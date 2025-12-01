РУС
1 090 7

Уиткофф провел еще одну встречу с Умеровым сегодня, - AFP

Умеров и Виткофф провели еще одну встречу

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел еще одну встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым 1 декабря.

Об этом пишет AFP, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным собеседника издания, "все еще остаются вопросы" относительно "мирного плана" США.

Издание отмечает, что президент Зеленский завтра должен встретиться с Умеровым в Ирландии, чтобы заслушать доклад о встрече с Уиткоффом.

Читайте также: Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров во Флориде: Есть существенный прогресс в сближении наших позиций с США

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о мирных переговорах: Это может быть решающая неделя для дипломатии

Умеров Рустем (696) Стив Уиткофф (191)
нерухомість у Флориді пропонував?
01.12.2025 16:15 Ответить
дав послухати плівки міндіча
01.12.2025 16:19 Ответить
У Чебурєка конфлікт інтересів - у США його сімя і майно...
А тут ще й плівки вспливли Міндіча! Ставлять на шпагат!!!
01.12.2025 16:25 Ответить
Цього чебурека начинили лайном, а намагаються продати, як з мʼясом!
01.12.2025 16:39 Ответить
Зустрівся без свідків з української сторони!
01.12.2025 16:42 Ответить
та й з американської.
01.12.2025 16:55 Ответить
Зустрівся як посланець пуйла з громадянином рашки
01.12.2025 17:08 Ответить
 
 