ЕЦБ отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро за счет российских активов, - Financial Times
Европейский центральный банк отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат. Чиновники обращались к регулятору с просьбой выступить кредитором для Euroclear Bank, чтобы избежать возможного кризиса ликвидности.
Как отмечается, ЕЦБ признал это невозможным, расценив предложение как предоставление прямого финансирования правительствам, ведь банк фактически покрывал бы обязательства государств-членов.
После возражений регулятора Еврокомиссия начала работать над альтернативными механизмами, которые позволят обеспечить временную ликвидность для поддержки кредита в 140 млрд евро, сообщили FT два собеседника. Известно также, что Бельгия выступает против использования замороженных российских активов для займа Украине.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- вбити 500 000 законно
- знищити майна на 1-2 трл законно
- 16 млн біженців - законно
- перетворити пів країни в руїни - законно
а капля в морі 140 млрд - незаконно
o як
Читайте Біблію
У США хотіли б після підписання мирної угоди у війні РФ проти України повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС в результаті санкцій.
Про це стало відомоhttps://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/eu-to-world-take-back-your-migrants-or-else/ Politico від двох впливових дипломатів, передає "Європейська правда".
Коли влітку посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван відвідав Вашингтон, американські посадовці чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає в поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану, повідомили два дипломати.