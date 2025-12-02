РУС
Новости Передача Украине замороженных средств РФ
2 019 19

ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро за счет российских активов, - Financial Times

замороженные активы

Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат. Чиновники обращались к регулятору с просьбой выступить кредитором для Euroclear Bank, чтобы избежать возможного кризиса ликвидности.

Как отмечается, ЕЦБ признал это невозможным, расценив предложение как предоставление прямого финансирования правительствам, ведь банк фактически покрывал бы обязательства государств-членов.

После возражений регулятора Еврокомиссия начала работать над альтернативными механизмами, которые позволят обеспечить временную ликвидность для поддержки кредита в 140 млрд евро, сообщили FT два собеседника. Известно также, что Бельгия выступает против использования замороженных российских активов для займа Украине.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Топ комментарии
+6
бо це типу "незаконно забирати гроші РФ"

- вбити 500 000 законно

- знищити майна на 1-2 трл законно

- 16 млн біженців - законно

- перетворити пів країни в руїни - законно

а капля в морі 140 млрд - незаконно

o як
02.12.2025 10:41 Ответить
+5
Як можна давати кредити країні з постійними корупційними викриттями в найвищих ешелонах влади і непокараними корупціонерами? Боротьба з корупцією це вічний і безкінечний "процес", а покарані корупціоенери та повернуті в бюджет кошти це "результат". Так от результатів нема. Зовсім нема. Де Рєзнік(ов)? А має бути в тюрмі з конфіскацією...
02.12.2025 10:42 Ответить
+4
А как дишалі, как дишалі...
02.12.2025 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Банкіри - є банкіри! У них свій сенс життя і свої пріоритети в житті...
02.12.2025 10:38 Ответить
Слова банкір і бандит одного корня.
02.12.2025 11:46 Ответить
бо це типу "незаконно забирати гроші РФ"

- вбити 500 000 законно

- знищити майна на 1-2 трл законно

- 16 млн біженців - законно

- перетворити пів країни в руїни - законно

а капля в морі 140 млрд - незаконно

o як
02.12.2025 10:41 Ответить
Злі люди не розуміють справедливості
Читайте Біблію
02.12.2025 10:56 Ответить
Як можна давати кредити країні з постійними корупційними викриттями в найвищих ешелонах влади і непокараними корупціонерами? Боротьба з корупцією це вічний і безкінечний "процес", а покарані корупціоенери та повернуті в бюджет кошти це "результат". Так от результатів нема. Зовсім нема. Де Рєзнік(ов)? А має бути в тюрмі з конфіскацією...
02.12.2025 10:42 Ответить
Можна придумати механізм цільового використання коштів. Було б бажання.
02.12.2025 11:29 Ответить
Так і роблять, але це час, бюрократія, логістика...
показать весь комментарий
Краще довше, ніж ніяк!
показать весь комментарий
А как дишалі, как дишалі...
02.12.2025 10:42 Ответить
Ага, дихали і 3,14здили, 3,14здили. Європейські банкіри абсолютно притомні - давати такі гроші крадіям.
показать весь комментарий
Вот така уйня, малятко -
У США хотіли б після підписання мирної угоди у війні РФ проти України повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС в результаті санкцій.

Про це стало відомоhttps://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/eu-to-world-take-back-your-migrants-or-else/ Politico від двох впливових дипломатів, передає "Європейська правда".

Коли влітку посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван відвідав Вашингтон, американські посадовці чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає в поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану, повідомили два дипломати.
02.12.2025 10:44 Ответить
гроші лежать в банках Європи. до чого тут сша? іди лікуйся
показать весь комментарий
02.12.2025 10:53 Ответить
Інвестбанкіри - не люди.
02.12.2025 10:47 Ответить
Грішні й безбожні
02.12.2025 10:57 Ответить
чому європа не присутня за столом переговорів? та х.з. ну реально не розумію. може тому що вони героїчно ***** не роблять?
показать весь комментарий
Врт думаю: а нельзя ди поручить решение эиого вопроса Мндичу за 10-15% отката?
02.12.2025 10:59 Ответить
Ну, шо, вітаємо найвеличнішого лідора - це перемога. Вже навіть амери кладуть "так у них же корупція", а зєбанда вважала, що їм на це напалювати, типу, самі такі. А воно он як вийшло. І єрмака він звільнив, бо все одно йдемо на дно - пливли-пливли і під берегом...
02.12.2025 11:03 Ответить
Справа в тому що уряди ЄС бажають перекласти відповідальність за видачу репараційного кредиту Україні, замість того щоб пропорційно розділити її між собою. Проблема не в Бельгії і не якомусь банку, а в бажанні пропетляти за рахунок інших. Вони кидають цю тему, як гарячу картоплину, замість вирішення дійсної проблеми з фінансовими та судовими ризиками.
02.12.2025 11:23 Ответить
Кому потрібна держава яка неспроможна себе захистити
02.12.2025 11:42 Ответить
 
 