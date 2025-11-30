Віткофф та Путін зустрінуться до 4-5 грудня у Москві, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом до 5 грудня.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков 30 листопада, якого цитує пропагандистська агенція ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Пєскова, Путін прийме Віткоффа до 4–5 грудня, тобто до початку свого державного візиту до Індії.
Більше деталей він не озвучив.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+4 Мирон Боднар
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+4 Zahar Kindrat
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+2 Андрій Лавриненко
показати весь коментар30.11.2025 16:58 Відповісти Посилання
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