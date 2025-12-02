РУС
Новости
2 902 41

США хотят вернуть замороженные активы России после подписания мирного соглашения по Украине, - Politico

Сенат США

США хотели бы вернуть России ее суверенные активы, замороженные в ЕС в рамках санкций, после подписания будущего мирного соглашения по войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время визита посланника ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана в Вашингтон американские чиновники четко дали понять, что их план предусматривает возвращение активов после заключения любого мирного плана. Несмотря на это, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила продвигать идею использования российских средств для поддержки Украины.

В своей речи 10 сентября фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует использовать активы для финансирования Украины через репарационный кредит. Один из дипломатов назвал это попыткой поставить "европейский штамп" на этих активах.

После утечки в ноябре оригинального 28-пунктного "мирного плана" Дональда Трампа стало известно, что он предлагал инвестировать 100 миллиардов долларов из этих активов в восстановление Украины под руководством США. Остальные средства должны были быть направлены на "отдельный американо-российский механизм".

Это вызвало напряжение, поскольку в ЕС негативно восприняли возможность того, что США получат часть активов и согласуют распределение с Россией.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

россия (98218) США (28478) замороженные активы (431) война в Украине (7081)
+19
Тобто московії тільки винвгороди ,ніяких покарань агресору навіть найменших ,супер план . Ось такий план точно покажить майбутнім агрессорам ,наскільки невігідна агрессія
02.12.2025 10:59 Ответить
+16
Девелопери нагліють не приховуючись.
02.12.2025 10:58 Ответить
+13
Мудаки
02.12.2025 10:59 Ответить
Девелопери нагліють не приховуючись.
02.12.2025 10:58 Ответить
А може ще й відсмокчете ***** і кацапам?
02.12.2025 11:00 Ответить
Вже, це перший крок
02.12.2025 11:21 Ответить
Довбойобери
02.12.2025 11:17 Ответить
Мудаки
02.12.2025 10:59 Ответить
Тобто московії тільки винвгороди ,ніяких покарань агресору навіть найменших ,супер план . Ось такий план точно покажить майбутнім агрессорам ,наскільки невігідна агрессія
02.12.2025 10:59 Ответить
Ці активи спочатку мали бути на відбудову України, потім на 2026-27 рік війни, тепер їх ще й повернути треба)
02.12.2025 10:59 Ответить
Ну, не всі, часть залишається трампонутому та його зграї
02.12.2025 11:22 Ответить
Це давні американські традиції періодичного знежирювання Європи на фоні війни)
02.12.2025 11:35 Ответить
їх і так українцям ніхто не дасть, то ж байдуже
02.12.2025 10:59 Ответить
та не байдуже, далеко не байдуже. і мова тут навіть не про нас. повернути ці резерви кацапам означає профінансувати відновлення їхньої економіки і майбутньої війни.
02.12.2025 11:16 Ответить
ви закінчіть спочатку цю без повної нашої поразки, руїни і знищення, а потім можна буде говорити про ймовірність майбутньої
02.12.2025 11:22 Ответить
якщо це ціна для зупинки війни і збереження сотень тисяч життів українців, в тому числі життя дітей, то це прийнятно. Порожні балачки про мир у всьому світі не дають результату, а створюють лише шум
02.12.2025 11:20 Ответить
Якже Трамп хоче врятувати міжнародного терориста убивцю сотен тисяч українців варвара путіна ,а хто відповість за злочини чи недоумковатому трампу понад усе бізнес.
02.12.2025 11:00 Ответить
А чому врятувати, він хазяїна таким не считає
02.12.2025 11:24 Ответить
Не США ,а руда скотина
02.12.2025 11:02 Ответить
ШИК ШИК ШИК)))

а хто поверне 500 000 убитих і знищеного майна на 2 трлн???? Чи це ПОФІГУ?

