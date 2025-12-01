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Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
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РФ погрожує почати проти ЄС пів століття судових процесів за конфіскацію заморожених активів, - Reuters

Провідний російський банкір, голова ВТБ Андрій Костін

Провідний російський банкір, голова ВТБ Андрій Костін пригрозив, що у разі конфіскації Європою заморожених суверенних активів РФ (близько 140 млрд євро) для "репараційного кредиту" Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, яка "триватиме 50 років навіть після укладення миру".

Його цитує агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Погрози Москви

"Європа хоче воювати чужими руками й чужими грошима — це верх цинізму. Жодного виправдання цьому немає", - заявив Костін напередодні візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви.

За його словами, Росія відповість дзеркально:

  • арештом активів європейських інвесторів на своїй території;
  • навіть після досягнення миру в Україні можуть послідувати "50 років судових позовів".
  • позовами до судів РФ, Бельгії, Euroclear та Міжнародного суду ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Euroclear попереджає ЄС про ризики конфіскації заморожених активів РФ, - FT

Водночас Костін вперше публічно допустив компроміс: якщо заморожені активи підуть на відновлення України в межах великої "мирної угоди" (зокрема, спільний фонд США – Росія), Москва готова розглядати такий варіант.

"Якщо Росія погодиться — будь ласка. Питання лише в домовленостях. Рано чи пізно угоду буде укладено. Життя показує: компроміси потрібні. Росія теж до них готова", - додав він.

Більше про активи РФ

  • На саміті в жовтні лідери ЄС намагалися домовитися про план використання 140 мільярдів євро (162 мільярди доларів) заморожених російських суверенних активів в Європі як позики для Києва, але не змогли забезпечити підтримку Бельгії.
  • Згідно з планом ЄС, заморожені активи російського центрального банку в Європі будуть надані Україні в позику, щоб Київ міг використовувати їх для оборони та потреб регулярного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц про заморожені активи РФ: сильний важіль, щоб змусити Росію до переговорів

Автор: 

росія (70423) Євросоюз (15236) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+22
А чому всі уряди мовчали про позов за втрату Кримської області ?? Там же одного тільки державного майна на мільярди!! І землі і бази і вся інфраструктура, яку Україна фінансувала
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01.12.2025 21:25 Відповісти
+16
будеш рашистська **** платити репарації так само, як німеччина совковому союзу...
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01.12.2025 21:26 Відповісти
+12
А пів століття судових процесів за агресію проти України росія не очікує?
Воєнні злочини не мають терміну давності.
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01.12.2025 21:36 Відповісти
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А чому всі уряди мовчали про позов за втрату Кримської області ?? Там же одного тільки державного майна на мільярди!! І землі і бази і вся інфраструктура, яку Україна фінансувала
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01.12.2025 21:25 Відповісти
Хай починає - рашка шо - вічна?
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01.12.2025 21:25 Відповісти
через 50 років падішах Кабаєв точно здохне !

.
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02.12.2025 01:47 Відповісти
будеш рашистська **** платити репарації так само, як німеччина совковому союзу...
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01.12.2025 21:26 Відповісти
А тим більше чому всі мовчать про збиткі завдані війною зараз ???
Хіба можно пробачати ???
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01.12.2025 21:27 Відповісти
тому що Україна в особі міністерства юстиції має обгрунтовувати та подавати позови в відповідні міжнародні суди.

тоді й заморожені гроші рашки бельгійці віддали б мовчки
а зараз постраждала сторона - рашка !

дякуємо, ЗЄля, дуже дякуємо !

