Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиными встретятся с Зеленским, - Axios

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 2 декабря проведут встречу с Владимиром Путиным в Москве. После этого может состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Детали встречи

"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они поедут из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Зеленским", - написал он.

Официально информация на данный момент не подтверждена.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

