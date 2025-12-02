У ЄС проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні, - Politico

Уряди європейських країн звинувачують Бельгію у надмірних вимогах щодо гарантій на випадок, якщо РФ подасть позов щодо використання 140 млрд євро заморожених активів РФ для позики Україні.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними видання, Єврокомісія найближчим часом оприлюднить правову базу для надання позики. Мета - встигнути до квітня, щоб військовий бюджет України не вичерпався.

Лідери ЄС висловлять свою думку на зустрічі в середині грудня.

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Репараційна позика, йдеться в матеріалі, є надзвичайно суперечливою для уряду Бельгії, оскільки вона передбачає використання грошової вартості заморожених російських державних активів на бельгійській території для фінансування України.

Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер побоюється помсти Росії та наполягає, щоб уряди країн ЄС надали Бельгії фінансові гарантії, що перевищують 140 млрд євро і можуть бути виплачені протягом декількох днів.

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Також він хоче, щоб термін дії цих гарантій перевищував термін дії санкцій ЄС проти Росії.

Думка дипломатів

Європейські уряд готові гарантувати узгоджену суму, проте не хочуть підписувати "відкритий чек". Четверо дипломатів ЄС у розмові з журналістами сказали, що не можуть прийняти прохання Де Вевера, тому що це може поставити фінансову стабільність їхніх країн у залежність від рішення суду, що може призвести до необхідності виплати мільярдів євро за кілька років після закінчення війни в Україні.

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"Якщо (гарантії) є нескінченними і без обмежень, то у що ми вплутуємося?" - каже один із дипломатів.

Питання того, наскільки всеохопними мають бути національні гарантії, видається одним із найскладніших у переговорах.

"Для багатьох держав-членів політично складно надати цей відкритий чек", - каже інший дипломат. Вони застерігають, що ці запобіжні заходи навряд чи коли-небудь будуть використані, оскільки схема ЄС є юридично безпечною.

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Щоб забезпечити політичну підтримку, Єврокомісія показала деяким послам ЄС частини своєї правової пропозиції, але конкретну суму гарантій залишила пустою.

"Якщо не буде прогресу, найімовірнішою альтернативою є випуск більшої кількості боргових зобов'язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України. Але ця ідея непопулярна серед більшості урядів ЄС, оскільки вона передбачає використання грошей платників податків", - підсумувало Politico.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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