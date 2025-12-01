Зеленский и Стубб обсудили мирные переговоры в США: Есть непростые вещи, над которыми еще нужно работать

Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Говорили о мирных договоренностях

"Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, над которыми еще нужно поработать. Наши представители вернутся в Европу в эти дни, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определять нашу дальнейшую активность. На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень насыщенный день. Дипломатия, оборона, энергетика - приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает!", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

