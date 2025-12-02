США хочуть повернути заморожені активи Росії після підписання мирної угоди щодо України, - Politico

США хотіли б повернути Росії її суверенні активи, заморожені в ЄС у межах санкцій, після підписання майбутньої мирної угоди щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, під час візиту посланця ЄС з питань санкцій Девіда О'Саллівана до Вашингтона американські посадовці чітко дали зрозуміти, що їхній план передбачає повернення активів після укладення будь-якого мирного плану. Попри це, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила просувати ідею використання російських коштів для підтримки України.

У своїй промові 10 вересня фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує застосувати активи для фінансування України через репараційний кредит. Один із дипломатів назвав це спробою поставити "європейський штамп" на цих активах.

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Після витоку в листопаді оригінального 28-пунктного "мирного плану" Дональда Трампа стало відомо, що він пропонував інвестувати 100 мільярдів доларів із цих активів у відновлення України під керівництвом США. Решта коштів мала бути спрямована на "окремий американо-російський механізм".

Це викликало напругу, оскільки в ЄС негативно сприйняли можливість того, що США отримають частину активів і погодять розподіл із Росією.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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