ЄС представить законодавчу пропозицію для розблокування "репараційного кредиту" Україні, - фон дер Ляєн

Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використати заморожені активи Росії для надання Україні "репараційного кредиту" обсягом 140 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель уже готовий представити відповідний текст. "Я не бачу жодного сценарію, коли рахунки платитимуть лише європейські платники податків", - наголосила вона.

За даними видання, люди, обізнані з ситуацією, зазначають, що документ щодо подальшого механізму ухвалення та реалізації планують оприлюднити найближчими днями.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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