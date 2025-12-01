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Новини Мирні перемовини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся, що весь тиск спрямують на Україну

Каллас

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас висловила побоювання, що під час перемовин США та РФ основний тиск буде спрямований на Україну, з метою примусити її погодитися на поступки.

Про це топдипломатка сказала після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Тиск може бути спрямований на Україну

Каллас відповіла на запитання, як вона уявляє результати майбутніх перемовин спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві.

"Я боюся, що весь тиск буде спрямований на жертву, а саме на те, що Україна має піти на поступки та взяти на себе зобов’язання", - заявила глава дипломатії ЄС.

Вона наголосила, що на шляху до досягнення миру в Україні "ми не повинні втрачати фокус на тому, що насправді це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує цю війну, і Росія щодня цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди".

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"Отже, так, я боюся, що весь тиск буде спрямований на слабшу сторону, тому що це найпростіший спосіб зупинити цю війну, коли Україна здасться",- говорить топдипломатка.

Каллас наголосила, що такий варіант розвитку подій не є в інтересах ні України, ні Європейського Союзу, ні в інтересах глобальної загальної безпеки. Вона також нагадала, що "Статут ООН говорить, що ви не можете змінювати кордони силою".

"Якщо це спрацює ми побачимо, що той, хто має силу, отримує те, що хоче, а це не добре для більшості країн світу", – додала глава європейської дипломатії.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Автор: 

перемовини (3822) путін володимир (25485) Каллас Кая (524) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+9
Всі ті Трампи/Віткоффи/Венси/Рубіо… настількі тупі, що їм не хватає клепки задати просте питання пуйлу (і собі у т.ч.), щоб з*ясувати , чи прагне рф миру:
- Навіщо ви б*єте ракетами/дронами/кабами по Херсону/Запоріжжю, які є столицями областей, занесених у конституцію рф ? У вас там громадянська війна ? До 24.02.2022 Україна бомбила ці міста і скільки вона вбила російськомовних ?

І коли у відповідь кацапське чмо про-кхе-кхекає про нацистів, печенігів/половців і руSSкій мір, то вони б зрозуміли, що мають справу зі збоченцем, тираном, психічно хворою твариною, а не «крутим хлопцем» !
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01.12.2025 16:31 Відповісти
+7
а що тут боятись?) так і буде. Стратегія Трампа понятна - здати Україну РФ - получити бабки від РФ.

Це скот, тупий безмозглий скот. Він навіть Ізраїлю поміг так що хай бог милує від такого
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01.12.2025 16:30 Відповісти
+6
Все вони, падли, розуміють...
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01.12.2025 16:39 Відповісти
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а що тут боятись?) так і буде. Стратегія Трампа понятна - здати Україну РФ - получити бабки від РФ.

Це скот, тупий безмозглий скот. Він навіть Ізраїлю поміг так що хай бог милує від такого
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01.12.2025 16:30 Відповісти
Всі ті Трампи/Віткоффи/Венси/Рубіо… настількі тупі, що їм не хватає клепки задати просте питання пуйлу (і собі у т.ч.), щоб з*ясувати , чи прагне рф миру:
- Навіщо ви б*єте ракетами/дронами/кабами по Херсону/Запоріжжю, які є столицями областей, занесених у конституцію рф ? У вас там громадянська війна ? До 24.02.2022 Україна бомбила ці міста і скільки вона вбила російськомовних ?

І коли у відповідь кацапське чмо про-кхе-кхекає про нацистів, печенігів/половців і руSSкій мір, то вони б зрозуміли, що мають справу зі збоченцем, тираном, психічно хворою твариною, а не «крутим хлопцем» !
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01.12.2025 16:31 Відповісти
Все вони, падли, розуміють...
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01.12.2025 16:39 Відповісти
Мабуть добре бабла отримав
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01.12.2025 16:32 Відповісти
Рудий знову опущеного відправив до *****. Цей ****** американський цирк ніколи не закінчиться.
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01.12.2025 16:36 Відповісти
Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся Знаю, що весь тиск спрямують на Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3588005
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01.12.2025 16:40 Відповісти
Тут боятись не треба і так ясно, що вся ця шобла буде тиснути на Україну. А от сидіти в ЄС та заламувати руки від горя і нічого не робити для того, щоб повернути Європу за стіл перемовин - це як? Нікчеми, терпіли та безвідповідальні євро-куколди дивляться, як хижаки готуються рвати їх на шмаття після капітуляції України.
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01.12.2025 16:43 Відповісти
Ну так понятно, какие шансы в Украины если на нее на пару будет давит две сверхдержавы. Одна пытается тебя уничтожить, а другая обеспечивает хоть какую-то помощь чтобы этого не случилось. Тут бы Европе как-то вмешаться, но. Сердобольное и вечно печальное лицо Каллас словно символ беспомощности и немощи ЕС.
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01.12.2025 16:48 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ПЕРЕГОВОРИ: ЩЕ ТРЕБА ВИРІШИТИ НЕПРОСТІ РЕЧІ ДТ
під. час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне по Європі

Швець пропляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ...

Одне запобігання залишилось для України - запобігти біді, на що два гопника її принудять- внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРЛДЖЕННЯМ У СЕНАТІ .
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи ,
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01.12.2025 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI&t=817s
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01.12.2025 16:53 Відповісти
це друга частина після першої - в котрій він просто б"є на сполох про те ЩО намітили БЛДІ з Пляжу Майямі. в неділю 30 листопада ... Договір середньовічного канібалізму країн.
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01.12.2025 16:56 Відповісти
Пізно лякатися! Потрібні мужні рішення проти агресора!
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01.12.2025 16:51 Відповісти
Не на Україну, а на Зеленського. Бо його інтереси збігаються з вашими, а українські - ні.
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01.12.2025 17:11 Відповісти
їм усім насрати на Україну, але show must go on,бо у кожного свої інтереси у цьому світовому протистоянні, і як же без гарних слів з найкращими намірами
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01.12.2025 17:13 Відповісти
Та Зельоні аж скавчать, такі раді "успішним" перемовинам з Кацапією. Виявили багато спільних думок.
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01.12.2025 17:26 Відповісти
У каласки вже неприхована істерія, що війна в Україні може зупинитися і ху**ло отримавши коридор до криму почне рубати коридор до калінінграду. каласка вже навіть не приховує свої єзуїтське нутро прямо заявляючи , що продовження війни в Україні - "добре" для інших країн.
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01.12.2025 17:27 Відповісти
 
 