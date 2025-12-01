Зеленский и Стубб обсудили мирные переговоры в США: Есть непростые вещи, над которыми еще нужно работать
Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Говорили о мирных договоренностях
"Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще нужно поработать. Наши представители вернутся в Европу в эти дни, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определять нашу дальнейшую активность. На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень насыщенный день. Дипломатия, оборона, энергетика - приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает!", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
Бійтесь бажань, бо вони здійснюються.
«Треба говорити все дуже просто: "що ви хочете?", "ваші умови?", "чого ви до нас прийшли?". Написали б пункти. Я б взяв ці пункти - мир же ж потрібен на наших умовах. Потім сказав би: «А ось наші пункти». Десь посередині зійшлися б».
Не памʼятаєте, хто сказав?
Нічого не нагадує з новин останнього часу?..
І з «перестати стріляти» проблеми виявились…
Ми щодня і щоночі платимо величезну ціну - життями наших людей. Немає жодної нації у світі, яка прагнула б миру більше, ніж українці. Але щоб наша боротьба не була марною, є кілька червоних ліній у мирних переговорах, щодо яких не може бути жодних компромісів.
Жодних компромісів щодо нашого суверенітету та національної ідентичності. Ми ніколи не повернемося до статусу російської колонії. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України: наша земля не продається ні за яку ціну. Жодних компромісів щодо здатності України захищати себе, включно з чисельністю та можливостями наших Збройних Сил. росія не має і не матиме права вето на наше майбутнє, зокрема щодо членства в ЄС та НАТО.
Усе решта може бути предметом дискусій. Але лише з дотриманням ключових принципів: нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО. І нічого не вважається погодженим, доки не погоджено все.
Ми маємо застосувати ту саму модель і алгоритм, які спрацювали у 2014-2015 роках, коли Мінські угоди дозволили уникнути великої війни.
По-перше, необхідне беззастережне та всеосяжне припинення вогню. Треба зупинити вбивства. Проти цього не може виступати жодна відповідальна сторона. Потрібно створити робочу групу та обговорити кожен пункт американських пропозицій, захищаючи українські та європейські інтереси. А якщо росія відкине справжній мирний план, наша реакція має бути негайною і жорсткою - пекельними санкціями. Бо росія розуміє лише мову сили.
Нам критично потрібна єдність - внутрішня та міжнародна. Тільки вона може врятувати нас усіх. А для єдності потрібна довіра. На жаль, сьогодні у міжнародній пресі головною темою є не захист європейської безпеки…
Коли ми говоримо про єдність, ми наголошуємо: влада повинна бути повернута парламенту. Саме коаліція національної єдності має формувати уряд.
А наших партнерів я закликаю надати більше винищувачів, більше систем протиповітряної оборони та більше далекобійних ракет. росія має заплатити високу ціну за агресію, і ми маємо змусити її зупинити війну.
На днях, доречі, в м. Фастів (Київщина) винесли підстанцію 20-ма шахедами, через що половина області опинилася в блекауті. ППО - нуль, захисту підстанції - нуль. І це столична область, а не прифронтовий район, де зиби всраті шахеди важко.
"Нас **** а ми крєпчаєм" - стадо вже геть перетворюють на кацапів.
Основна причина проблем - Захід всрався на цій війні, витрачає півтора трильйона, виробляє зброї мало, довго, дорого.
Захід провалив свою роботу. А тепер ще саботує передачу ППО, бо перелякались шахедів в Польші.
Ми не можемо самостійно вирішити всі питання оборони. Треба цінити, що наша влада зробили за ці роки.