ЄЦБ відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро за рахунок російських активів, - Financial Times

Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. Посадовці зверталися до регулятора з проханням виступити кредитором для Euroclear Bank, щоб уникнути можливої кризи ліквідності.

Як зазначається, ЄЦБ визнав це неможливим, розцінивши пропозицію як надання прямого фінансування урядам, адже банк фактично покривав би зобов’язання держав-членів.

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Після заперечень регулятора Єврокомісія почала працювати над альтернативними механізмами, які дозволять забезпечити тимчасову ліквідність для підтримки кредиту у 140 млрд євро, повідомили FT два співрозмовники. Відомо також, що Бельгія виступає проти використання заморожених російських активів для позики Україні.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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