Швеция призывает предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных активов РФ

Министр обороны Швеции Пол Йонсон выступил за усиление поддержки Украины, включая "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов и введение новых санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны в понедельник в Брюсселе заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На сегодняшней повестке дня, по моему мнению, самым важным является дальнейшая поддержка Украины... Россия не достигла своей стратегической цели захватить весь Донбасс этим летом. Но сейчас решающим является то, чтобы мы усилили поддержку Украины. Мы... считаем, что пришло время также использовать репарационный кредит для поддержки Украины", - сказал Йонсон.

И подчеркнул, что Швеция выступает за предоставление Украине репарационного кредита, "ведь украинцам нужны финансовые средства, чтобы продолжать борьбу, которую они ведут прекрасно и очень храбро". При этом он добавил, что украинцы сами должны определять, как использовать средства. Йонсон подчеркнул, что для достижения мира нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать санкции против России.

"Путь к миру в Украине пролегает через усиление санкций против России и увеличение поддержки Украины. Швеция – одна из немногих стран, которая ежегодно увеличивает поддержку Украины с начала этой ужасной войны. Все это – чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы. Это чрезвычайно важно", – подчеркнул он.

Йонсон, комментируя участие европейцев в инициированных США переговорах по мирному урегулированию российско-украинской войны, подчеркнул, что не может быть "ничего о европейцах без европейцев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о замороженных активах РФ: сильный рычаг, чтобы заставить Россию к переговорам

"И мы, конечно, будем играть центральную роль в восстановлении Украины. Чем больше мы вовлечены, тем лучшего мирного соглашения сможем достичь", - отметил он.

Йонсон также сообщил, что в понедельник проведет встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, во время которой обсудят дальнейшие шаги для укрепления позиций Украины.

Что такое "репарационный кредит"?

Репарационный кредит — это специальный тип займа, который планируют предоставить Украине.

Но этот заем подкреплен не обычными деньгами, а замороженными активами Российской Федерации, которые были арестованы/заморожены на Западе после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Благодаря этому механизму Украина фактически сможет пользоваться средствами сейчас, не дожидаясь официальных репараций или мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия в ближайшие дни представит правовое обоснование репарационного займа для Украины

Российские активы для помощи Украине