Россия готова к переговорам, но цели "СВО" должны быть достигнуты, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы открыта для мирных переговоров с Украиной, но только при условии достижения всех целей СВО. Кремль настаивает, что договоренности должны учитывать российские требования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Песков сказал, что Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на политическое и дипломатическое решение украинского кризиса.

Однако он добавил, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, которые стали поводом для начала СВО.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первоначальные причины военной операции", - заявил Песков.

Таким образом, в Кремле подчеркивают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о встрече Виткоффа с Путиным: Боюсь, что все давление направят на Украину

Также спикер Кремля заявил, что встреча Путина и Виткоффа должна начаться через 5 часов.

Украина и США провели ключевые мирные консультации во Флориде

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят вернуть замороженные активы России после подписания мирного соглашения по Украине, - Politico