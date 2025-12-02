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Новини Використання заморожених активів РФ
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США хочуть повернути заморожені активи Росії після підписання мирної угоди щодо України, - Politico

Сенат США

США хотіли б повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС у межах санкцій, після підписання майбутньої мирної угоди щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, під час візиту посланця ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана до Вашингтона американські посадовці чітко дали зрозуміти, що їхній план передбачає повернення активів після укладення будь-якого мирного плану. Попри це, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила просувати ідею використання російських коштів для підтримки України.

У своїй промові 10 вересня фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує застосувати активи для фінансування України через репараційний кредит. Один із дипломатів назвав це спробою поставити "європейський штамп" на цих активах.

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Після витоку в листопаді оригінального 28-пунктного "мирного плану" Дональда Трампа стало відомо, що він пропонував інвестувати 100 мільярдів доларів із цих активів у відновлення України під керівництвом США. Решта коштів мала бути спрямована на "окремий американо-російський механізм".

Це викликало напругу, оскільки в ЄС негативно сприйняли можливість того, що США отримають частину активів і погодять розподіл із Росією.

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Автор: 

росія (70427) США (26750) заморожені активи (878) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+41
Тобто московії тільки винвгороди ,ніяких покарань агресору навіть найменших ,супер план . Ось такий план точно покажить майбутнім агрессорам ,наскільки невігідна агрессія
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02.12.2025 10:59 Відповісти
+34
Девелопери нагліють не приховуючись.
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02.12.2025 10:58 Відповісти
+28
та не байдуже, далеко не байдуже. і мова тут навіть не про нас. повернути ці резерви кацапам означає профінансувати відновлення їхньої економіки і майбутньої війни.
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02.12.2025 11:16 Відповісти
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Девелопери нагліють не приховуючись.
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02.12.2025 10:58 Відповісти
А може ще й відсмокчете ***** і кацапам?
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02.12.2025 11:00 Відповісти
Вже, це перший крок
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02.12.2025 11:21 Відповісти
Довбойобери
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02.12.2025 11:17 Відповісти
Україна поивнна забути про існування країни-інваліда США (В'єтнам і Афганістан не дадуть збрехати) по крайній мірі на час президентства ганДонні.
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02.12.2025 16:02 Відповісти
Мудаки
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02.12.2025 10:59 Відповісти
Тобто московії тільки винвгороди ,ніяких покарань агресору навіть найменших ,супер план . Ось такий план точно покажить майбутнім агрессорам ,наскільки невігідна агрессія
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02.12.2025 10:59 Відповісти
Ці активи спочатку мали бути на відбудову України, потім на 2026-27 рік війни, тепер їх ще й повернути треба)
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02.12.2025 10:59 Відповісти
Ну, не всі, часть залишається трампонутому та його зграї
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02.12.2025 11:22 Відповісти
Це давні американські традиції періодичного знежирювання Європи на фоні війни)
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02.12.2025 11:35 Відповісти
та не байдуже, далеко не байдуже. і мова тут навіть не про нас. повернути ці резерви кацапам означає профінансувати відновлення їхньої економіки і майбутньої війни.
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02.12.2025 11:16 Відповісти
Ти навчився ***** уже думати не як інфузуоія а хоч на 2 кроки наперед, тоді може і війни б не було такої. Необучаємі какаяразніци *****.
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02.12.2025 14:17 Відповісти
У тому то і справа ,кацапам ці гроші потрібні для подальшого знищення України,любі підписані договора про мир будуть знехтувані відразу після повернення грошей,це ще надасть поштовх для інших любителів повоювати з меншими,виходить так що роби що хочеш,а покарання ніякого не буде.
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02.12.2025 12:09 Відповісти
А лопатой по ****, чучєло кацапське під гугл-транслейтом?
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02.12.2025 12:12 Відповісти
"Заморозка" війни - це порятунок росії від повного краху її економіки в найближчі роки. Так, тільки прибуток "Роснефті" (нафтодобувний сектор російської економіки, фактично, формує бюджет війни рф) за 9 місяців 2025 року зазнав падіння вже на 70%. Але ще немає даних за 4-й квартал 2025 року, коли Україна інтенсифікували удари по російській нафтопереробці та були введені санкції від США стосовно "Роснефті" та "Лукойлу".
Саме падіння за 4-й квартал 2025 року - 1-й квартал 2026 (і далі, до кінця 2026 року) обіцяє бути набагато більш відчутним - особливо, на фоні здешевлення світових цін на нафту.

