Каллас о встрече Уиткоффа с Путиным: Боюсь, что все давление направят на Украину

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас выразила опасения, что во время переговоров США и РФ основное давление будет направлено на Украину, с целью заставить ее согласиться на уступки.

Об этом топ-дипломат сказала по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Давление может быть направлено на Украину

Каллас ответила на вопрос, как она представляет результаты предстоящих переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

"Я боюсь, что все давление будет направлено на жертву, а именно на то, что Украина должна пойти на уступки и взять на себя обязательства", - заявила глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что на пути к достижению мира в Украине "мы не должны терять фокус на том, что на самом деле это Россия начала эту войну, Россия продолжает эту войну, и Россия ежедневно целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре, чтобы нанести как можно больше вреда".

"Итак, да, я боюсь, что все давление будет направлено на более слабую сторону, потому что это самый простой способ остановить эту войну, когда Украина сдастся", - говорит топ-дипломат.

Каллас подчеркнула, что такой вариант развития событий не в интересах ни Украины, ни Европейского Союза, ни в интересах глобальной общей безопасности. Она также напомнила, что "Устав ООН говорит, что вы не можете менять границы силой".

"Если это сработает, мы увидим, что тот, кто имеет силу, получает то, что хочет, а это не хорошо для большинства стран мира", - добавила глава европейской дипломатии.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

