Віткофф і Кушнер можуть вплинути на долю українського мирного плану, - The Times

Візит спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви ставить під сумнів українські інтереси в мирному плані США–РФ та викликає занепокоєння союзників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Видання зазначає, що у неділю у Флориді, у гольф-клубі Маямі, що належить Віткоффу, вирішували не спортивні питання, а майбутнє України. Та справжня драма розгортається попереду - у Москві, куди найближчими днями вирушать Віткофф та Кушнер.

Корупційний скандал впливає на переговори з Росією

Відставка Андрія Єрмака стала ударом для Києва в момент, коли Вашингтон готується до ключових консультацій із Москвою.

Російський президент Володимир Путін уже назвав Зеленського "злодійським керівником" і стверджує, що Україна нібито краде гроші американських платників податків.

Дональд Трамп визнав, що "ситуація з корупцією" в Україні "не корисна".

У Києві побоюються, що через корупційний скандал Путін може ще сильніше тиснути на спецпосланців США - Віткоффа та Кушнера - без участі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про переговори у Флориді: Участь Європи зробила б позиції України значно сильнішими

Скандал навколо Віткоффа

Позиція Віткоффа як "чесного посередника" зазнала чергового удару після витоку стенограми його розмови з кремлівським радником Юрієм Ушаковим.

У документі американський посланець нібито підказував Росії, як впливати на Трампа, а також радив перешкодити зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером.

"Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я так вважаю", - заявив Віткофф, згідно зі стенограмою.

Це вже шостий візит Віткоффа до Москви, при цьому він досі не відвідав Україну жодного разу.

Союзники України занепокоєні майбутнім візитом до Москви

Під час візиту до Москви існує ризик, що Путін запропонує Віткоффу та Кушнеру вигідні бізнес-угоди, подібні до тих, що сприяли їхній ролі у домовленостях по Газі.

Підозри посилює первісний варіант американсько-російського мирного плану, розробленого ними у жовтні. Серед найбільш спірних пунктів:

обмеження української армії до 600 тис. військових;

передача Росії частини територій;

використання $100 млрд заморожених російських активів, з яких США отримують 50% прибутку;

створення спільного американо-російського інвестиційного фонду.

Європейським партнерам пропонували просто внести ще $100 млрд - без будь-якої вигоди.

"Ми знаємо, що йдеться не про мир. Йдеться про бізнес", - заявив президент Польщі Дональд Туск.

Після критики з боку України план скоротили до 19 пунктів, а сенатор Марко Рубіо намагався взяти процес під контроль. Однак саме Віткофф і Кушнер, а не Рубіо, вирушать до Москви на ключову зустріч із Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Флориді переважно обговорювали післявоєнні кордони, - Axios

Попередні заяви Путіна та реакція Дональда Трампа створюють напружений і потенційно небезпечний контекст перед візитом американських представників до Москви.

Як зауважує видання, головна загроза для України полягає в тому, що Рубіо "не буде в кімнаті, коли з іншою стороною будуть консультуватися щодо угоди". Це відкриває можливість для кулуарних домовленостей без участі Києва.

Аналітики припускають, що Путін намагатиметься не відпустити американських посланців без певного "результату" - і цей результат може виявитися різко невигідним для України. У Кремля є спокуса використати політичну вразливість Вашингтона та розбіжності всередині американської команди.