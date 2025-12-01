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Новини Мирні перемовини
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Каллас про мирні переговори: Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії

Каллас заявила про вирішальний тиждень для диплломатії

Рада ЄС сьогодні обговорюватиме підтримку України та нарощування власних оборонних спроможностей.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я розмовлятиму (про це. - Ред.) з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України", - сказала вона.

Під час засідання Ради ЄС сьогодні, обговорюватимуть дві широкі теми, зазначила Каллас.

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"Перша – як надалі підтримувати Україну, а друга стосується нашої власної оборонної готовності та оборонних спроможностей, які ми маємо нарощувати", - сказала вона.

Каллас зауважила, що РФ не бажає миру, тому варто зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готовою постояти за себе в цей дуже і дуже важкий час.

Читайте: Зеленський та Стубб обговорили мирні перемовини у США: Є непрості речі, щодо яких ще треба працювати

Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Читайте: На переговорах у Флориді переважно обговорювали післявоєнні кордони, - Axios

Автор: 

перемовини (3820) Каллас Кая (524)
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Топ коментарі
+6
Та йдіть вже в сраку, імпотенти! Зараз, коли Україна потерпає від дронов-ракетного поноса, ви сцитеся навіть допомогти все це лайно збивати, зате за спиною України - ох які воюваки!
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01.12.2025 12:12 Відповісти
+5
"тому варто зробити Україну якомога сильнішою"

А до цього часу хто заважав? Вже ж майже 4 роки війна...
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01.12.2025 12:19 Відповісти
+4
Європа традиційно заістерила саме під час переговорів - і репараційний кредит треба виділяти скоріше, і посилити підтримку, і просто дати грошей, тільки воюйте далі.
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01.12.2025 12:17 Відповісти
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Або Незалежна Україна з Українцями, або зелупні з таборами ГУЛАГУ2 для Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Украну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!!
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
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01.12.2025 12:05 Відповісти
МО і МЗС - шавки ставленики дЄрмака ("Козиря")! Про що можна із ними домовлятися?
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01.12.2025 12:08 Відповісти
Та йдіть вже в сраку, імпотенти! Зараз, коли Україна потерпає від дронов-ракетного поноса, ви сцитеся навіть допомогти все це лайно збивати, зате за спиною України - ох які воюваки!
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01.12.2025 12:12 Відповісти
50 на 50 ... може бути а може не бути 🤔
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01.12.2025 12:13 Відповісти
Європа традиційно заістерила саме під час переговорів - і репараційний кредит треба виділяти скоріше, і посилити підтримку, і просто дати грошей, тільки воюйте далі.
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01.12.2025 12:17 Відповісти
"тому варто зробити Україну якомога сильнішою"

А до цього часу хто заважав? Вже ж майже 4 роки війна...
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01.12.2025 12:19 Відповісти
Якесь "дивна" дІпломатія виходить. Чи то ОПа, что то хз хто від України домовляється із США про "мір ва всьом мірє" із казлорилими. Як в той час мордва стабільно пуляється ракетами, шахедами та КАБами по українській території і разом з тим заявляє, що вона клала на те, що "Чи то ОПа, что то хз хто від України домовляється із США про "мір ва всьом мірє". Ну ок, про щось там хтось там із кимось там домовиться. Вийде п'яне рило мзс рф "сєргєй такой сібє віктаравіч" і заявить"в прідлаженіях нєт пункта, што всє украінци далжни умірєть, па етаму такой догавар нам ніпатходіт. І ваабщє сво ідьот па плану, вотка у нас єсть...". Далі які будуть дії гури дипломатії США та ЄС? Позачерговий раз всі стурбуються?
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01.12.2025 12:23 Відповісти
Це якась божевільня. Еуропейці погодили між собою текст мирного плану і зараз роблять заяви про наближення миру. Але ж русня роіб'є всі їхні сподівання однією заявою, про те, що вони з цим планом не погоджуються.

Навіщо тоді плодити нереалістичні сподівання???
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01.12.2025 12:24 Відповісти
"Навіщо тоді плодити нереалістичні сподівання???"

Щоб війна продовжувалась. Бабло. Величезне бабло.
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01.12.2025 12:31 Відповісти
бабало породжується тільки в мирній економиці, якщо про реальне "бабло". а війна - то спосіб забрати собі ці ресурси. а то що там хтось надрукує, то таке. реальне бабло - це ЖРАТВА!!! і паливо. отому на нас і нападають кацапстанці.
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01.12.2025 13:17 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Навпаки. Ніде так не наживаються, як на війні.
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01.12.2025 14:00 Відповісти
ага .. міжнародній дипломатії та міжнародному праву трампон і пуйло насували по самі гланди
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01.12.2025 12:34 Відповісти
Шось фейс у панночки стурбований. План "воюйте, стільки скільки потрібно-нам" дає збій
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01.12.2025 13:11 Відповісти
Просто Shit Європи вже тріщить, а НАТО, у випадку атаки русні по Європі, прийде на допомогу через 2-3 нєдєлі, як казав Аферистович. І вони розуміють, що русня з ними за ці 2-3 нєдєлі зробить. Того і істерика - "тільки не припиняйте війну!!111"
Ото був би цирк, якби ***** попер на них війною, до закінчення бойових дій в Україні...
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01.12.2025 14:20 Відповісти
Скільки ще життів повинна втратити Україна, поки колективний захід зрозуміє, що "дипломатія" відносно диктатур не працює?
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01.12.2025 13:36 Відповісти
Коли тут наприкінці 22-го з'явились перші схожі коментарі (після того як західна підтримка почала кульгати), їх авторів нещадно третирували, а воно он як...
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01.12.2025 14:27 Відповісти
Черговий чемпіонат світу з вміння товкти воду у ступі...
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01.12.2025 14:38 Відповісти
Це не дипломатія пані Каллас , це шабаш , державна зрада групою істот , які при владі . Ніхто з УКРАЇНЦІВ не погодиться на цю "мирну " угоду , підписантів порвемо на шмаття .
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01.12.2025 19:19 Відповісти
 
 