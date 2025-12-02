Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве, - росСМИ

В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

Первые детали встречи

Известно, что с российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

