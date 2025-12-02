РУС
Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во вторник проведет встречу в Москве не только с главой Кремля Владимиром Путиным, но и с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Уиткоффом начнутся около 17:00 по московскому времени (16:00 по киевскому).

Кроме встречи с Путиным, Уиткофф также проведет переговоры со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. "Встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в Москве во вторник", - сообщил агентству неназванный собеседник.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
  • Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Да хто б сумнівався що в сауні будуть всі у кого Віткоф відсмокче і отримає сто рубльов як дешева шльондра
02.12.2025 13:16 Ответить
Та ти шо?! Ето в корнє мєняєт дєло.
02.12.2025 13:16 Ответить
Може чебуреком подавляться обоє.
02.12.2025 13:17 Ответить
1) зустріч з путіним.
2) зустріч з дмітієвим .
3) сеанс урінотерапії !
