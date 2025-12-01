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Новини Мирні перемовини
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Зеленський та Стубб обговорили мирні перемовини у США: Є непрості речі, щодо яких ще треба працювати

Телефонні розмови Зеленського

Сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Говорили про мирні домовленості

"Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю. На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика - пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає!", - зауважив глава держави.

Читайте також: Зустріч делегацій України та США продовжиться після перерви,- ЗМІ (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3820) Стубб Александр (212)
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Топ коментарі
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https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14458 Петро Порошенко, вчора в інтерв'ю в етері британського Sky News.:
Ми щодня і щоночі платимо величезну ціну - життями наших людей. Немає жодної нації у світі, яка прагнула б миру більше, ніж українці. Але щоб наша боротьба не була марною, є кілька червоних ліній у мирних переговорах, щодо яких не може бути жодних компромісів.
Жодних компромісів щодо нашого суверенітету та національної ідентичності. Ми ніколи не повернемося до статусу російської колонії. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України: наша земля не продається ні за яку ціну. Жодних компромісів щодо здатності України захищати себе, включно з чисельністю та можливостями наших Збройних Сил. росія не має і не матиме права вето на наше майбутнє, зокрема щодо членства в ЄС та НАТО.
Усе решта може бути предметом дискусій. Але лише з дотриманням ключових принципів: нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО. І нічого не вважається погодженим, доки не погоджено все.
Ми маємо застосувати ту саму модель і алгоритм, які спрацювали у 2014-2015 роках, коли Мінські угоди дозволили уникнути великої війни.
По-перше, необхідне беззастережне та всеосяжне припинення вогню. Треба зупинити вбивства. Проти цього не може виступати жодна відповідальна сторона. Потрібно створити робочу групу та обговорити кожен пункт американських пропозицій, захищаючи українські та європейські інтереси. А якщо росія відкине справжній мирний план, наша реакція має бути негайною і жорсткою - пекельними санкціями. Бо росія розуміє лише мову сили.
Нам критично потрібна єдність - внутрішня та міжнародна. Тільки вона може врятувати нас усіх. А для єдності потрібна довіра. На жаль, сьогодні у міжнародній пресі головною темою є не захист європейської безпеки…
Коли ми говоримо про єдність, ми наголошуємо: влада повинна бути повернута парламенту. Саме коаліція національної єдності має формувати уряд.
А наших партнерів я закликаю надати більше винищувачів, більше систем протиповітряної оборони та більше далекобійних ракет. росія має заплатити високу ціну за агресію, і ми маємо змусити її зупинити війну.
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01.12.2025 11:40 Відповісти
+2
Недієздатний глист знову намагається срати народові у вуха. Ми вже за 4 роки війни побачили, ЩО ти і твої дефективні менеджери зробили для країни.

На днях, доречі, в м. Фастів (Київщина) винесли підстанцію 20-ма шахедами, через що половина області опинилася в блекауті. ППО - нуль, захисту підстанції - нуль. І це столична область, а не прифронтовий район, де зиби всраті шахеди важко.
"Нас **** а ми крєпчаєм" - стадо вже геть перетворюють на кацапів.
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01.12.2025 11:50 Відповісти
+2
Або Незалежна Україна з Українцями, або зелупні з таборами ГУЛАГУ2 для Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Украну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!!
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
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01.12.2025 12:04 Відповісти
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насрати словами ..і не забути в кінці сказати "дякую".. по суті - нуль.
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01.12.2025 11:35 Відповісти
Або Незалежна Україна з Українцями, або зелупні з таборами ГУЛАГУ2 для Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Украну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!!
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
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01.12.2025 12:04 Відповісти
Завтра путлєр "допрацює" - зброї потрібно - щоб стабілізувати фронт
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01.12.2025 11:35 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17817 Ростислав Павленко:

Бійтесь бажань, бо вони здійснюються.

