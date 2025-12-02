В ЕС против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине, - Politico

Правительства европейских стран обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по гарантиям на случай, если РФ подаст иск об использовании 140 млрд евро замороженных активов РФ для займа Украине.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правовую базу для предоставления займа. Цель - успеть до апреля, чтобы военный бюджет Украины не исчерпался.

Лидеры ЕС выскажут свое мнение на встрече в середине декабря.

Репарационный кредит, говорится в материале, является чрезвычайно спорным для правительства Бельгии, поскольку он предусматривает использование денежной стоимости замороженных российских государственных активов на бельгийской территории для финансирования Украины.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер опасается мести России и настаивает, чтобы правительства стран ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие 140 млрд евро и которые могут быть выплачены в течение нескольких дней.

Также он хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против России.

Мнение дипломатов

Европейские правительства готовы гарантировать согласованную сумму, однако не хотят подписывать "открытый чек". Четверо дипломатов ЕС в разговоре с журналистами сказали, что не могут принять просьбу Де Вевера, потому что это может поставить финансовую стабильность их стран в зависимость от решения суда, что может привести к необходимости выплаты миллиардов евро через несколько лет после окончания войны в Украине.

"Если (гарантии) бесконечны и без ограничений, то во что мы ввязываемся?" - говорит один из дипломатов.

Вопрос о том, насколько всеобъемлющими должны быть национальные гарантии, представляется одним из самых сложных в переговорах.

"Для многих государств-членов политически сложно предоставить этот открытый чек", - говорит другой дипломат. Они предупреждают, что эти меры предосторожности вряд ли когда-либо будут использованы, поскольку схема ЕС является юридически безопасной.

Чтобы обеспечить политическую поддержку, Еврокомиссия показала некоторым послам ЕС части своего правового предложения, но конкретную сумму гарантий оставила пустой.

"Если не будет прогресса, наиболее вероятной альтернативой является выпуск большего количества долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Но эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку она предполагает использование денег налогоплательщиков", - подытожило Politico.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

