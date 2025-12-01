РФ погрожує почати проти ЄС пів століття судових процесів за конфіскацію заморожених активів, - Reuters

Провідний російський банкір, голова ВТБ Андрій Костін пригрозив, що у разі конфіскації Європою заморожених суверенних активів РФ (близько 140 млрд євро) для "репараційного кредиту" Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, яка "триватиме 50 років навіть після укладення миру".

Його цитує агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Погрози Москви

"Європа хоче воювати чужими руками й чужими грошима — це верх цинізму. Жодного виправдання цьому немає", - заявив Костін напередодні візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви.

За його словами, Росія відповість дзеркально:

арештом активів європейських інвесторів на своїй території;

навіть після досягнення миру в Україні можуть послідувати "50 років судових позовів".

позовами до судів РФ, Бельгії, Euroclear та Міжнародного суду ООН.

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Водночас Костін вперше публічно допустив компроміс: якщо заморожені активи підуть на відновлення України в межах великої "мирної угоди" (зокрема, спільний фонд США – Росія), Москва готова розглядати такий варіант.

"Якщо Росія погодиться — будь ласка. Питання лише в домовленостях. Рано чи пізно угоду буде укладено. Життя показує: компроміси потрібні. Росія теж до них готова", - додав він.

Більше про активи РФ

На саміті в жовтні лідери ЄС намагалися домовитися про план використання 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів) заморожених російських суверенних активів в Європі як позики для Києва, але не змогли забезпечити підтримку Бельгії.

Згідно з планом ЄС, заморожені активи російського центрального банку в Європі будуть надані Україні в позику, щоб Київ міг використовувати їх для оборони та потреб регулярного бюджету.

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