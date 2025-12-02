США хочуть повернути заморожені активи Росії після підписання мирної угоди щодо України, - Politico
США хотіли б повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС у межах санкцій, після підписання майбутньої мирної угоди щодо війни РФ проти України.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час візиту посланця ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана до Вашингтона американські посадовці чітко дали зрозуміти, що їхній план передбачає повернення активів після укладення будь-якого мирного плану. Попри це, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила просувати ідею використання російських коштів для підтримки України.
У своїй промові 10 вересня фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує застосувати активи для фінансування України через репараційний кредит. Один із дипломатів назвав це спробою поставити "європейський штамп" на цих активах.
Після витоку в листопаді оригінального 28-пунктного "мирного плану" Дональда Трампа стало відомо, що він пропонував інвестувати 100 мільярдів доларів із цих активів у відновлення України під керівництвом США. Решта коштів мала бути спрямована на "окремий американо-російський механізм".
Це викликало напругу, оскільки в ЄС негативно сприйняли можливість того, що США отримають частину активів і погодять розподіл із Росією.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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Саме падіння за 4-й квартал 2025 року - 1-й квартал 2026 (і далі, до кінця 2026 року) обіцяє бути набагато більш відчутним - особливо, на фоні здешевлення світових цін на нафту.
"Заморозка" ж війни зараз - це, фактично, порятунок росії. Порятунок росії та її відновлення, (та неминуче виведення її з під санкцій) - це продовження та збільшення масштабів війни вже у найближчому майбутньому - росія навіть не приховує намірів подальшої агресії й повністю переорієнтувала свою економіку на війну.
Зараз же, продовження опору російській агресії, її знекровлення, санкційним тиском та ударами України по російській промисловості, логістиці, нафтопереробці - запорука виживання України та її подальшої перемоги.
Інакше - України просто не буде.
https://youtu.be/I8TPCYKLL64?si=YcfcxCL_x4XhsG0g
а хто поверне 500 000 убитих і знищеного майна на 2 трлн???? Чи це ПОФІГУ?
Скоти і сини бл..дей
Активи та санкціїї ввели США та Європа - що можуть в будь який час їх відмінити та віддати гроші.
За чиї гроші живе країна?
Що буде з країною, якщо все те забрати?
Може тоді ти нарешті дізнаєшся що дядько Сем не дає нам більше ні копійки а всю зброю продає за гроші європейцям ?
Чому ту зброю Європа купує у штатів, а не дає свою? Давати свою було б дешевше.
А від кого ми отримуємо розвіддані?
А Європа зараз надивиться на іпануту трампорашку і буде ще більше власної зброї виробляти.
незамінних країн - як і людей - не існує. незамінна тільки Україна для українців.
"Кто вернет жизни убитых украинцев, кто вернет украинским гражданам здоровье и потерянные части тела, сломленные судьбы и потерянные возможности ?
По большому счету, кто вернет веру людей в справедливость, "демократические ценности", и неотвратимость наказания за тяжкие преступления ?"
Про возврат и восстановление материальных активов украинцев, я уже и молчу ...
Це потрібно щоб кожна підарюга на планеті знала і бачила що станеться з її закордонними активами , у разі бажання повоювати з сусідом ..
Китай вже спостерігає на всю цю ситуацію і вгадайте, як швидко вони в Тайвань полізуть?
У вас вдома минулоі суботи Конгрес вже анонсував розслідування по військовому злочину міністра війни (раніше оборони), куку.
(спічрайтер спеціально вжив суржикове слово? Чи гідність для кого Зеленський має на увазі, повторюючи це щодня??)
А начіналось так красівааа
спочатку гроші - після стільці