"Заморозка" ж війни зараз - це, фактично, порятунок росії. Порятунок росії та її відновлення, (та неминуче виведення її з під санкцій) - це продовження та збільшення масштабів війни вже у найближчому майбутньому - росія навіть не приховує намірів подальшої агресії й повністю переорієнтувала свою економіку на війну.

Зараз же, продовження опору російській агресії, її знекровлення, санкційним тиском та ударами України по російській промисловості, логістиці, нафтопереробці - запорука виживання України та її подальшої перемоги.
Інакше - України просто не буде.
https://youtu.be/I8TPCYKLL64?si=YcfcxCL_x4XhsG0g
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02.12.2025 12:44 Відповісти
Якже Трамп хоче врятувати міжнародного терориста убивцю сотен тисяч українців варвара путіна ,а хто відповість за злочини чи недоумковатому трампу понад усе бізнес.
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02.12.2025 11:00 Відповісти
А чому врятувати, він хазяїна таким не считає
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02.12.2025 11:24 Відповісти
Не США ,а руда скотина
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02.12.2025 11:02 Відповісти
ШИК ШИК ШИК)))

а хто поверне 500 000 убитих і знищеного майна на 2 трлн???? Чи це ПОФІГУ?

Скоти і сини бл..дей
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02.12.2025 11:02 Відповісти
Добре шо всі активи раші в ЄС
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02.12.2025 11:03 Відповісти
До чого тут мирна угода?
Активи та санкціїї ввели США та Європа - що можуть в будь який час їх відмінити та віддати гроші.
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02.12.2025 11:04 Відповісти
Для такої мирної угоди Трамп не потрібен. Ми і без нього таке могли укласти
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02.12.2025 11:04 Відповісти
Пуйло з заморожених активів обіцяв Трампу частку особисто.Тепер воно буде з трусів вискакувати і нас топити. Пуйло намалював йому сумашедші перспективи збагачення Трампа і сімʼї.
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02.12.2025 11:08 Відповісти
Рудий веде себе точно як краснов. Так схоже
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02.12.2025 11:09 Відповісти
А яке відношення ці штатівські продажні шкури мають до заморожених в Європі російських активів. З цього повідомлення стирчать длинні вуха путлера, який руками полудурка трампа та свого агента вітькова, намагається запобігти репараціонному кредиту Україні за рахунок грошей раші. Тут гра вартує свічок!
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02.12.2025 11:09 Відповісти
Тем более траМпло кричало , что это НЕ ЕГО ВОЙНА !!! , то с какого перепуга он хочет отдать деньги паРаше , которые находятся в Европе ??? 😡 это типа награда агрессору ?…
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02.12.2025 12:14 Відповісти
Дивне бажання посилити китайського васала, схоже в американців почався період суїцидальної політики ... хочуть продати ворогу мотузку для свого повішення 🤔
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02.12.2025 11:10 Відповісти
два слова - пішли найух
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02.12.2025 11:11 Відповісти
Американська влада - російські посіпаки.Просто якийсь сюрреалізм...
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02.12.2025 11:12 Відповісти
Ці олігофрени вважають, що коли кацапи підписують якийсь папірець, то вони його дотримуються.
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02.12.2025 11:14 Відповісти
Треба відмовлятись від таких " союзників"😡😡😡
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02.12.2025 11:18 Відповісти
Вsдмовся. Залишишся сам на сам з ******. Довго вистоїш?
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02.12.2025 11:29 Відповісти
Ми і є сам на сам, прокинься, дурню. Скільки американських дивізій за нас воює? Може європейських?
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02.12.2025 14:20 Відповісти
Хлопчику, а якою зброєю ти воюєш? Невже тільки своєю? Яку зброю ти мрієш отримати?
За чиї гроші живе країна?
Що буде з країною, якщо все те забрати?
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02.12.2025 15:52 Відповісти
А що буде якщо ти протверезієш і погортаєш новини за останній рік?
Може тоді ти нарешті дізнаєшся що дядько Сем не дає нам більше ні копійки а всю зброю продає за гроші європейцям ?
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02.12.2025 16:46 Відповісти
Мізки ввімкни.
Чому ту зброю Європа купує у штатів, а не дає свою? Давати свою було б дешевше.
А від кого ми отримуємо розвіддані?
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02.12.2025 17:54 Відповісти
розвіддані для діпстрайків можна купляти і симим в любих комерційних супутникових мережах. в тих де європейців.
А Європа зараз надивиться на іпануту трампорашку і буде ще більше власної зброї виробляти.