.
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02.12.2025 01:52 Відповісти
Ну так є доля правди… чужими руками жар добре загрібати. А гроші кацапи хотять взяти на відбудову наших окупованих територій, які вважають своїми. План простий…
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01.12.2025 21:27 Відповісти
Доля правды? Правда в том, что ЕС нужно менять законы, защищающие собственность, чтобы разные фюреры не могли хранить золото партии в швейцарских банках, продолжая убивать сотни тысяч людей.
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01.12.2025 21:31 Відповісти
ЕС цілком у ганчірочку мовчить про наші збитки та про геноцидну практику війни.
Хіба це по людськи ?
Звичайно що агентура ( мідас) НЕ буде шевелити нашу дипломатію, та все ж потрібно ЕС думати на майбутнє.
Пофіг на країну Кріпаків ? То хоч заради себе - заберіть у рашки побільше грошей, щоб не спішила поширювати далі Реальну Третю Світову
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01.12.2025 21:47 Відповісти
Падло, щоб ти здох!
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01.12.2025 21:31 Відповісти
віддайте гроші, або лавров накладе купу русскага міра на стіл в ООН
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01.12.2025 21:32 Відповісти
А у ЄС замість нахрєн послати, ріденько обісралися.
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01.12.2025 21:34 Відповісти
Кацапія стільки не проіснує. Від сказу помирають швидко.
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01.12.2025 21:35 Відповісти
А пів століття судових процесів за агресію проти України росія не очікує?
Воєнні злочини не мають терміну давності.
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01.12.2025 21:36 Відповісти
Вони впевнені що Зеля або наступник, підпише повну амністію в рамках "мирної угоди".
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02.12.2025 16:54 Відповісти
Кацап заявляє про верх цинізму. Це вже дійсно верх цинізму
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01.12.2025 21:37 Відповісти
до рососії ще не така касса прийде - подивимось як ті рєпоеди під санкціями протягнуть ті 50 років
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01.12.2025 21:40 Відповісти
А він впевнений що рифи за 50 років буде існувати?!
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01.12.2025 21:41 Відповісти
поки різні бойки, шуфричі, баканаФФи, цукермани з єрмачками та міндічами будуть возити "по-двушці" на раZZію....то руSSкій мір ще довго зможе щось горлопанити....
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01.12.2025 22:03 Відповісти
Поки їх будуть обирати,як у 2009,2019 - вони будуть!
А потік "двушек на москву" не припинеться.
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02.12.2025 20:49 Відповісти
Так кацапи ж на законодавчому рівні не визнають рішення міжнародних судів. А тут, що почали поважати міжнародне право?
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01.12.2025 21:46 Відповісти
Коли починають арешт майна в рахунок боргів - починають визнавати.
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02.12.2025 20:52 Відповісти
Так це вже русАфобія кАкаятА
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02.12.2025 21:01 Відповісти
Все краще,ніж зєлене русофільство!
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03.12.2025 07:28 Відповісти
Так це ж чудово.
Зароблять європейські юристи, 50 років щастя.
А потім гроші закінчаться, і справа буде програна)
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01.12.2025 21:50 Відповісти
50 років? А він оптиміст!
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01.12.2025 21:51 Відповісти
А йух забити на тi суди що не можна? 🤔
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01.12.2025 21:51 Відповісти
Все - бомбочки ядрьоні вже не лякають нікого? Давайте тепер судами будемо всіх шантажувати? Які ж вони жалюгідні і нікчемні...
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01.12.2025 21:51 Відповісти
Блеф черговий.
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01.12.2025 21:57 Відповісти
Кацапи вирішили добряче збагатити різні західні адвокатські контори на цих безперспективних позовах? Вау! Ну тоді "вперьйод і пестней"
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01.12.2025 22:01 Відповісти
Так лаптєносці міжнародних судів не визнають. А у своїй Бурятії чи распубліці Саха вони можуть довічно щось чобі судити
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01.12.2025 22:05 Відповісти
ХА-ХА-ХА, злодій який розграбував пів країни в центрі Європи, насрав на купу міжнародних договорів, обнулив всі міжнародні організації які мали захищати той правопорядок, буде відстоювати свої "права" в судах!
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01.12.2025 22:15 Відповісти
та хоч СТО РОКІВ!!! москалі програють КОЖЕН СУД!!!
москалі забули, як вони вже програвали проти України в європейських судах, коли судились за свій смердючий газ?...
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01.12.2025 23:22 Відповісти
Кацапія знову щось спутала, ніякі суди в Європі не будуть брати позові пуйла,бо щось Північна Корея та Іран ніякі позові не подає ,бо вони під санкціями!
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01.12.2025 23:27 Відповісти
Так ось де кацапа голка зарита
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01.12.2025 23:28 Відповісти
перше -рф давно не поважає міжнародне право і невизнає судові рішення які їй недовподоби тому їй потрібно не надавати можливість подавати позови до міжнародни інстанцій. друге -рф має виплатити за агресію проти України кілька трлн. доларів а не мізерні 140млрд. які вона заробить на нафті за кілька місяців!
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02.12.2025 00:19 Відповісти
Все зрозуміло. Рашка віддає 50% активів США та замість цього получає мирну угоду.
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02.12.2025 00:34 Відповісти
Та хай судяться! Все одно програють! А суди ще на цьому зароблять!!!
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02.12.2025 02:50 Відповісти
Нехай !
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02.12.2025 09:38 Відповісти
Вони насрали собі в кишеню, та будуть з цією смердючою кишенею ще сторіччя по світу бродити.
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02.12.2025 09:42 Відповісти
 
 