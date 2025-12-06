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Новини Мирні перемовини Візит делегації України до США
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Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios

перемовини

У п'ятницю, 5 грудня, у Маямі відбувається другий день переговорів між представниками США та України щодо американського мирного плану для завершення війни РФ проти України.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори триватимуть на вихідних

За словами українського чиновника, очікується, що переговори продовжаться в суботу, 6 грудня.

За інформацією видання, попри суттєві розбіжності між Києвом і Москвою, американські посадовці вважають, що компроміс у територіальному питанні нібито може бути досягнуто.

Джерело Axios розповіло, що Віткофф і Кушнер детально поінформували українську делегацію про свою нещодавню зустріч з Путіним, а також "представили нові ідеї, як спробувати подолати розбіжності між сторонами".

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, проведуть ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

Читайте також: Делегація України знову прибула до США на перемовини. Ми готові до будь-якого розвитку подій, - Зеленський

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Які переговори? Що вони можуть дати, доки при владі ганДонні? Пора вже Умерову повернутися в Україну і перестати притймати участь в цьому ганебному фарсі, який чомусь назваали переговорами.
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06.12.2025 01:20 Відповісти
А де його дім?
Та й погода зараз у Майамі така що я б за державний кошт там років 10-15 би переговорбвався.
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06.12.2025 01:26 Відповісти
Паразити які жирують на наших (платників податків) грошах знову зберуться полялякати ..... щастить же "людям".
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06.12.2025 01:27 Відповісти
можно продовжити у Crandon Golf at Key Biscayne, там чудові краєвиди, та кухня непогана.
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06.12.2025 01:32 Відповісти
Чебурек перехитрив сам себе - сидить в заручниках, трясеться за себе і своїх родичів. Крок вправо, крок вліво і вони втратять все. І правильно, хай не крадуть.
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06.12.2025 01:33 Відповісти
Не набридло ще пустопорожньою муйньою займатися ?
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06.12.2025 02:12 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

В кінці статті про другого в історії України міністра оброни з громадянством Росії витяг з податкової служби рашки за 2024 р на громадянина РФ Умєрова ...

Як знак якості інформації -реакція бота вчорашньої реєстрації на ЦН- див на минулій сторінці новин з Умеровим з пляжу Майямі. ...
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06.12.2025 02:29 Відповісти
 
 