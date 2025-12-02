РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12574 посетителя онлайн
Новости Встреча Виткоффа с Путиным
1 401 13

Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве, - росСМИ

Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером

В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые детали встречи

Известно, что с российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Новость будет дополняться...

Автор: 

Кушнер (6) путин владимир (32497) россия (98218) Стив Уиткофф (199)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.12.2025 19:01 Ответить
Одне не зрозумів, хто з ху....лів присутній на зустрічі
показать весь комментарий
02.12.2025 19:03 Ответить
#иди у 20-му столітті нам лапті сплели, і у 21-у плетуть - а чому б і ні, землі ж чорноземні, родючі, не пісок та каміння, як в ізраїлі
показать весь комментарий
02.12.2025 19:09 Ответить
Коли зяті вирішували долю країн? Історики, ваше слово, бо в ХХІ ст. це - абсурд.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:10 Ответить
BBC

Кушнера часто описують як "фінального переговірника" у справах зовнішньої політики, особливо коли переговори заходять у глухий кут.

Його головна якість - абсолютна довіра Трампа. А це означає, що іноземні лідери фактично сприймають його як голос самого Трампа .
показать весь комментарий
02.12.2025 19:12 Ответить
Чергова серія на тему : "нічого про Україну без України"...............
показать весь комментарий
02.12.2025 19:14 Ответить
Виглядає, що це сімейний бізнес Трампа - торгує Україною з путіним.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:18 Ответить
Ділок і зять в переговорниках - якось раніше для цієї місії бралися дипломати
показать весь комментарий
02.12.2025 19:15 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 19:17 Ответить
КДБешно-ФСБешна агентура приїхала на доповідь...
показать весь комментарий
02.12.2025 19:17 Ответить
вітьков і кушнєр-законтачені.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:23 Ответить
Здравствуйте товарищи евреи!!!
показать весь комментарий
02.12.2025 19:25 Ответить
Те про що )(уйло мріяв ще з 2022 року щоб долю України вирішувала Сосія і сша. А Україну і Європу відсторонять від переговорів. Зеля, це ти про це наближення ''миру '' говорив?
показать весь комментарий
02.12.2025 19:29 Ответить
 
 