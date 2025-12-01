Швеція закликає надати Україні "репараційний кредит" із заморожених активів РФ
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон виступив за посилення підтримки України, включно з "репараційним кредитом" за рахунок заморожених російських активів та запровадженням нових санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони у понеділок у Брюсселі заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
"На сьогоднішньому порядку денному, на мою думку, найважливішим є подальша підтримка України... Росія не досягла своєї стратегічної мети захопити весь Донбас цього літа. Але зараз вирішальним є те, щоб ми посилили підтримку України. Ми... вважаємо, що настав час також використовувати репараційний кредит для підтримки України", - сказав Йонсон.
Та наголосив, що Швеція виступає за надання Україні репараційного кредиту, "адже українцям потрібні фінансові засоби, щоб продовжувати боротьбу, яку вони ведуть чудово і дуже хоробро". При цьому він додав, що українці самі мають визначати, як використовувати кошти. Йонсон наголосив, що для досягнення миру потрібно збільшувати підтримку України та посилювати санкції проти Росії.
"Шлях до миру в Україні пролягає через посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України. Швеція – одна з небагатьох країн, яка щороку збільшує підтримку України від початку цієї жахливої війни. Усе це - щоб українці могли вести переговори з позиції сили. Це надзвичайно важливо", - підкреслив він.
Йонсон, коментуючи участь європейців у ініційованих США переговорах щодо мирного врегулювання російсько-української війни, наголосив, що не може бути "нічого про європейців без європейців".
"І ми, звісно, відіграватимемо центральну роль у відбудові України. Чим більше ми залучені, тим кращої мирної угоди зможемо досягти", — зазначив він.
Йонсон також повідомив, що у понеділок проведе зустріч з міністром оборони України Денисом Шмигалем, під час якої обговорять подальші кроки для зміцнення позицій України.
Що таке "репараційний кредит"?
Репараційний кредит - це спеціальний тип позики, яку планують надати Україні.
Але ця позика підкріплена не звичайними грошима, а замороженими активами Російська Федерація, які були арештовані/заморожені на Заході після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
Завдяки цьому механізму Україна фактично зможе користуватися коштами зараз, не чекаючи офіційних репарацій чи мирної угоди.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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