Уиткофф провел еще одну встречу с Умеровым сегодня, - AFP

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел еще одну встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым 1 декабря.

Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным собеседника издания, "все еще остаются вопросы" относительно "мирного плана" США.

Издание отмечает, что президент Зеленский завтра должен встретиться с Умеровым в Ирландии, чтобы заслушать доклад о встрече с Уиткоффом.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

