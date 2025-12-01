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Новини Мирні перемовини
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Віткофф провів ще одну зустріч із Умєровим сьогодні, - AFP

Умєров та Віткофф провели ще одну зустріч

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів ще одну зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим 1 грудня.

Про це пише AFP, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними співрозмовника видання, "все ще залишаються питання" щодо "мирного плану" США.

Видання зазначає, що президент Зеленський завтра має зустрітись із Умєровим в Ірландії, щоб заслухати доповідь про зустріч із Віткоффом.

Також читайте: Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у Флориді: Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про мирні переговори: Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії

Автор: 

Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (318)
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нерухомість у Флориді пропонував?
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01.12.2025 16:15 Відповісти
дав послухати плівки міндіча
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01.12.2025 16:19 Відповісти
У Чебурєка конфлікт інтересів - у США його сімя і майно...
А тут ще й плівки вспливли Міндіча! Ставлять на шпагат!!!
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01.12.2025 16:25 Відповісти
Цього чебурека начинили лайном, а намагаються продати, як з мʼясом!
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01.12.2025 16:39 Відповісти
👍
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01.12.2025 17:33 Відповісти
Зустрівся без свідків з української сторони!
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01.12.2025 16:42 Відповісти
та й з американської.
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01.12.2025 16:55 Відповісти
Зустрівся як посланець пуйла з громадянином рашки
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01.12.2025 17:08 Відповісти
 
 