1 965

Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиными встретятся с Зеленским, - Axios

СМИ: Зеленский вскоре встретится с Виткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 2 декабря проведут встречу с Владимиром Путиным в Москве. После этого может состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Детали встречи

"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они поедут из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Зеленским", - написал он.

Официально информация на данный момент не подтверждена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
  • Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп привлекает неофициальных посредников для "мирного соглашения" по Украине, - CNN

Зеленский Владимир Кушнер Стив Уиткофф
+7
Вєсточку прітаранят.
02.12.2025 16:57 Ответить
+2
Отримали від )(уйла по мішку алмазів і біткойнів і тепер приїдуть до Зелі що він їм запропонує. Все що може Зеля зробити це їх пристрелити і сказати що це заради миру.
02.12.2025 16:58 Ответить
+2
Недарма ж кажуть, що тих путіних принаймні трійко є.
02.12.2025 16:59 Ответить
Неба більше ***** куди бабло дівати, окрім раздавати всяким дебілам? Можу забитися на пляшку кефіра шо Вітьков з Джаредом не отримують ні копійки.. принаймні від кацапів..
"На дурака нє нужєн нож
Єму с трі короба наврьош
І дєлай с нім шо хош" (С)
02.12.2025 17:01 Ответить
"...Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться з Зеленським ..." - в Києві?
Було би весело подивитися, як їх зустрічають
02.12.2025 17:00 Ответить
А який толк з цих зустічей ,ращисти розуміють тільки силу ,все інше для замилювання очей.
02.12.2025 17:01 Ответить
Зеленського опустили до рівня нижче навіть зустрічі з "Єрмаками" Трампа . Ця парочка може цього й не думала .Але скільки Зеленський опускав світових парнерів Єрмаком, виставялючи його тушу попереду лідерів країн навіть на фото ..(виставляють він сам, як центр форумів миру - АЛЕ Ж !!!)

Рубіо відомств зЄльке за послідній вояж Умєров-Єрмак до Женеви?
02.12.2025 17:01 Ответить
Ну вони ж НІХТО і хйло точно ніколи з ним не зустрічатиметься - це сигнал й побачимо результат вже ось-ось ...
Ну хоча б з Умєровим , а то з самим БУРАТІНОЮ зятьок та напарник у гольфі великого Доні Звідки у Короля така да вовки брезгливість - та від хйла ж та від нас з вами ( наша брезгливість не прямо до Дона приходить але через розумних політиків та медіа точно)
02.12.2025 17:06 Ответить
Хто це такі? Може дійсно б краще було завгоспу з ними зустрічатись?
02.12.2025 17:11 Ответить
Новина із рубрики "Як бистро почистити шлунок"...
02.12.2025 17:17 Ответить
А приiхати та побачити на власнi очi що робить м iждународний злрчинитб террорист з Украiною ,слабо?
02.12.2025 18:04 Ответить
С ПУТИНИМИ ?
Со всеми сразу?
Было бы прикольно - со ВСЕМИ ПУТИНЫМИ
ПОЗДОРОВКАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО !!!
02.12.2025 18:08 Ответить
 
 