Каллас о мирных переговорах: Это может быть решающая неделя для дипломатии
Совет ЕС сегодня будет обсуждать поддержку Украины и наращивание собственных оборонных возможностей.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду говорить (об этом. - Ред.) с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины", - сказала она.
Во время заседания Совета ЕС сегодня будут обсуждать две широкие темы, отметила Каллас.
"Первая - как в дальнейшем поддерживать Украину, а вторая касается нашей собственной оборонной готовности и оборонных возможностей, которые мы должны наращивать", - сказала она.
Каллас отметила, что РФ не желает мира, поэтому стоит сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень и очень трудное время.
Что известно о переговорах во Флориде?
30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.
Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
шавкиставленики дЄрмака ("Козиря")! Про що можна із ними домовлятися?
А до цього часу хто заважав? Вже ж майже 4 роки війна...
Навіщо тоді плодити нереалістичні сподівання???
Щоб війна продовжувалась. Бабло. Величезне бабло.