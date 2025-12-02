США хотят вернуть замороженные активы России после подписания мирного соглашения по Украине, - Politico

США хотели бы вернуть России ее суверенные активы, замороженные в ЕС в рамках санкций, после подписания будущего мирного соглашения по войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Politico

Как отмечается, во время визита посланника ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана в Вашингтон американские чиновники четко дали понять, что их план предусматривает возвращение активов после заключения любого мирного плана. Несмотря на это, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила продвигать идею использования российских средств для поддержки Украины.

В своей речи 10 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует использовать активы для финансирования Украины через репарационный кредит. Один из дипломатов назвал это попыткой поставить "европейский штамп" на этих активах.

После утечки в ноябре оригинального 28-пунктного "мирного плана" Дональда Трампа стало известно, что он предлагал инвестировать 100 миллиардов долларов из этих активов в восстановление Украины под руководством США. Остальные средства должны были быть направлены на "отдельный американо-российский механизм".

Это вызвало напряжение, поскольку в ЕС негативно восприняли возможность того, что США получат часть активов и согласуют распределение с Россией.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

