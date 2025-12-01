Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся, що весь тиск спрямують на Україну
Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас висловила побоювання, що під час перемовин США та РФ основний тиск буде спрямований на Україну, з метою примусити її погодитися на поступки.
Про це топдипломатка сказала після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Тиск може бути спрямований на Україну
Каллас відповіла на запитання, як вона уявляє результати майбутніх перемовин спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві.
"Я боюся, що весь тиск буде спрямований на жертву, а саме на те, що Україна має піти на поступки та взяти на себе зобов’язання", - заявила глава дипломатії ЄС.
Вона наголосила, що на шляху до досягнення миру в Україні "ми не повинні втрачати фокус на тому, що насправді це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує цю війну, і Росія щодня цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди".
"Отже, так, я боюся, що весь тиск буде спрямований на слабшу сторону, тому що це найпростіший спосіб зупинити цю війну, коли Україна здасться",- говорить топдипломатка.
Каллас наголосила, що такий варіант розвитку подій не є в інтересах ні України, ні Європейського Союзу, ні в інтересах глобальної загальної безпеки. Вона також нагадала, що "Статут ООН говорить, що ви не можете змінювати кордони силою".
"Якщо це спрацює ми побачимо, що той, хто має силу, отримує те, що хоче, а це не добре для більшості країн світу", – додала глава європейської дипломатії.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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Це скот, тупий безмозглий скот. Він навіть Ізраїлю поміг так що хай бог милує від такого
- Навіщо ви б*єте ракетами/дронами/кабами по Херсону/Запоріжжю, які є столицями областей, занесених у конституцію рф ? У вас там громадянська війна ? До 24.02.2022 Україна бомбила ці міста і скільки вона вбила російськомовних ?
І коли у відповідь кацапське чмо про-кхе-кхекає про нацистів, печенігів/половців і руSSкій мір, то вони б зрозуміли, що мають справу зі збоченцем, тираном, психічно хворою твариною, а не «крутим хлопцем» !
БоюсяЗнаю, що весь тиск спрямують на Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3588005
під. час турне по Європі ...
Дурне поїхало в турне по Європі
Швець пропляжні барижні гопнівські домовлялки США та рашки у Майямі ,як сторгуватися по третій ...
Одне запобігання залишилось для України - запобігти біді, на що два гопника її принудять- внести пункт -ОБОВ"ЯЗКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ З ЗАТВЕРЛДЖЕННЯМ У СЕНАТІ .
Госовів у банди Трамп+ВЕНС +хйло не вистачить ніколи ,