«Треба говорити все дуже просто: "що ви хочете?", "ваші умови?", "чого ви до нас прийшли?". Написали б пункти. Я б взяв ці пункти - мир же ж потрібен на наших умовах. Потім сказав би: «А ось наші пункти». Десь посередині зійшлися б».

Не памʼятаєте, хто сказав?

Нічого не нагадує з новин останнього часу?..

І з «перестати стріляти» проблеми виявились…
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01.12.2025 11:37 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14458 Петро Порошенко, вчора в інтерв'ю в етері британського Sky News.:
Ми щодня і щоночі платимо величезну ціну - життями наших людей. Немає жодної нації у світі, яка прагнула б миру більше, ніж українці. Але щоб наша боротьба не була марною, є кілька червоних ліній у мирних переговорах, щодо яких не може бути жодних компромісів.
Жодних компромісів щодо нашого суверенітету та національної ідентичності. Ми ніколи не повернемося до статусу російської колонії. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України: наша земля не продається ні за яку ціну. Жодних компромісів щодо здатності України захищати себе, включно з чисельністю та можливостями наших Збройних Сил. росія не має і не матиме права вето на наше майбутнє, зокрема щодо членства в ЄС та НАТО.
Усе решта може бути предметом дискусій. Але лише з дотриманням ключових принципів: нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО. І нічого не вважається погодженим, доки не погоджено все.
Ми маємо застосувати ту саму модель і алгоритм, які спрацювали у 2014-2015 роках, коли Мінські угоди дозволили уникнути великої війни.
По-перше, необхідне беззастережне та всеосяжне припинення вогню. Треба зупинити вбивства. Проти цього не може виступати жодна відповідальна сторона. Потрібно створити робочу групу та обговорити кожен пункт американських пропозицій, захищаючи українські та європейські інтереси. А якщо росія відкине справжній мирний план, наша реакція має бути негайною і жорсткою - пекельними санкціями. Бо росія розуміє лише мову сили.
Нам критично потрібна єдність - внутрішня та міжнародна. Тільки вона може врятувати нас усіх. А для єдності потрібна довіра. На жаль, сьогодні у міжнародній пресі головною темою є не захист європейської безпеки…
Коли ми говоримо про єдність, ми наголошуємо: влада повинна бути повернута парламенту. Саме коаліція національної єдності має формувати уряд.
А наших партнерів я закликаю надати більше винищувачів, більше систем протиповітряної оборони та більше далекобійних ракет. росія має заплатити високу ціну за агресію, і ми маємо змусити її зупинити війну.
показати весь коментар
01.12.2025 11:40 Відповісти
Недієздатний глист знову намагається срати народові у вуха. Ми вже за 4 роки війни побачили, ЩО ти і твої дефективні менеджери зробили для країни.

На днях, доречі, в м. Фастів (Київщина) винесли підстанцію 20-ма шахедами, через що половина області опинилася в блекауті. ППО - нуль, захисту підстанції - нуль. І це столична область, а не прифронтовий район, де зиби всраті шахеди важко.
"Нас **** а ми крєпчаєм" - стадо вже геть перетворюють на кацапів.
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01.12.2025 11:50 Відповісти
Наша влада справляється непогано. Змогли побудувати воєнну промисловість під ворожими ударами.

Основна причина проблем - Захід всрався на цій війні, витрачає півтора трильйона, виробляє зброї мало, довго, дорого.

Захід провалив свою роботу. А тепер ще саботує передачу ППО, бо перелякались шахедів в Польші.

Ми не можемо самостійно вирішити всі питання оборони. Треба цінити, що наша влада зробили за ці роки.
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01.12.2025 11:59 Відповісти
Правду кажуть - зебілам 4 роки в очі сци, а в них "треба цінити, що влада зробила". Іви взагалі дебіли, чи глисти на підсосі в ОП? В бан, нах.
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01.12.2025 12:16 Відповісти
 
 