Віткофф провів ще одну зустріч із Умєровим сьогодні, - AFP

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів ще одну зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим 1 грудня.

Про це пише AFP, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними співрозмовника видання, "все ще залишаються питання" щодо "мирного плану" США.

Видання зазначає, що президент Зеленський завтра має зустрітись із Умєровим в Ірландії, щоб заслухати доповідь про зустріч із Віткоффом.

Також читайте: Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у Флориді: Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про мирні переговори: Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії