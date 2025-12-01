РФ угрожает начать против ЕС полвека судебных процессов за конфискацию замороженных активов, - Reuters

Ведущий российский банкир, глава ВТБ Андрей Костин пригрозил, что в случае конфискации Европой замороженных суверенных активов РФ (около 140 млрд евро) для "репарационного кредита" Украине, Москва начнет масштабную судебную войну, которая "продлится 50 лет даже после заключения мира".

Его цитирует агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Угрозы Москвы

"Европа хочет воевать чужими руками и чужими деньгами — это верх цинизма. Никакого оправдания этому нет", — заявил Костин накануне визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву.

По его словам, Россия ответит зеркально:

арестом активов европейских инвесторов на своей территории;

даже после достижения мира в Украине могут последовать "50 лет судебных исков".

исками в суды РФ, Бельгии, Euroclear и Международный суд ООН.

В то же время Костин впервые публично допустил компромисс: если замороженные активы пойдут на восстановление Украины в рамках большого "мирного соглашения" (в частности, совместный фонд США – Россия), Москва готова рассматривать такой вариант.

"Если Россия согласится — пожалуйста. Вопрос только в договоренностях. Рано или поздно соглашение будет заключено. Жизнь показывает: компромиссы нужны. Россия тоже к ним готова", - добавил он.

На саммите в октябре лидеры ЕС пытались договориться о плане использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве займа для Киева, но не смогли обеспечить поддержку Бельгии.

Согласно плану ЕС, замороженные активы российского центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их для обороны и нужд регулярного бюджета.

