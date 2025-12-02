Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве, - росСМИ
В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.
Первые детали встречи
Известно, что с российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
Новость будет дополняться...
Кушнера часто описують як "фінального переговірника" у справах зовнішньої політики, особливо коли переговори заходять у глухий кут.
Його головна якість - абсолютна довіра Трампа. А це означає, що іноземні лідери фактично сприймають його як голос самого Трампа .