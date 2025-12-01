Каллас про мирні переговори: Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії

Рада ЄС сьогодні обговорюватиме підтримку України та нарощування власних оборонних спроможностей.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я розмовлятиму (про це. - Ред.) з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України", - сказала вона.

Під час засідання Ради ЄС сьогодні, обговорюватимуть дві широкі теми, зазначила Каллас.

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"Перша – як надалі підтримувати Україну, а друга стосується нашої власної оборонної готовності та оборонних спроможностей, які ми маємо нарощувати", - сказала вона.

Каллас зауважила, що РФ не бажає миру, тому варто зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готовою постояти за себе в цей дуже і дуже важкий час.

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Що відомо про переговори у Флориді?

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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