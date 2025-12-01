РУС
1 593 21

РФ угрожает начать против ЕС полвека судебных процессов за конфискацию замороженных активов, - Reuters

Ведущий российский банкир, глава ВТБ Андрей Костин

Ведущий российский банкир, глава ВТБ Андрей Костин пригрозил, что в случае конфискации Европой замороженных суверенных активов РФ (около 140 млрд евро) для "репарационного кредита" Украине, Москва начнет масштабную судебную войну, которая "продлится 50 лет даже после заключения мира".

Его цитирует агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Угрозы Москвы

"Европа хочет воевать чужими руками и чужими деньгами — это верх цинизма. Никакого оправдания этому нет", — заявил Костин накануне визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву.

По его словам, Россия ответит зеркально:

  • арестом активов европейских инвесторов на своей территории;
  • даже после достижения мира в Украине могут последовать "50 лет судебных исков".
  • исками в суды РФ, Бельгии, Euroclear и Международный суд ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Euroclear предупреждает ЕС о рисках конфискации замороженных активов РФ, - FT

В то же время Костин впервые публично допустил компромисс: если замороженные активы пойдут на восстановление Украины в рамках большого "мирного соглашения" (в частности, совместный фонд США – Россия), Москва готова рассматривать такой вариант.

"Если Россия согласится — пожалуйста. Вопрос только в договоренностях. Рано или поздно соглашение будет заключено. Жизнь показывает: компромиссы нужны. Россия тоже к ним готова", - добавил он.

Больше об активах РФ

  • На саммите в октябре лидеры ЕС пытались договориться о плане использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве займа для Киева, но не смогли обеспечить поддержку Бельгии.
  • Согласно плану ЕС, замороженные активы российского центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их для обороны и нужд регулярного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц о замороженных активах РФ: сильный рычаг, чтобы заставить Россию к переговорам

Автор: 

россия (98205) Евросоюз (17884) замороженные активы (429)
Топ комментарии
+5
А чому всі уряди мовчали про позов за втрату Кримської області ?? Там же одного тільки державного майна на мільярди!! І землі і бази і вся інфраструктура, яку Україна фінансувала
показать весь комментарий
01.12.2025 21:25 Ответить
+5
будеш рашистська **** платити репарації так само, як німеччина совковому союзу...
показать весь комментарий
01.12.2025 21:26 Ответить
+3
Хай починає - рашка шо - вічна?
показать весь комментарий
01.12.2025 21:25 Ответить
будеш рашистська **** платити репарації так само, як німеччина совковому союзу...
показать весь комментарий
01.12.2025 21:26 Ответить
А тим більше чому всі мовчать про збиткі завдані війною зараз ???
Хіба можно пробачати ???
показать весь комментарий
01.12.2025 21:27 Ответить
Ну так є доля правди… чужими руками жар добре загрібати. А гроші кацапи хотять взяти на відбудову наших окупованих територій, які вважають своїми. План простий…
показать весь комментарий
01.12.2025 21:27 Ответить
Доля правды? Правда в том, что ЕС нужно менять законы, защищающие собственность, чтобы разные фюреры не могли хранить золото партии в швейцарских банках, продолжая убивать сотни тысяч людей.
показать весь комментарий
01.12.2025 21:31 Ответить
ЕС цілком у ганчірочку мовчить про наші збитки та про геноцидну практику війни.
Хіба це по людськи ?
Звичайно що агентура ( мідас) НЕ буде шевелити нашу дипломатію, та все ж потрібно ЕС думати на майбутнє.
Пофіг на країну Кріпаків ? То хоч заради себе - заберіть у рашки побільше грошей, щоб не спішила поширювати далі Реальну Третю Світову
показать весь комментарий
01.12.2025 21:47 Ответить
Падло, щоб ти здох!
показать весь комментарий
01.12.2025 21:31 Ответить
віддайте гроші, або лавров накладе купу русскага міра на стіл в ООН
показать весь комментарий
01.12.2025 21:32 Ответить
А у ЄС замість нахрєн послати, ріденько обісралися.
показать весь комментарий
01.12.2025 21:34 Ответить
Кацапія стільки не проіснує. Від сказу помирають швидко.
показать весь комментарий
01.12.2025 21:35 Ответить
А пів століття судових процесів за агресію проти України росія не очікує?
Воєнні злочини не мають терміну давності.
показать весь комментарий
01.12.2025 21:36 Ответить
Кацап заявляє про верх цинізму. Це вже дійсно верх цинізму
показать весь комментарий
01.12.2025 21:37 Ответить
до рососії ще не така касса прийде - подивимось як ті рєпоеди під санкціями протягнуть ті 50 років
показать весь комментарий
01.12.2025 21:40 Ответить
А він впевнений що рифи за 50 років буде існувати?!
показать весь комментарий
01.12.2025 21:41 Ответить
Так кацапи ж на законодавчому рівні не визнають рішення міжнародних судів. А тут, що почали поважати міжнародне право?
показать весь комментарий
01.12.2025 21:46 Ответить
Так це ж чудово.
Зароблять європейські юристи, 50 років щастя.
А потім гроші закінчаться, і справа буде програна)
показать весь комментарий
01.12.2025 21:50 Ответить
50 років? А він оптиміст!
показать весь комментарий
01.12.2025 21:51 Ответить
А йух забити на тi суди що не можна? 🤔
показать весь комментарий
01.12.2025 21:51 Ответить
Все - бомбочки ядрьоні вже не лякають нікого? Давайте тепер судами будемо всіх шантажувати? Які ж вони жалюгідні і нікчемні...
показать весь комментарий
01.12.2025 21:51 Ответить
Блеф черговий.
показать весь комментарий
01.12.2025 21:57 Ответить
 
 