Скоти і сини бл..дей
02.12.2025 11:02 Ответить
Добре шо всі активи раші в ЄС
02.12.2025 11:03 Ответить
До чого тут мирна угода?
Активи та санкціїї ввели США та Європа - що можуть в будь який час їх відмінити та віддати гроші.
02.12.2025 11:04 Ответить
Для такої мирної угоди Трамп не потрібен. Ми і без нього таке могли укласти
02.12.2025 11:04 Ответить
Пуйло з заморожених активів обіцяв Трампу частку особисто.Тепер воно буде з трусів вискакувати і нас топити. Пуйло намалював йому сумашедші перспективи збагачення Трампа і сімʼї.
02.12.2025 11:08 Ответить
Рудий веде себе точно як краснов. Так схоже
02.12.2025 11:09 Ответить
А яке відношення ці штатівські продажні шкури мають до заморожених в Європі російських активів. З цього повідомлення стирчать длинні вуха путлера, який руками полудурка трампа та свого агента вітькова, намагається запобігти репараціонному кредиту Україні за рахунок грошей раші. Тут гра вартує свічок!
02.12.2025 11:09 Ответить
Дивне бажання посилити китайського васала, схоже в американців почався період суїцидальної політики ... хочуть продати ворогу мотузку для свого повішення 🤔
02.12.2025 11:10 Ответить
два слова - пішли найух
02.12.2025 11:11 Ответить
Американська влада - російські посіпаки.Просто якийсь сюрреалізм...
02.12.2025 11:12 Ответить
Ці олігофрени вважають, що коли кацапи підписують якийсь папірець, то вони його дотримуються.
02.12.2025 11:14 Ответить
Треба відмовлятись від таких " союзників"😡😡😡
02.12.2025 11:18 Ответить
Вsдмовся. Залишишся сам на сам з ******. Довго вистоїш?
02.12.2025 11:29 Ответить
я бы спросил американских сообщников кремлевских террористов:
"Кто вернет жизни убитых украинцев, кто вернет украинским гражданам здоровье и потерянные части тела, сломленные судьбы и потерянные возможности ?

По большому счету, кто вернет веру людей в справедливость, "демократические ценности", и неотвратимость наказания за тяжкие преступления ?"

Про возврат и восстановление материальных активов украинцев, я уже и молчу ...
02.12.2025 11:23 Ответить
безполезно взывать к совести, подлецов и мерзавцев
02.12.2025 11:26 Ответить
Саме така зараз влада в США - підлота та негідники.
02.12.2025 11:42 Ответить
А нам поверніть: 176 міжконтинентальних балістичних ракет.1272 ядерні боєголовки до цих ракет та приблизно 2500 одиниць тактичної ядерної зброї.
02.12.2025 11:29 Ответить
репарації Україні та кордони 1991р...
02.12.2025 11:30 Ответить
Справа навіть не в грошах . Конфіскація кацапських грошей має бути публічним , показовим покаранням паРаші за розв'язану війну .
02.12.2025 11:31 Ответить
незабуваймо хто вирвав у нас з рук ядерку це був ворог-сша
02.12.2025 11:34 Ответить
З такою Сашаю і ворогів не треба!(((
02.12.2025 11:37 Ответить
Всі президенти і верховна рада знищували державу,ось і результат,сотні тисяч загиблих,тисячі пропали безвісти,а влада не понесе ніякої відповідальності
02.12.2025 11:39 Ответить
ну т.е. па-раша отримає свої СУВЕРЕННІ кошти, а також наші СУВЕРЕННІ території з купою корисних копалин.... а нам папірець "будапешт 2". Я рахую що це супер угода, треба підписувати.
02.12.2025 11:43 Ответить
Нарід 73% вже усвідомив і порівняв різницю часів президенства Порошенка і часів президенства Зеленського? При Порошенка на росію вводилися санкції всіма державами, скрізь її визнавали агресором і першими серед них були США. А при президенті Зеленському навіть США стали на бік кацапів. ЩШо не так? А не так ваш вибір у 2019 році зебіли.
02.12.2025 11:49 Ответить
Американський рекет не хоче, щоб здох парашний гопник, бо тоді вони не зможуть отримувати фінансові і політичні відкати за дах над ЄС.
02.12.2025 11:53 Ответить
 
 