незамінних країн - як і людей - не існує. незамінна тільки Україна для українців.
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02.12.2025 18:03 Відповісти
я бы спросил американских сообщников кремлевских террористов:
"Кто вернет жизни убитых украинцев, кто вернет украинским гражданам здоровье и потерянные части тела, сломленные судьбы и потерянные возможности ?

По большому счету, кто вернет веру людей в справедливость, "демократические ценности", и неотвратимость наказания за тяжкие преступления ?"

Про возврат и восстановление материальных активов украинцев, я уже и молчу ...
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02.12.2025 11:23 Відповісти
безполезно взывать к совести, подлецов и мерзавцев
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02.12.2025 11:26 Відповісти
Саме така зараз влада в США - підлота та негідники.
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02.12.2025 11:42 Відповісти
А нам поверніть: 176 міжконтинентальних балістичних ракет.1272 ядерні боєголовки до цих ракет та приблизно 2500 одиниць тактичної ядерної зброї.
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02.12.2025 11:29 Відповісти
ніхто нічого не поверне, а тактичну я/з фактично викрали коли спецслужби повідомляли про це нагору у Кравчука відповіли що все добре нехай заберають.
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04.12.2025 03:54 Відповісти
репарації Україні та кордони 1991р...
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02.12.2025 11:30 Відповісти
З точки здорового глузду повинно бути саме так - зняття санкцій після деокупації територій та виплати репарацій. А інакше хай вибирають - або території, або зняття санкцій.....
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02.12.2025 15:47 Відповісти
Справа навіть не в грошах . Конфіскація кацапських грошей має бути публічним , показовим покаранням паРаші за розв'язану війну .
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02.12.2025 11:31 Відповісти
Багато чого "має бути". Але не буде.
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02.12.2025 12:24 Відповісти
Мова не про - буде чи не буде . Не буде то й не буде , це ж таке . Але якщо вже буде то треба обов'язково вказати що гроші у кацапів вилучаються не просто - на потреби України , а саме як вид покарання за розв'язання війни ,, ну на кшталт як у злочинця конфіскують майно за вчинення злочину . Так буде справедливо .
Це потрібно щоб кожна підарюга на планеті знала і бачила що станеться з її закордонними активами , у разі бажання повоювати з сусідом ..
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02.12.2025 13:09 Відповісти
незабуваймо хто вирвав у нас з рук ядерку це був ворог-сша
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02.12.2025 11:34 Відповісти
кацапи в тебе вирвали ядерку, США не отримало жодного кілограму
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02.12.2025 12:17 Відповісти
а було все так-Клінтон дзвонить Ельцину і каже натисни на Україну нехай пошвидше віддають я/з.
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04.12.2025 03:57 Відповісти
З такою Сашаю і ворогів не треба!(((
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02.12.2025 11:37 Відповісти
Всі президенти і верховна рада знищували державу,ось і результат,сотні тисяч загиблих,тисячі пропали безвісти,а влада не понесе ніякої відповідальності
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02.12.2025 11:39 Відповісти
ну т.е. па-раша отримає свої СУВЕРЕННІ кошти, а також наші СУВЕРЕННІ території з купою корисних копалин.... а нам папірець "будапешт 2". Я рахую що це супер угода, треба підписувати.
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02.12.2025 11:43 Відповісти
Нарід 73% вже усвідомив і порівняв різницю часів президенства Порошенка і часів президенства Зеленського? При Порошенка на росію вводилися санкції всіма державами, скрізь її визнавали агресором і першими серед них були США. А при президенті Зеленському навіть США стали на бік кацапів. ЩШо не так? А не так ваш вибір у 2019 році зебіли.
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02.12.2025 11:49 Відповісти
Ага, якби! Зараз в них головна відмовка: "А що, при вашому Порошенку було б краще?!" А далі уся методичка по пунктах: Мінські домовленості, Іловайський котел, Медведчуковські канали, Свинарчуки, Мальдіви, "апшори", Липецька фабрика, "брата вбив та з'їв"... Вони тількі зліші стали та упертіші. Принаймні, ті, які мені у Мережі зустрічаються. На жаль...
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02.12.2025 12:08 Відповісти
Американський рекет не хоче, щоб здох парашний гопник, бо тоді вони не зможуть отримувати фінансові і політичні відкати за дах над ЄС.
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02.12.2025 11:53 Відповісти
Ця сволота, як в 33 нажилася на смертях українців так і зараз займається тим же і знову ж таки, за участі кацапії
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02.12.2025 11:55 Відповісти
Що за маєчня? Трамп що остаточно з глузду з'їхав? Тобто повернути терористам гроші, щоб рашка переозброїлась і остаточно захопила Україну і влаштуаала геноцид українців, а трамп за це отримав премію миру? Тобто це такі гарантії? Хай Трамп йде у дупу з таким планом!!! Ми віддали ялерну зброю і де дотримання за порушення Будапештського меморандуму країн- гарантів? Таке неподобство навіть розглядати не потрібно Україні.
Китай вже спостерігає на всю цю ситуацію і вгадайте, як швидко вони в Тайвань полізуть?
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02.12.2025 12:02 Відповісти
Нормальна така мафія: поліція ділить зі злодієм викрадені гроші, злодій залишається на волі та при лаве, поліціянти купують собі нові будиночки, а жертва... Та кому вона потрібна? "Хай плаче той, хто програв" (чи занадто повірив у поліцію)!
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02.12.2025 12:04 Відповісти
Боже, які ж ці праваки тупі, це капець. Який сенс хотіти повернути те, чого в тебе нема? Роздупліться вже, ви всрали абсолютно весь політичний вплив США в світі, ніхто не збирається ні амністію оголошувати, ні заморожені гроші кацапам повертати, ні якісь територіі віддавати.

