Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios

У п'ятницю, 5 грудня, у Маямі відбувається другий день переговорів між представниками США та України щодо американського мирного плану для завершення війни РФ проти України.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори триватимуть на вихідних

За словами українського чиновника, очікується, що переговори продовжаться в суботу, 6 грудня.

За інформацією видання, попри суттєві розбіжності між Києвом і Москвою, американські посадовці вважають, що компроміс у територіальному питанні нібито може бути досягнуто.

Джерело Axios розповіло, що Віткофф і Кушнер детально поінформували українську делегацію про свою нещодавню зустріч з Путіним, а також "представили нові ідеї, як спробувати подолати розбіжності між сторонами".

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, проведуть ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

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Мирний план США

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