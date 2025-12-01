РУС
990 14

Каллас о встрече Уиткоффа с Путиным: Боюсь, что все давление направят на Украину

Каллас

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас выразила опасения, что во время переговоров США и РФ основное давление будет направлено на Украину, с целью заставить ее согласиться на уступки.

Об этом топ-дипломат сказала по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Давление может быть направлено на Украину

Каллас ответила на вопрос, как она представляет результаты предстоящих переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

"Я боюсь, что все давление будет направлено на жертву, а именно на то, что Украина должна пойти на уступки и взять на себя обязательства", - заявила глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что на пути к достижению мира в Украине "мы не должны терять фокус на том, что на самом деле это Россия начала эту войну, Россия продолжает эту войну, и Россия ежедневно целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре, чтобы нанести как можно больше вреда".

Читайте также: Уиткофф сегодня едет договариваться с Путиным - CNN

"Итак, да, я боюсь, что все давление будет направлено на более слабую сторону, потому что это самый простой способ остановить эту войну, когда Украина сдастся", - говорит топ-дипломат.

Каллас подчеркнула, что такой вариант развития событий не в интересах ни Украины, ни Европейского Союза, ни в интересах глобальной общей безопасности. Она также напомнила, что "Устав ООН говорит, что вы не можете менять границы силой".

"Если это сработает, мы увидим, что тот, кто имеет силу, получает то, что хочет, а это не хорошо для большинства стран мира", - добавила глава европейской дипломатии.

Читайте также: Уиткофф и Путин встретятся до 4-5 декабря в Москве, - Песков

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также: Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков

Автор: 

переговоры (5264) путин владимир (32492) Каллас Кая (321) Стив Уиткофф (191)
Топ комментарии
+5
Всі ті Трампи/Віткоффи/Венси/Рубіо… настількі тупі, що їм не хватає клепки задати просте питання пуйлу (і собі у т.ч.), щоб з*ясувати , чи прагне рф миру:
- Навіщо ви б*єте ракетами/дронами/кабами по Херсону/Запоріжжю, які є столицями областей, занесених у конституцію рф ? У вас там громадянська війна ? До 24.02.2022 Україна бомбила ці міста і скільки вона вбила російськомовних ?

І коли у відповідь кацапське чмо про-кхе-кхекає про нацистів, печенігів/половців і руSSкій мір, то вони б зрозуміли, що мають справу зі збоченцем, тираном, психічно хворою твариною, а не «крутим хлопцем» !
показать весь комментарий
01.12.2025 16:31 Ответить
+3
а що тут боятись?) так і буде. Стратегія Трампа понятна - здати Україну РФ - получити бабки від РФ.

Це скот, тупий безмозглий скот. Він навіть Ізраїлю поміг так що хай бог милує від такого
показать весь комментарий
01.12.2025 16:30 Ответить
+3
Все вони, падли, розуміють...
показать весь комментарий
01.12.2025 16:39 Ответить
Мабуть добре бабла отримав
показать весь комментарий
01.12.2025 16:32 Ответить
Рудий знову опущеного відправив до *****. Цей ****** американський цирк ніколи не закінчиться.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:36 Ответить
Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся Знаю, що весь тиск спрямують на Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3588005
показать весь комментарий
01.12.2025 16:40 Ответить
Тут боятись не треба і так ясно, що вся ця шобла буде тиснути на Україну. А от сидіти в ЄС та заламувати руки від горя і нічого не робити для того, щоб повернути Європу за стіл перемовин - це як? Нікчеми, терпіли та безвідповідальні євро-куколди дивляться, як хижаки готуються рвати їх на шмаття після капітуляції України.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:43 Ответить
Ну так понятно, какие шансы в Украины если на нее на пару будет давит две сверхдержавы. Одна пытается тебя уничтожить, а другая обеспечивает хоть какую-то помощь чтобы этого не случилось. Тут бы Европе как-то вмешаться, но. Сердобольное и вечно печальное лицо Каллас словно символ беспомощности и немощи ЕС.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:48 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПЕРЕГОВОРИ: ЩЕ ТРЕБА ВИРІШИТИ НЕПРОСТІ РЕЧІ ДТ
під. час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне по Європі

Швець пропляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ...

Одне запобігання залишилось для України - запобігти біді, на що два гопника її принудять- внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРЛДЖЕННЯМ У СЕНАТІ .
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи ,
показать весь комментарий
01.12.2025 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI&t=817s
показать весь комментарий
01.12.2025 16:53 Ответить
це друга частина після першої - в котрій він просто б"є на сполох про те ЩО намітили БЛДІ з Пляжу Майямі. в неділю 30 листопада ... Договір середньовічного канібалізму країн.
показать весь комментарий
01.12.2025 16:56 Ответить
Пізно лякатися! Потрібні мужні рішення проти агресора!
показать весь комментарий
01.12.2025 16:51 Ответить
Не на Україну, а на Зеленського. Бо його інтереси збігаються з вашими, а українські - ні.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:11 Ответить
їм усім насрати на Україну, але show must go on,бо у кожного свої інтереси у цьому світовому протистоянні, і як же без гарних слів з найкращими намірами
показать весь комментарий
01.12.2025 17:13 Ответить
 
 