Росія готова до переговорів, але цілі "СВО" мають буди досягнуті, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів з Україною, але лише за умови досягнення всіх цілей СВО. Кремль наполягає, що домовленості мають враховувати російські вимоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Пєсков сказав, що Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на політичне та дипломатичне вирішення української кризи.
Проте він додав, що будь-які переговори щодо України мають проводитися тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії та усунення причин конфлікту, що стали приводом для початку СВО.
"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - заявив Пєсков.
Таким чином у Кремлі наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію Росії та її ключові вимоги.
Також речник Кремля заявив, що зустріч Путіна і Віткоффа має розпочатися через 5 годин.
Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді
30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.
Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.
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Трумп, що не понятно?
Не будеш говорити з Трампом - значить незацікавлений у мирі.
Що за питання ти задаєш?
При правлінні "генія трампа" (якого тут досі захищають боти та непритомні), чомусь кожні 2 місяці треба нагадувати мінетчику, хто агресор, а хто жертва. А заяви параші про бажання миру - викликають у трампа незбагненне бажання тиснути на Україну.
але не переплутайте, руки в крові саме у Байдена, і взагалі він деменційний, не те що помаранч.
Не переплутайте!
І щоразу фігуранти скаржаться адміну.
НЕ ІСНУЄ такої зброї щоб швидко знищила чи 30 чи 140 мільйонів.
нацисти навіть при всіх стараннях, газових камерах та крематоріях при повній покорі євреїв та неспротиву іншого світу - за рік не могли знищити і чверть мільйона людей.
Очко жим-жим, бояться і це дуже гарно, якщо до Трампа це коли-небуть дійде, санкції проти третіх країн які купують рашківську нафту та газ поставлять на коліна путяру.
А поки до Трампа це доходить Україна не має іншого- тільки триматись і молитись на ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
до узкіх повільно доходить....
Навіть не думай )(уйло і не надійся. Зупине і знищить вас окупантів не
віроломний та підступний Трап а український народ і ВСУ, які захистять
нашу суверену українську державу. А потім і визволять всю свою рідну
але поки тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю.
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