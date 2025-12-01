Швеція закликає надати Україні "репараційний кредит" із заморожених активів РФ

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон виступив за посилення підтримки України, включно з "репараційним кредитом" за рахунок заморожених російських активів та запровадженням нових санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони у понеділок у Брюсселі заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На сьогоднішньому порядку денному, на мою думку, найважливішим є подальша підтримка України... Росія не досягла своєї стратегічної мети захопити весь Донбас цього літа. Але зараз вирішальним є те, щоб ми посилили підтримку України. Ми... вважаємо, що настав час також використовувати репараційний кредит для підтримки України", - сказав Йонсон.

Та наголосив, що Швеція виступає за надання Україні репараційного кредиту, "адже українцям потрібні фінансові засоби, щоб продовжувати боротьбу, яку вони ведуть чудово і дуже хоробро". При цьому він додав, що українці самі мають визначати, як використовувати кошти. Йонсон наголосив, що для досягнення миру потрібно збільшувати підтримку України та посилювати санкції проти Росії.

"Шлях до миру в Україні пролягає через посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України. Швеція – одна з небагатьох країн, яка щороку збільшує підтримку України від початку цієї жахливої війни. Усе це - щоб українці могли вести переговори з позиції сили. Це надзвичайно важливо", - підкреслив він.

Йонсон, коментуючи участь європейців у ініційованих США переговорах щодо мирного врегулювання російсько-української війни, наголосив, що не може бути "нічого про європейців без європейців".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц про заморожені активи РФ: сильний важіль, щоб змусити Росію до переговорів

"І ми, звісно, відіграватимемо центральну роль у відбудові України. Чим більше ми залучені, тим кращої мирної угоди зможемо досягти", — зазначив він.

Йонсон також повідомив, що у понеділок проведе зустріч з міністром оборони України Денисом Шмигалем, під час якої обговорять подальші кроки для зміцнення позицій України.

Що таке "репараційний кредит"?

Репараційний кредит - це спеціальний тип позики, яку планують надати Україні.

Але ця позика підкріплена не звичайними грошима, а замороженими активами Російська Федерація, які були арештовані/заморожені на Заході після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Завдяки цьому механізму Україна фактично зможе користуватися коштами зараз, не чекаючи офіційних репарацій чи мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія найближчими днями представить правове обґрунтування репараційної позики для України

Російські активи для допомоги Україні