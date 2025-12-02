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Росія готова до переговорів, але цілі "СВО" мають буди досягнуті, - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито підтримує мирні переговори, але будь-які домовленості щодо України можливі лише після досягнень цілей СВО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів з Україною, але лише за умови досягнення всіх цілей СВО. Кремль наполягає, що домовленості мають враховувати російські вимоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков сказав, що Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на політичне та дипломатичне вирішення української кризи.

Проте він додав, що  будь-які переговори щодо України мають проводитися тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії та усунення причин конфлікту, що стали приводом для початку СВО.

"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - заявив Пєсков.

Таким чином у Кремлі наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію Росії та її ключові вимоги.

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Також речник Кремля заявив, що зустріч Путіна і Віткоффа має розпочатися через 5 годин. 

Україна та США провели ключові мирні консультації у Флориді

30 листопада представники України та США провели зустріч щодо угоди про припинення війни РФ проти України. Рустем Умєров, очільник української делегації, доповів Володимиру Зеленському, є "суттєвий поступ у зближенні позицій" України й США щодо мирного врегулювання.

Сторони назвали розмову "конструктивною" й заявили, що обговорювали всі ключові питання - безпеку, суверенітет і майбутнє України. Згідно з заявами сторін, метою є "гідний мир" - тобто не просто припинення вогню, а гарантії безпеки та відновлення України.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) росія (70427) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+16
при "деменційному Байдені" чогось ні в кого не було сумнівів, хто агресор, а хто жертва.

При правлінні "генія трампа" (якого тут досі захищають боти та непритомні), чомусь кожні 2 місяці треба нагадувати мінетчику, хто агресор, а хто жертва. А заяви параші про бажання миру - викликають у трампа незбагненне бажання тиснути на Україну.

але не переплутайте, руки в крові саме у Байдена, і взагалі він деменційний, не те що помаранч.
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02.12.2025 12:35 Відповісти
+14
Тобто, припиняти обстріли касапи з ****** не хочуть. Навіть тимчасово не хочуть припиняти військові дії, навіть для початку переговорів про мир.

Трумп, що не понятно?
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02.12.2025 12:29 Відповісти
+14
Ми теж готові до переговорів але 140 млн мають піти в чорнозем.....а так да, осьго 1 маленька умова і все
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02.12.2025 12:32 Відповісти
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Тобто, припиняти обстріли касапи з ****** не хочуть. Навіть тимчасово не хочуть припиняти військові дії, навіть для початку переговорів про мир.

Трумп, що не понятно?
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02.12.2025 12:29 Відповісти
все йому понятно він рішає тупо за бабки для своєї сімї, на долю всіх укрів йому чхати, в принципі як і на долю рузкіх чи Европи
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02.12.2025 12:33 Відповісти
так в мене було риторичне запитання...
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02.12.2025 12:34 Відповісти
А терорист був Усама бен Ладен......
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02.12.2025 14:26 Відповісти
навіть після якогось договорняка обстріли не зупинять, тому що немає жодного механізму як на це відповісти
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02.12.2025 12:35 Відповісти
Ми теж готові до переговорів але 140 млн мають піти в чорнозем.....а так да, осьго 1 маленька умова і все
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02.12.2025 12:32 Відповісти
От втасне. Бл ***** готове лише до перемовин про кацпітуляцію України. От тому я не розумію, про які перемовини торочить Зєлєнскій і про що домовляються Умєров: про згоду виконувати цілі СВО?
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02.12.2025 13:05 Відповісти
Перемовляються з Трампом та домовляються з Трампом, щоб не припинив військову допомогу Україні.
Не будеш говорити з Трампом - значить незацікавлений у мирі.
Що за питання ти задаєш?
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02.12.2025 13:15 Відповісти
Я б ніякі питання не ставив, якби не особи перемовників, призначених Зєлєнскім. Ні Умєров, ні Єрмак, якого він замінив не були патріотами України і фаховими реремовниками. Саме влни замутили ті ж Стамбульські домовленості, а перед тим - оманський договорняк. Ось чому не вірю, що ця шантрапа діє в інтересах України. Так зрозуміло пояснив?
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02.12.2025 13:42 Відповісти
Піськов, поголи вуса, бо ху страждає від подряпин на праці
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02.12.2025 12:34 Відповісти
сраці
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02.12.2025 12:35 Відповісти
при "деменційному Байдені" чогось ні в кого не було сумнівів, хто агресор, а хто жертва.

