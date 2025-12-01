Швеция призывает предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных активов РФ
Министр обороны Швеции Пол Йонсон выступил за усиление поддержки Украины, включая "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов и введение новых санкций против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны в понедельник в Брюсселе заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"На сегодняшней повестке дня, по моему мнению, самым важным является дальнейшая поддержка Украины... Россия не достигла своей стратегической цели захватить весь Донбасс этим летом. Но сейчас решающим является то, чтобы мы усилили поддержку Украины. Мы... считаем, что пришло время также использовать репарационный кредит для поддержки Украины", - сказал Йонсон.
И подчеркнул, что Швеция выступает за предоставление Украине репарационного кредита, "ведь украинцам нужны финансовые средства, чтобы продолжать борьбу, которую они ведут прекрасно и очень храбро". При этом он добавил, что украинцы сами должны определять, как использовать средства. Йонсон подчеркнул, что для достижения мира нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать санкции против России.
"Путь к миру в Украине пролегает через усиление санкций против России и увеличение поддержки Украины. Швеция – одна из немногих стран, которая ежегодно увеличивает поддержку Украины с начала этой ужасной войны. Все это – чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы. Это чрезвычайно важно", – подчеркнул он.
Йонсон, комментируя участие европейцев в инициированных США переговорах по мирному урегулированию российско-украинской войны, подчеркнул, что не может быть "ничего о европейцах без европейцев".
"И мы, конечно, будем играть центральную роль в восстановлении Украины. Чем больше мы вовлечены, тем лучшего мирного соглашения сможем достичь", - отметил он.
Йонсон также сообщил, что в понедельник проведет встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, во время которой обсудят дальнейшие шаги для укрепления позиций Украины.
Что такое "репарационный кредит"?
Репарационный кредит — это специальный тип займа, который планируют предоставить Украине.
Но этот заем подкреплен не обычными деньгами, а замороженными активами Российской Федерации, которые были арестованы/заморожены на Западе после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Благодаря этому механизму Украина фактически сможет пользоваться средствами сейчас, не дожидаясь официальных репараций или мирного соглашения.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть ****** і його зелупням!