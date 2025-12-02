Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиными встретятся с Зеленским, - Axios
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 2 декабря проведут встречу с Владимиром Путиным в Москве. После этого может состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
Детали встречи
"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они поедут из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Зеленским", - написал он.
Официально информация на данный момент не подтверждена.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Топ комментарии
+7 CrossFirenko
показать весь комментарий02.12.2025 16:57 Ответить Ссылка
+2 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий02.12.2025 16:58 Ответить Ссылка
+2 Olifant
показать весь комментарий02.12.2025 16:59 Ответить Ссылка
"На дурака нє нужєн нож
Єму с трі короба наврьош
І дєлай с нім шо хош" (С)
Було би весело подивитися, як їх зустрічають
Рубіо відомств зЄльке за послідній вояж Умєров-Єрмак до Женеви?
Ну хоча б з Умєровим , а то з самим БУРАТІНОЮ зятьок та напарник у гольфі великого Доні Звідки у Короля така да вовки брезгливість - та від хйла ж та від нас з вами ( наша брезгливість не прямо до Дона приходить але через розумних політиків та медіа точно)
Со всеми сразу?
Было бы прикольно - со ВСЕМИ ПУТИНЫМИ
ПОЗДОРОВКАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО !!!