Трамп привлекает неофициальных посредников для "мирного соглашения" относительно Украины, - CNN

Президент США Дональд Трамп применяет нетрадиционный и часто противоречивый подход к дипломатии, пытаясь достичь "мирного соглашения" о прекращении войны России против Украины. Для этого он привлекает неофициальных посредников, в частности бизнесмена Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера, которые не были утверждены Сенатом на дипломатических должностях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Последние усилия Трампа в отношении Украины, которые включают личные встречи под руководством Уиткоффа, Кушнера, министра армии Дэна Дрисколла и государственного секретаря Марко Рубио, подчеркивают его нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии", – говорится в материале.

Великолепный переговорщик Трампа

Отмечается, что именно Уиткофф и Кушнер провели ряд встреч в рамках переговорного процесса с Россией. Оба ранее участвовали в посредничестве в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, что, по мнению администрации Трампа, сделало их ключевыми фигурами и в переговорах по Украине.

Трамп называет Уиткоффа "великолепным переговорщиком". Сначала он должен был заниматься исключительно ближневосточным направлением, но его полномочия быстро расширили до украинского вопроса.

"Его назначение для решения двух самых сложных кризисов в мире вызвало удивление в Вашингтоне и за рубежом", - пишет CNN.

Один из бывших высокопоставленных чиновников Государственного департамента отметил, что Трамп "всегда не хотел подчиняться бюрократическим структурам" и вместо этого полагался на "личную дипломатию".

CNN отмечает, что теплые контакты Уиткоффа с Москвой вызывают беспокойство среди союзников США, ведь он проводил встречи с российскими чиновниками без участия профессиональных дипломатов. В частности, встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным длилась около пяти часов вместо запланированных 15-20 минут. Bloomberg также опубликовал транскрипт разговора между Уиткоффом и советником Путина Юрием Ушаковым, где американский посланник фактически давал советы Кремлю по поводу поведения на переговорах с Трампом.

"Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Это то, что делает дельцом", – сказал Трамп журналистам на прошлой неделе.

К переговорам привлечен и министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл, который проводил встречи с украинскими и российскими представителями. Эксперты считают его "важной" фигурой, способной распознать российские дипломатические маневры.

Один из ключевых участников

NN отмечает, что Кушнер снова стал одним из главных участников дипломатических усилий Трампа, несмотря на то, что официальной должности в администрации он не имеет. Он участвует в переговорах с украинскими чиновниками и поддерживает связи со старым знакомым, российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который находится под санкциями США.

Источники CNN сообщают, что Трамп воспринимает Кушнера как свою "правую руку" в вопросах внешней политики. Это, по их мнению, позволяет иностранным лидерам считать, что они фактически имеют дело непосредственно с президентом США.

В то же время некоторые американские дипломаты и эксперты предупреждают, что опора Трампа на узкий круг приближенных предпринимателей и соратников может быть рискованной — особенно в переговорах с Россией, которая часто использует дипломатические ловушки.

CNN пишет, что для украинской стороны активное участие Кушнера стало сигналом: Трамп считает реалистичным достижение договоренности с Москвой. В то же время, по словам источников, Киев не считает, что соглашение уже близко к завершению.

