Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
2 655 22

Россия готова к переговорам, но цели "СВО" должны быть достигнуты, - Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы поддерживает мирные переговоры, но любые договоренности по Украине возможны только после достижения целей СВО

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы открыта для мирных переговоров с Украиной, но только при условии достижения всех целей СВО. Кремль настаивает, что договоренности должны учитывать российские требования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Песков сказал, что Москва высоко ценит мирные инициативы администрации США, направленные на политическое и дипломатическое решение украинского кризиса.

Однако он добавил, что любые переговоры по Украине должны проводиться только при условии достижения всех стратегических целей России и устранения причин конфликта, которые стали поводом для начала СВО.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первоначальные причины военной операции", - заявил Песков.

Таким образом, в Кремле подчеркивают, что любые договоренности по Украине должны учитывать позицию России и ее ключевые требования.

Также спикер Кремля заявил, что встреча Путина и Виткоффа должна начаться через 5 часов. 

Украина и США провели ключевые мирные консультации во Флориде

30 ноября представители Украины и США провели встречу по соглашению о прекращении войны РФ против Украины. Рустем Умеров, глава украинской делегации, доложил Владимиру Зеленскому, что есть "существенный прогресс в сближении позиций" Украины и США по мирному урегулированию.

Стороны назвали разговор "конструктивным" и заявили, что обсуждали все ключевые вопросы - безопасность, суверенитет и будущее Украины. Согласно заявлениям сторон, целью является "достойный мир" - то есть не просто прекращение огня, а гарантии безопасности и восстановление Украины.

Песков Дмитрий (2045) россия (98218) Стив Уиткофф (191)
Топ комментарии
+8
Тобто, припиняти обстріли касапи з ****** не хочуть. Навіть тимчасово не хочуть припиняти військові дії, навіть для початку переговорів про мир.

Трумп, що не понятно?
показать весь комментарий
02.12.2025 12:29 Ответить
+7
Ми теж готові до переговорів але 140 млн мають піти в чорнозем.....а так да, осьго 1 маленька умова і все
показать весь комментарий
02.12.2025 12:32 Ответить
+5
при "деменційному Байдені" чогось ні в кого не було сумнівів, хто агресор, а хто жертва.

При правлінні "генія трампа" (якого тут досі захищають боти та непритомні), чомусь кожні 2 місяці треба нагадувати мінетчику, хто агресор, а хто жертва. А заяви параші про бажання миру - викликають у трампа незбагненне бажання тиснути на Україну.

але не переплутайте, руки в крові саме у Байдена, і взагалі він деменційний, не те що помаранч.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:35 Ответить
Тобто, припиняти обстріли касапи з ****** не хочуть. Навіть тимчасово не хочуть припиняти військові дії, навіть для початку переговорів про мир.

Трумп, що не понятно?
показать весь комментарий
02.12.2025 12:29 Ответить
все йому понятно він рішає тупо за бабки для своєї сімї, на долю всіх укрів йому чхати, в принципі як і на долю рузкіх чи Европи
показать весь комментарий
02.12.2025 12:33 Ответить
так в мене було риторичне запитання...
показать весь комментарий
02.12.2025 12:34 Ответить
навіть після якогось договорняка обстріли не зупинять, тому що немає жодного механізму як на це відповісти
показать весь комментарий
02.12.2025 12:35 Ответить
Ми теж готові до переговорів але 140 млн мають піти в чорнозем.....а так да, осьго 1 маленька умова і все
показать весь комментарий
02.12.2025 12:32 Ответить
От втасне. Бл ***** готове лише до перемовин про кацпітуляцію України. От тому я не розумію, про які перемовини торочить Зєлєнскій і про що домовляються Умєров: про згоду виконувати цілі СВО?
показать весь комментарий
02.12.2025 13:05 Ответить
Перемовляються з Трампом та домовляються з Трампом, щоб не припинив військову допомогу Україні.
Не будеш говорити з Трампом - значить незацікавлений у мирі.
Що за питання ти задаєш?
показать весь комментарий
02.12.2025 13:15 Ответить
Піськов, поголи вуса, бо ху страждає від подряпин на праці
показать весь комментарий
02.12.2025 12:34 Ответить
сраці
показать весь комментарий
02.12.2025 12:35 Ответить
при "деменційному Байдені" чогось ні в кого не було сумнівів, хто агресор, а хто жертва.

При правлінні "генія трампа" (якого тут досі захищають боти та непритомні), чомусь кожні 2 місяці треба нагадувати мінетчику, хто агресор, а хто жертва. А заяви параші про бажання миру - викликають у трампа незбагненне бажання тиснути на Україну.

але не переплутайте, руки в крові саме у Байдена, і взагалі він деменційний, не те що помаранч.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:35 Ответить
Це як Порох - барига, а зеля - булочка
Не переплутайте!
показать весь комментарий
02.12.2025 12:37 Ответить
В мене є список... (за який мене через раз тут банять).
І щоразу фігуранти скаржаться адміну.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:38 Ответить
Доки 140 млн підуть на той світ не цілих 30 млн Богу душу віддадуть
показать весь комментарий
02.12.2025 12:37 Ответить
Достатньо нести маячню про мільйони.
НЕ ІСНУЄ такої зброї щоб швидко знищила чи 30 чи 140 мільйонів.
нацисти навіть при всіх стараннях, газових камерах та крематоріях при повній покорі євреїв та неспротиву іншого світу - за рік не могли знищити і чверть мільйона людей.
показать весь комментарий
02.12.2025 13:19 Ответить
кацапы видят, что виткофу и тампону можно пообещать "чебурек" в рублях и дальше честно глядя в глаза обсырать весь мир.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:38 Ответить
Коротше кажучи, русня збирається побєдіть - військовим чи дипломатичним шляхом, але побєдіть. Інших варіантів вона не розглядає.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:38 Ответить
Україна готова до переговорів після виведення рашиських військ з території\ України ,виплату репарацій за руйнування і геноцид це понад 2 триліони доларів і судду над військовим злочинцями . Для чого цитувати цю рашиську істоту допоки не здохне путін нічого не змінится.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:41 Ответить
Вафліст пуйловський,правду кажеш,болото треба осушити
показать весь комментарий
02.12.2025 12:43 Ответить
Главная причина "СВО"- существование параши. Когда параша будет уничтожена полностью, причём со всеми населяющими её свинособаками, причины "СВО" исчезнут навсегда.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:53 Ответить
Україна теж готова до переговорів але за умови що Сосія буде знищена а московський режим буде повішений за шию на стовпах
показать весь комментарий
02.12.2025 12:55 Ответить
Ти ж хоч і мудак, але ж не дурень - зміни ціль і заяви про її досягнення.
показать весь комментарий
02.12.2025 13:08 Ответить
підари ви рашиські, чого очкуєте сказати головну першопричину " Української кризи" - НАТО на кордони 1991 року!
Очко жим-жим, бояться і це дуже гарно, якщо до Трампа це коли-небуть дійде, санкції проти третіх країн які купують рашківську нафту та газ поставлять на коліна путяру.
А поки до Трампа це доходить Україна не має іншого- тільки триматись і молитись на ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
02.12.2025 13:08 Ответить
 
 