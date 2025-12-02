Росія готова до переговорів, але цілі "СВО" мають буди досягнуті, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів з Україною, але лише за умови досягнення всіх цілей СВО. Кремль наполягає, що домовленості мають враховувати російські вимоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пєсков сказав, що Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на політичне та дипломатичне вирішення української кризи.

Проте він додав, що будь-які переговори щодо України мають проводитися тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії та усунення причин конфлікту, що стали приводом для початку СВО.

"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - заявив Пєсков.

Таким чином у Кремлі наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію Росії та її ключові вимоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся, що весь тиск спрямують на Україну

Також речник Кремля заявив, що зустріч Путіна і Віткоффа має розпочатися через 5 годин.

Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть повернути заморожені активи Росії після підписання мирної угоди щодо України, - Politico