При правлінні "генія трампа" (якого тут досі захищають боти та непритомні), чомусь кожні 2 місяці треба нагадувати мінетчику, хто агресор, а хто жертва. А заяви параші про бажання миру - викликають у трампа незбагненне бажання тиснути на Україну.

але не переплутайте, руки в крові саме у Байдена, і взагалі він деменційний, не те що помаранч.
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02.12.2025 12:35 Відповісти
Це як Порох - барига, а зеля - булочка
Не переплутайте!
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02.12.2025 12:37 Відповісти
В мене є список... (за який мене через раз тут банять).
І щоразу фігуранти скаржаться адміну.
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02.12.2025 12:38 Відповісти
Рудий веде себе точнісінько як краснов. Яке диво!
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02.12.2025 13:37 Відповісти
Доки 140 млн підуть на той світ не цілих 30 млн Богу душу віддадуть
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02.12.2025 12:37 Відповісти
Достатньо нести маячню про мільйони.
НЕ ІСНУЄ такої зброї щоб швидко знищила чи 30 чи 140 мільйонів.
нацисти навіть при всіх стараннях, газових камерах та крематоріях при повній покорі євреїв та неспротиву іншого світу - за рік не могли знищити і чверть мільйона людей.
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02.12.2025 13:19 Відповісти
кацапы видят, что виткофу и тампону можно пообещать "чебурек" в рублях и дальше честно глядя в глаза обсырать весь мир.
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02.12.2025 12:38 Відповісти
Коротше кажучи, русня збирається побєдіть - військовим чи дипломатичним шляхом, але побєдіть. Інших варіантів вона не розглядає.
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02.12.2025 12:38 Відповісти
Україна готова до переговорів після виведення рашиських військ з території\ України ,виплату репарацій за руйнування і геноцид це понад 2 триліони доларів і судду над військовим злочинцями . Для чого цитувати цю рашиську істоту допоки не здохне путін нічого не змінится.
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02.12.2025 12:41 Відповісти
Вафліст пуйловський,правду кажеш,болото треба осушити
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02.12.2025 12:43 Відповісти
Главная причина "СВО"- существование параши. Когда параша будет уничтожена полностью, причём со всеми населяющими её свинособаками, причины "СВО" исчезнут навсегда.
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02.12.2025 12:53 Відповісти
Україна теж готова до переговорів але за умови що Сосія буде знищена а московський режим буде повішений за шию на стовпах
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02.12.2025 12:55 Відповісти
Ти ж хоч і мудак, але ж не дурень - зміни ціль і заяви про її досягнення.
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02.12.2025 13:08 Відповісти
підари ви рашиські, чого очкуєте сказати головну першопричину " Української кризи" - НАТО на кордони 1991 року!
Очко жим-жим, бояться і це дуже гарно, якщо до Трампа це коли-небуть дійде, санкції проти третіх країн які купують рашківську нафту та газ поставлять на коліна путяру.
А поки до Трампа це доходить Україна не має іншого- тільки триматись і молитись на ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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02.12.2025 13:08 Відповісти
Их план это обсуждать планы до последнего солдата
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02.12.2025 13:34 Відповісти
Гаага і назад до кордонів московських болот суки!
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02.12.2025 14:16 Відповісти
Автору знімку, премію "Фотограф року дикої природи"!
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02.12.2025 14:19 Відповісти
Головна ціль СВО -замочити кремлівське х-ло в чемодані з лайном.
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02.12.2025 14:35 Відповісти
йоршик ще не в курсі, що цілі "СВО" вже ПОВНІСТЮ ПРОВАЛЕНІ!
до узкіх повільно доходить....
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02.12.2025 14:45 Відповісти

Навіть не думай )(уйло і не надійся. Зупине і знищить вас окупантів не
віроломний та підступний Трап а український народ і ВСУ, які захистять
нашу суверену українську державу. А потім і визволять всю свою рідну
але поки тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю.
---
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02.12.2025 15:12 Відповісти
 
 