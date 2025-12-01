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Віткофф провів ще одну зустріч із Умєровим сьогодні, - AFP
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів ще одну зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим 1 грудня.
Про це пише AFP, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними співрозмовника видання, "все ще залишаються питання" щодо "мирного плану" США.
Видання зазначає, що президент Зеленський завтра має зустрітись із Умєровим в Ірландії, щоб заслухати доповідь про зустріч із Віткоффом.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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А тут ще й плівки вспливли Міндіча! Ставлять на шпагат!!!