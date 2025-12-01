1 090 7
Уиткофф провел еще одну встречу с Умеровым сегодня, - AFP
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел еще одну встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым 1 декабря.
Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным собеседника издания, "все еще остаются вопросы" относительно "мирного плана" США.
Издание отмечает, что президент Зеленский завтра должен встретиться с Умеровым в Ирландии, чтобы заслушать доклад о встрече с Уиткоффом.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
