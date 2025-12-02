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Новини Передача Україні заморожених російських активів
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ЄЦБ відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро за рахунок російських активів, - Financial Times

заморожені активи

Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. Посадовці зверталися до регулятора з проханням виступити кредитором для Euroclear Bank, щоб уникнути можливої кризи ліквідності.

Як зазначається, ЄЦБ визнав це неможливим, розцінивши пропозицію як надання прямого фінансування урядам, адже банк фактично покривав би зобов’язання держав-членів.

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Після заперечень регулятора Єврокомісія почала працювати над альтернативними механізмами, які дозволять забезпечити тимчасову ліквідність для підтримки кредиту у 140 млрд євро, повідомили FT два співрозмовники. Відомо також, що Бельгія виступає проти використання заморожених російських активів для позики Україні.

Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Євросоюз (15237) Європейський центральний банк (110) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+12
бо це типу "незаконно забирати гроші РФ"

- вбити 500 000 законно

- знищити майна на 1-2 трл законно

- 16 млн біженців - законно

- перетворити пів країни в руїни - законно

а капля в морі 140 млрд - незаконно

o як
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02.12.2025 10:41 Відповісти
+7
Як можна давати кредити країні з постійними корупційними викриттями в найвищих ешелонах влади і непокараними корупціонерами? Боротьба з корупцією це вічний і безкінечний "процес", а покарані корупціоенери та повернуті в бюджет кошти це "результат". Так от результатів нема. Зовсім нема. Де Рєзнік(ов)? А має бути в тюрмі з конфіскацією...
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02.12.2025 10:42 Відповісти
+6
А как дишалі, как дишалі...
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02.12.2025 10:42 Відповісти
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Банкіри - є банкіри! У них свій сенс життя і свої пріоритети в житті...
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02.12.2025 10:38 Відповісти
Слова банкір і бандит одного корня.
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02.12.2025 11:46 Відповісти
бо це типу "незаконно забирати гроші РФ"

- вбити 500 000 законно

- знищити майна на 1-2 трл законно

- 16 млн біженців - законно

- перетворити пів країни в руїни - законно

а капля в морі 140 млрд - незаконно

o як
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02.12.2025 10:41 Відповісти
Злі люди не розуміють справедливості
Читайте Біблію
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02.12.2025 10:56 Відповісти
Як можна давати кредити країні з постійними корупційними викриттями в найвищих ешелонах влади і непокараними корупціонерами? Боротьба з корупцією це вічний і безкінечний "процес", а покарані корупціоенери та повернуті в бюджет кошти це "результат". Так от результатів нема. Зовсім нема. Де Рєзнік(ов)? А має бути в тюрмі з конфіскацією...
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02.12.2025 10:42 Відповісти
Можна придумати механізм цільового використання коштів. Було б бажання.
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02.12.2025 11:29 Відповісти
Так і роблять, але це час, бюрократія, логістика...
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02.12.2025 11:40 Відповісти
Краще довше, ніж ніяк!
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02.12.2025 11:48 Відповісти
А как дишалі, как дишалі...
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02.12.2025 10:42 Відповісти
Ага, дихали і 3,14здили, 3,14здили. Європейські банкіри абсолютно притомні - давати такі гроші крадіям.
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02.12.2025 10:58 Відповісти
Вот така уйня, малятко -
У США хотіли б після підписання мирної угоди у війні РФ проти України повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС в результаті санкцій.

Про це стало відомоhttps://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/eu-to-world-take-back-your-migrants-or-else/ Politico від двох впливових дипломатів, передає "Європейська правда".

Коли влітку посланець ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван відвідав Вашингтон, американські посадовці чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає в поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану, повідомили два дипломати.
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02.12.2025 10:44 Відповісти
гроші лежать в банках Європи. до чого тут сша? іди лікуйся
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02.12.2025 10:53 Відповісти
Специально для умственно отсталых -
США хочуть повернути заморожені активи Росії після підписання мирної угоди щодо України, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3588146
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02.12.2025 15:19 Відповісти
сша можуть повертати ті активи які зберігаються в сша - їх право. до чого тут європа?
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02.12.2025 15:43 Відповісти
Почитай инфу, не поймешь - тогда объясню.
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03.12.2025 00:02 Відповісти
Інвестбанкіри - не люди.
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02.12.2025 10:47 Відповісти
Грішні й безбожні
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02.12.2025 10:57 Відповісти
чому європа не присутня за столом переговорів? та х.з. ну реально не розумію. може тому що вони героїчно ***** не роблять?
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02.12.2025 10:54 Відповісти
Врт думаю: а нельзя ди поручить решение эиого вопроса Мндичу за 10-15% отката?
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02.12.2025 10:59 Відповісти
так, але він вкраде все і буде ще відкат вимагати, плюс до того
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02.12.2025 15:37 Відповісти
Ну, шо, вітаємо найвеличнішого лідора - це перемога. Вже навіть амери кладуть "так у них же корупція", а зєбанда вважала, що їм на це напалювати, типу, самі такі. А воно он як вийшло. І єрмака він звільнив, бо все одно йдемо на дно - пливли-пливли і під берегом...
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02.12.2025 11:03 Відповісти
Справа в тому що уряди ЄС бажають перекласти відповідальність за видачу репараційного кредиту Україні, замість того щоб пропорційно розділити її між собою. Проблема не в Бельгії і не якомусь банку, а в бажанні пропетляти за рахунок інших. Вони кидають цю тему, як гарячу картоплину, замість вирішення дійсної проблеми з фінансовими та судовими ризиками.
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02.12.2025 11:23 Відповісти
Кому потрібна держава яка неспроможна себе захистити
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02.12.2025 11:42 Відповісти
 
 