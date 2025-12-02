Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во вторник проведет встречу в Москве не только с главой Кремля Владимиром Путиным, но и с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Уиткоффом начнутся около 17:00 по московскому времени (16:00 по киевскому).
Кроме встречи с Путиным, Уиткофф также проведет переговоры со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. "Встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в Москве во вторник", - сообщил агентству неназванный собеседник.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
