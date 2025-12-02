РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
3 516 25

Трамп привлекает неофициальных посредников для "мирного соглашения" относительно Украины, - CNN

Частная дипломатия Трампа: кто ведет неофициальные переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп применяет нетрадиционный и часто противоречивый подход к дипломатии, пытаясь достичь "мирного соглашения" о прекращении войны России против Украины. Для этого он привлекает неофициальных посредников, в частности бизнесмена Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера, которые не были утверждены Сенатом на дипломатических должностях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Последние усилия Трампа в отношении Украины, которые включают личные встречи под руководством Уиткоффа, Кушнера, министра армии Дэна Дрисколла и государственного секретаря Марко Рубио, подчеркивают его нетрадиционный – и порой противоречивый – подход к дипломатии", – говорится в материале.

Великолепный переговорщик Трампа

Отмечается, что именно Уиткофф и Кушнер провели ряд встреч в рамках переговорного процесса с Россией. Оба ранее участвовали в посредничестве в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, что, по мнению администрации Трампа, сделало их ключевыми фигурами и в переговорах по Украине.

Трамп называет Уиткоффа "великолепным переговорщиком". Сначала он должен был заниматься исключительно ближневосточным направлением, но его полномочия быстро расширили до украинского вопроса. 

"Его назначение для решения двух самых сложных кризисов в мире вызвало удивление в Вашингтоне и за рубежом", - пишет CNN.

Один из бывших высокопоставленных чиновников Государственного департамента отметил, что Трамп "всегда не хотел подчиняться бюрократическим структурам" и вместо этого полагался на "личную дипломатию".

CNN отмечает, что теплые контакты Уиткоффа с Москвой вызывают беспокойство среди союзников США, ведь он проводил встречи с российскими чиновниками без участия профессиональных дипломатов. В частности, встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным длилась около пяти часов вместо запланированных 15-20 минут. Bloomberg также опубликовал транскрипт разговора между Уиткоффом и советником Путина Юрием Ушаковым, где американский посланник фактически давал советы Кремлю по поводу поведения на переговорах с Трампом.

"Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Это то, что делает дельцом", – сказал Трамп журналистам на прошлой неделе.

К переговорам привлечен и министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл, который проводил встречи с украинскими и российскими представителями. Эксперты считают его "важной" фигурой, способной распознать российские дипломатические маневры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"

Один из ключевых участников

NN отмечает, что Кушнер снова стал одним из главных участников дипломатических усилий Трампа, несмотря на то, что официальной должности в администрации он не имеет. Он участвует в переговорах с украинскими чиновниками и поддерживает связи со старым знакомым, российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который находится под санкциями США.

Источники CNN сообщают, что Трамп воспринимает Кушнера как свою "правую руку" в вопросах внешней политики. Это, по их мнению, позволяет иностранным лидерам считать, что они фактически имеют дело непосредственно с президентом США.

В то же время некоторые американские дипломаты и эксперты предупреждают, что опора Трампа на узкий круг приближенных предпринимателей и соратников может быть рискованной — особенно в переговорах с Россией, которая часто использует дипломатические ловушки.

CNN пишет, что для украинской стороны активное участие Кушнера стало сигналом: Трамп считает реалистичным достижение договоренности с Москвой. В то же время, по словам источников, Киев не считает, что соглашение уже близко к завершению.

Читайте также: Туск намекнул, что не все в Вашингтоне хотят видеть Польшу на всех переговорах по Украине, - The Guardian

Автор: 

