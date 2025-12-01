Каллас о мирных переговорах: Это может быть решающая неделя для дипломатии

Совет ЕС сегодня будет обсуждать поддержку Украины и наращивание собственных оборонных возможностей.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это может быть решающая неделя для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но сегодня я буду говорить (об этом. - Ред.) с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины", - сказала она.

Во время заседания Совета ЕС сегодня будут обсуждать две широкие темы, отметила Каллас.

Читайте также: Каллас о переговорах во Флориде: Участие Европы сделало бы позиции Украины значительно сильнее

"Первая - как в дальнейшем поддерживать Украину, а вторая касается нашей собственной оборонной готовности и оборонных возможностей, которые мы должны наращивать", - сказала она.

Каллас отметила, что РФ не желает мира, поэтому стоит сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень и очень трудное время.

Читайте: Зеленский и Стубб обсудили мирные переговоры в США: Есть непростые вещи, над которыми еще нужно работать

Что известно о переговорах во Флориде?

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Читайте: На переговорах во Флориде преимущественно обсуждали послевоенные границы, - Axios