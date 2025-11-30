Уиткофф и Путин встретятся до 4-5 декабря в Москве, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин проведет встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом до 5 декабря.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 30 ноября, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Пескова, Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего государственного визита в Индию.
Более подробной информации он не озвучил.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
