 пунктів, а сенатор Марко Рубіо намагався взяти процес під контроль. Однак саме Віткофф і Кушнер, а не Рубіо, вирушать до Москви на ключову зустріч із Путіним.

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Попередні заяви Путіна та реакція Дональда Трампа створюють напружений і потенційно небезпечний контекст перед візитом американських представників до Москви.

Як зауважує видання, головна загроза для України полягає в тому, що Рубіо "не буде в кімнаті, коли з іншою стороною будуть консультуватися щодо угоди". Це відкриває можливість для кулуарних домовленостей без участі Києва.

Аналітики припускають, що Путін намагатиметься не відпустити американських посланців без певного "результату" - і цей результат може виявитися різко невигідним для України. У Кремля є спокуса використати політичну вразливість Вашингтона та розбіжності всередині американської команди.

Автор: 

путін володимир (25485) Трамп Дональд (8933) Рубіо Марко (446) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+9
і ви хочете сказати ,шо Ізраель не має інтересів в тому шоб Україну окупувала московія ?!!! Після відкритих фактів міндічей ,можно казати ,шо Ізраель є ворогом України , підлим і цинічним ...шкода ...
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01.12.2025 11:32 Відповісти
+5
То чому ж Європа не взяла "бразды управления" в свої руки а тільки безпокоїться?
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01.12.2025 11:30 Відповісти
+4
Ходять чутки що вони зацікавилися землею України, а може це і не чутки ...
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01.12.2025 11:59 Відповісти
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То чому ж Європа не взяла "бразды управления" в свої руки а тільки безпокоїться?
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01.12.2025 11:30 Відповісти
Чекають, поки Трамп сам, як завжди, обсереться.
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01.12.2025 11:35 Відповісти
і ви хочете сказати ,шо Ізраель не має інтересів в тому шоб Україну окупувала московія ?!!! Після відкритих фактів міндічей ,можно казати ,шо Ізраель є ворогом України , підлим і цинічним ...шкода ...
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01.12.2025 11:32 Відповісти
Ходять чутки що вони зацікавилися землею України, а може це і не чутки ...
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01.12.2025 11:59 Відповісти
а що ти скажеш тим євреям, які зараз на нулі, поки ти несеш якусь херню з німеччини, або звідки там ти
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01.12.2025 12:50 Відповісти
я вже казала ,поки ті Євреї які на нулі , другі міндічі їх грабують ...шо ви їм скажите ?...
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01.12.2025 12:56 Відповісти
можу сказати тобі особисто: не засмічуй стрічку примітивною конспірологічною хрінню, антисимітизмом тхне за сто кілометрів
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01.12.2025 13:05 Відповісти
як розграбовувати Ураїну ,сміятися з народу ...можно ,а як сказати правду ,шо до влади прийшли іюдеї злочинці ,то це вже антісімізм ?добре ви бл..влаштувалися !!!...
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01.12.2025 13:20 Відповісти
а чого ти мені особисто відповідаєш ,хитрозроблей ...ти відповідай тим хто на нулях ...
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01.12.2025 13:24 Відповісти
і ще я навіть сама не знаю якого роду ,хоча все житт'я мені казали ,Луїза ,б'ють не по паспорту а по морді...але я не боюся сказати тим хто грабує безвинних і народ і ЗСУ ,красти не можно !!! як мінімум за таке ,можно схлопотати арматурою по руках,як шо ти виріс на вулиці !!! ...
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01.12.2025 13:29 Відповісти
Тут ещё есть вариант. И без стеба. А что лучше с кацапами под крылом или с евреями---- если у самих нихера хоть убей не выходит!? За последние 100 лет запросто с УНР начиная сплошные косяки хуторянские! Можно и глубже в века коснуться, та же картина к боярам проситься!?
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01.12.2025 15:24 Відповісти
Юрій Швець заявляв що зять трампа кушнер, завербував його у єврейську секту хабад.
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01.12.2025 19:16 Відповісти
такі да, іудейська секта в світі , це небезпечне угрупування для тих, хто не хоче на них працювати ,та хоче мати мир та свій добробут ...треба ділитися з Ізраелем ,бо вони рахують ваші гроші ...
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01.12.2025 11:35 Відповісти
та ну да, все виноваты, кроме мудрого наріду
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01.12.2025 11:42 Відповісти
ви чудово знаєте ,відсоток мудрого народу ,серед українців ,які є етнічною меншиною в Україні ,на фоні малоросів та змішаних не тількі фізично а і ментально суржиків ...
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01.12.2025 11:45 Відповісти
"ви чудово знаєте ,відсоток мудрого народу ,серед українців ,які є етнічною меншиною"

если украинцы этническое меньшинство, то какие тогда у вас претензии? тогда всё логично, не?
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01.12.2025 11:57 Відповісти
Гм, а чому "будуть"?
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01.12.2025 11:52 Відповісти
> відставка Андрія Єрмака стала ударом для Києва

 хіба шо для в'єтнамських ботів
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01.12.2025 11:41 Відповісти
Не ці два поца вирішують, а Трамп, *****, зєля і ЗСУ.
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01.12.2025 11:41 Відповісти
Україну може врятувати ,тільки ті Євреї які ******* Україну як свою державу ,та які мають геннетику культури та совісті, які не хочуть ставитися до інших людей , як пропонує їм їх віра ...такі Євреї були після війни 45р, сьогодні таких важко знайти ...
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01.12.2025 11:42 Відповісти
Україна повинна вийти з будь-яких переговорів і довести війну до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів, ніякі переговори миру не принесуть!
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01.12.2025 12:15 Відповісти
Якщо Україна скаже -НІ, ні вітькови, ні кушніри, ні рудий блазннь не зможуть нас нагнути. Але треба не бути прямолінейними, як сокира, а обережно саботувати ці нібито перемовини про капітуляцію України.
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01.12.2025 12:34 Відповісти
Європа і Британі тільки і роблять, що попереджають, сумніваються, співчувають, але час вже співчувати Європі в якій так вільно дихає їх могильщик орбан і фіцо, макаючі європи всім складом в валізу з гімном ***** і виставляючи їх напосміщеще незграбне, кволе, слабке, нездатне хоч за це лати достойну відповідь своїм кривдникам в середині ЄС. ЩО ТАКЕ ЗАРАЗ ЄС? В очах.орбана, фіцо, сідзеньпіня, *****, і тим більне трампа, вони НІХТО, НУЛЬ ПРАВА ГОЛОСУ.НАВІТЬ В ПИТАННЯХ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ.
А ЩО ТАКЕ БРИТАНІЯ? Теж ніхто, бо точно відомо, що в них є все з того, що має ***** на трапло і набагато більше, і тих самих файлів епштейна і багато більш компрементуючої інформації, аби нею отрезвити безумністб.ьрампа і його оточення, яке цілеспрямовано НИЩИТЬ ОСНОВИ СВІТОГО ПОРЯДКУ, набЛижаючі весь СВІТ до КАТАСТРОФИ.
АЛЕ НІТ. МОВЧАТЬ ЯК МЕРТВІ КОЛИ ТРЕБА ГОВОРИТИ, і піздять про все там де треба мовчати.
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01.12.2025 12:51 Відповісти
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01.12.2025 13:08 Відповісти
Поїхали домовлятись за скільки продати путину Україну.
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01.12.2025 13:49 Відповісти
 
 