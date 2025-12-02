Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во вторник проведет встречу в Москве не только с главой Кремля Владимиром Путиным, но и с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Уиткоффом начнутся около 17:00 по московскому времени (16:00 по киевскому).

Кроме встречи с Путиным, Уиткофф также проведет переговоры со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. "Встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в Москве во вторник", - сообщил агентству неназванный собеседник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готова к переговорам, но цели "СВО" должны быть достигнуты, - Песков

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп привлекает неофициальных посредников для "мирного соглашения" по Украине, - CNN