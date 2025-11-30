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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Віткофф та Путін зустрінуться до 4-5 грудня у Москві, - Пєсков

віткофф,путін

Російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом до 5 грудня.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков 30 листопада, якого цитує пропагандистська агенція ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, Путін прийме Віткоффа до 4–5 грудня, тобто до початку свого державного візиту до Індії.

Більше деталей він не озвучив.

Що передувало? 

  • Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: Віткофф прибуде до Москви у першій половині наступного тижня, - Пєсков

Автор: 

путін володимир (25483) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+4
На цвинтарі.
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30.11.2025 16:58 Відповісти
+4
Типу представник Рузвельта зустрінеться з гітлером...
Песець...
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30.11.2025 17:14 Відповісти
+2
Минулого разу потомственний еврей Вітьков при віде Путіна аж зіганув від сердця до куди-то там. Да, зад Вови буде сяять особливим блиском.
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30.11.2025 16:58 Відповісти
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На цвинтарі.
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30.11.2025 16:58 Відповісти
Це було б ідеально!!!!!
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30.11.2025 17:33 Відповісти
Минулого разу потомственний еврей Вітьков при віде Путіна аж зіганув від сердця до куди-то там. Да, зад Вови буде сяять особливим блиском.
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30.11.2025 16:58 Відповісти
Місце зустрічі змінити не можна, біля валізи ху...ла
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30.11.2025 17:06 Відповісти
Зятя трампа взяти не забудьте.
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30.11.2025 17:07 Відповісти
Типу представник Рузвельта зустрінеться з гітлером...
Песець...
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30.11.2025 17:14 Відповісти
Тримає Трамп цього чорта на побігеньках - вже й компромат на нього був - пох
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30.11.2025 17:15 Відповісти
заодно вітьков зможе вигідно продати путіну апартаменти десь поблизу Мар-а-Лаго.
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30.11.2025 17:32 Відповісти
Питухи ******
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30.11.2025 18:07 Відповісти
 
 