У вас вдома минулоі суботи Конгрес вже анонсував розслідування по військовому злочину міністра війни (раніше оборони), куку.
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02.12.2025 12:06 Відповісти
Ви їм підараси, ще й відсотки сплатіть. ******.
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02.12.2025 12:11 Відповісти
Використовувати кацапські гроші запропонувала саме Фон дер Ляєн, після відмови Трампа давати гроші Україні. Зараз вона заявляє що "ЄС не може платити за рахунками одна". Тобто дії ЄС часто базуються на емоціях однієї жінки. Вона образилася на Америку і тепер фінансування України залежить від того чи вдасться придумати як ******** гроші кацапов.
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02.12.2025 12:14 Відповісти
Нинішня адміністрація США - як мінімум, союзники ***** та касапів.
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02.12.2025 12:22 Відповісти
Схоже на агентів впливу??
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02.12.2025 13:47 Відповісти
Не сша, а невелика зграя бариг та агентів кремлівського маніака котра тимчасово захопила владу!
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02.12.2025 12:25 Відповісти
Зєля досі буде продовжувати "втирати" слухачам (яких, очевидно, вважає дуже тупими) про "..достойне закінчення війни"?

(спічрайтер спеціально вжив суржикове слово? Чи гідність для кого Зеленський має на увазі, повторюючи це щодня??)
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02.12.2025 12:27 Відповісти
Ну ок. Москалі отримають бабки згідно нового бюджету з військовими витратами на рівні 30% і будуть воювати з нато. І ви втратите ще більше. Ідіоти
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02.12.2025 12:34 Відповісти
По справедливости. Остальное ей прощается
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02.12.2025 13:45 Відповісти
Хотелось бы почитать эту новость на politico в оригинале. Ссылки ведут в никуда, на сайте ничего не нашел, зато куча новостей со ссылкой на политико.
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02.12.2025 13:51 Відповісти
як в тій пісенці)
А начіналось так красівааа
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02.12.2025 14:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wXa5Z_9eHiI&t=19s
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02.12.2025 14:06 Відповісти
кацапи на пару з пєндосами можуть забути про ці гроші.....
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02.12.2025 14:41 Відповісти
Тобто Україна відмовляється від своїх територій, а США повертає нам бамажки з наших же 162 мільярдів доларів виведених жуліками в офшори за 34 роки незалежності.
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02.12.2025 15:09 Відповісти
трамп перетворив сша на ...
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02.12.2025 15:13 Відповісти
ніфіга

спочатку гроші - після стільці
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02.12.2025 15:31 Відповісти
Доні знахабнів до крайності. Просто ні дня без крадіжки. Це мабуть його кредо по життю.
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02.12.2025 16:45 Відповісти
Обісцяний рашистами рижий клоун і його команда призведуть США та ЄС до самоліквідації!
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02.12.2025 16:58 Відповісти
Най повертають із власної кишені, доброхоти...
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02.12.2025 17:22 Відповісти
Цікаво, скільки пу пообвцяв відкатити з повернутих коштів рудому папузі та його партнеру-девелоперу
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02.12.2025 17:47 Відповісти
 
 