Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом до 5 декабря.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 30 ноября, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего государственного визита в Индию.

Более подробной информации он не озвучил.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

