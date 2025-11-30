РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8457 посетителей онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным
635 12

Уиткофф и Путин встретятся до 4-5 декабря в Москве, - Песков

витков,путин

Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом до 5 декабря.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 30 ноября, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего государственного визита в Индию.

Более подробной информации он не озвучил.

Что предшествовало? 

  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
  • Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков

Автор: 

путин владимир (32491) Стив Уиткофф (184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
На цвинтарі.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:58 Ответить
+2
Типу представник Рузвельта зустрінеться з гітлером...
Песець...
показать весь комментарий
30.11.2025 17:14 Ответить
+1
Минулого разу потомственний еврей Вітьков при віде Путіна аж зіганув від сердця до куди-то там. Да, зад Вови буде сяять особливим блиском.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На цвинтарі.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:58 Ответить
Це було б ідеально!!!!!
показать весь комментарий
30.11.2025 17:33 Ответить
Минулого разу потомственний еврей Вітьков при віде Путіна аж зіганув від сердця до куди-то там. Да, зад Вови буде сяять особливим блиском.
показать весь комментарий
30.11.2025 16:58 Ответить
29 листопада 2025, 12:09 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4333519.html "Ополчєнку Лєнку" - за грати!

У САП є всі докази про причетність Олени Зеленської до "схеми Міндіча".

Найближчим часом Олена Зеленська отримає повістку у САП і як наслідок - підозру.
Зробити вигляд, що це не має відношення до Зеленського, у них не вийде.
ТК


https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
показать весь комментарий
30.11.2025 17:00 Ответить
Мабуть знайдуть довідку, що вони вже років п'ять як розлучені
показать весь комментарий
30.11.2025 17:09 Ответить
та вони ніколи навіть одружені не були! Від слова зовсім!
показать весь комментарий
30.11.2025 17:26 Ответить
Місце зустрічі змінити не можна, біля валізи ху...ла
показать весь комментарий
30.11.2025 17:06 Ответить
Зятя трампа взяти не забудьте.
показать весь комментарий
30.11.2025 17:07 Ответить
Типу представник Рузвельта зустрінеться з гітлером...
Песець...
показать весь комментарий
30.11.2025 17:14 Ответить
Тримає Трамп цього чорта на побігеньках - вже й компромат на нього був - пох
показать весь комментарий
30.11.2025 17:15 Ответить
заодно вітьков зможе вигідно продати путіну апартаменти десь поблизу Мар-а-Лаго.
показать весь комментарий
30.11.2025 17:32 Ответить
Питухи ******
показать весь комментарий
30.11.2025 18:07 Ответить
 
 