Кушнер (6) путин владимир (32497) Трамп Дональд (7177) Рубио Марко (334) Стив Уиткофф (191) Дрисколл Дэниел Патрик (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Вся шваль світу щоб каструвати суверенну державу і зробити її народ нищим, приниженим і розтоптаним
показать весь комментарий
02.12.2025 06:45 Ответить
+11
Трамп скотив цивілізовані правила дипломатичних відносин до паскудного торгашества бариг за чужі землі.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:58 Ответить
+7
***** просто обходе всі інституційні важелі контролю його корумпованої гоп компашки
показать весь комментарий
02.12.2025 06:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вся шваль світу щоб каструвати суверенну державу і зробити її народ нищим, приниженим і розтоптаним
показать весь комментарий
02.12.2025 06:45 Ответить
І хто ж на це погодився? Невже і досі невідомо? Хто віддав корисні копалини українців - не отримавши взамін нічого?
показать весь комментарий
02.12.2025 07:37 Ответить
Настолько откровенно, настолько цинично, настолько омерзительно мировая g2 ещё не продавала никого. И правильно тут сказали-наш мудрый нарид засунул своей шеи под гильотину. Засунул-и чисто конкретно ржёт..
показать весь комментарий
02.12.2025 08:28 Ответить
***** просто обходе всі інституційні важелі контролю його корумпованої гоп компашки
показать весь комментарий
02.12.2025 06:50 Ответить
«Побольше цинизма, люди это любят». Ильф и Петров.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:57 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 07:26 Ответить
Трамп скотив цивілізовані правила дипломатичних відносин до паскудного торгашества бариг за чужі землі.
показать весь комментарий
02.12.2025 06:58 Ответить
Трамп і його родичі перешкода для припинення війни
показать весь комментарий
02.12.2025 07:03 Ответить
Коли у наших євреїв немає плану перемоги, американські євреї нам напишуть план капітуляції.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:08 Ответить
У тебе є план перемоги? Чи тільки план? У кого він взагалі може бути? Хтось озвучував?
показать весь комментарий
02.12.2025 07:15 Ответить
Перший крок - припинити крадіжки.
показать весь комментарий
02.12.2025 08:18 Ответить
Так вирішив "мудрий нАрід"!! Слава Україні!
показать весь комментарий
02.12.2025 07:59 Ответить
Трамп - лузер Всесвіту і тормоз розвитку.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:17 Ответить
Ну звичайно і лузер, і ідіот, і старий пирдун, яких тільки слів я не вживав до Трампидла. Але трагедія всього світу в тому що цей дебіл керує наймогутнішою країною світу, американці вибрали його. Так само як і в нас, тупе бидло, наслухавшись маланських кошерних казок від Бені КАЛ.омойського вибрало блазня.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:32 Ответить
https://youtu.be/BE57xJVqb-M?t=1225 світоглядні протирічччя між доморощеними бізнесовими медіаторами і українською нацією у найбижчий історичний період не будуть подолані.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:18 Ответить
Тобто ці "посередники"-ніхто. Ціна перемовинам відповідна.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:21 Ответить
Вони скоріше кур'єри по доставці бабла, та вказівок від ху.... ла
показать весь комментарий
02.12.2025 08:48 Ответить
Коли діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
показать весь комментарий
02.12.2025 07:40 Ответить
Ше шурина може підтягнути - сімейний підряд
показать весь комментарий
02.12.2025 08:02 Ответить
ВІткоф, Кушнер. Хто ці всі чемберлени?
Якщо навіть до когось варіанту "угоди" дійдуть, хто від США буде підписувати? Сенат буде ратифікувати? Чи тільки Україна має підписати, що на все погодилася? А гарантії безпеки для України від США тільки якизом Трампа, як про оті 24 глодини?
показать весь комментарий
02.12.2025 08:16 Ответить
"Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Це те, що робить ділок", - Трамп журналістам
показать весь комментарий
02.12.2025 08:28 Ответить
А як іще тупому англосаксу розрулити цю ситуацію? Залучити двох синів сиону. Ну бо ж вони генетично розумні та є представниками обраного народу.

Ну так воно думає, напевно.
показать весь комментарий
02.12.2025 08:36 Ответить
Він все робить як заповідав сифілітик

Херню робив, херню роблю, херню робитиму. І хрін мене лікарі зупинять
показать весь комментарий
02.12.2025 08:45 Ответить
 
 