РУС
Мирные переговоры
476 10

Каллас о мирных переговорах: Это может быть решающая неделя для дипломатии

Каллас заявила о решающей неделе для дипломатии

Совет ЕС сегодня будет обсуждать поддержку Украины и наращивание собственных оборонных возможностей.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду говорить (об этом. - Ред.) с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины", - сказала она.

Во время заседания Совета ЕС сегодня будут обсуждать две широкие темы, отметила Каллас.

"Первая - как в дальнейшем поддерживать Украину, а вторая касается нашей собственной оборонной готовности и оборонных возможностей, которые мы должны наращивать", - сказала она.

Каллас отметила, что РФ не желает мира, поэтому стоит сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень и очень трудное время.

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

переговоры (5264) Каллас Кая (321)
Або Незалежна Україна з Українцями, або зелупні з таборами ГУЛАГУ2 для Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Украну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!!
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:05 Ответить
МО і МЗС - шавки ставленики дЄрмака ("Козиря")! Про що можна із ними домовлятися?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:08 Ответить
Та йдіть вже в сраку, імпотенти! Зараз, коли Україна потерпає від дронов-ракетного поноса, ви сцитеся навіть допомогти все це лайно збивати, зате за спиною України - ох які воюваки!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:12 Ответить
50 на 50 ... може бути а може не бути 🤔
показать весь комментарий
01.12.2025 12:13 Ответить
Європа традиційно заістерила саме під час переговорів - і репараційний кредит треба виділяти скоріше, і посилити підтримку, і просто дати грошей, тільки воюйте далі.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:17 Ответить
"тому варто зробити Україну якомога сильнішою"

А до цього часу хто заважав? Вже ж майже 4 роки війна...
показать весь комментарий
01.12.2025 12:19 Ответить
Якесь "дивна" дІпломатія виходить. Чи то ОПа, что то хз хто від України домовляється із США про "мір ва всьом мірє" із казлорилими. Як в той час мордва стабільно пуляється ракетами, шахедами та КАБами по українській території і разом з тим заявляє, що вона клала на те, що "Чи то ОПа, что то хз хто від України домовляється із США про "мір ва всьом мірє". Ну ок, про щось там хтось там із кимось там домовиться. Вийде п'яне рило мзс рф "сєргєй такой сібє віктаравіч" і заявить"в прідлаженіях нєт пункта, што всє украінци далжни умірєть, па етаму такой догавар нам ніпатходіт. І ваабщє сво ідьот па плану, вотка у нас єсть...". Далі які будуть дії гури дипломатії США та ЄС? Позачерговий раз всі стурбуються?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:23 Ответить
Це якась божевільня. Еуропейці погодили між собою текст мирного плану і зараз роблять заяви про наближення миру. Але ж русня роіб'є всі їхні сподівання однією заявою, про те, що вони з цим планом не погоджуються.

Навіщо тоді плодити нереалістичні сподівання???
показать весь комментарий
01.12.2025 12:24 Ответить
"Навіщо тоді плодити нереалістичні сподівання???"

Щоб війна продовжувалась. Бабло. Величезне бабло.
показать весь комментарий
01.12.2025 12:31 Ответить
ага .. міжнародній дипломатії та міжнародному праву трампон і пуйло насували по самі гланди
показать весь комментарий
01.12.2025 12:34 Ответить
 
 