Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios
У п'ятницю, 5 грудня, у Маямі відбувається другий день переговорів між представниками США та України щодо американського мирного плану для завершення війни РФ проти України.
Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори триватимуть на вихідних
За словами українського чиновника, очікується, що переговори продовжаться в суботу, 6 грудня.
За інформацією видання, попри суттєві розбіжності між Києвом і Москвою, американські посадовці вважають, що компроміс у територіальному питанні нібито може бути досягнуто.
Джерело Axios розповіло, що Віткофф і Кушнер детально поінформували українську делегацію про свою нещодавню зустріч з Путіним, а також "представили нові ідеї, як спробувати подолати розбіжності між сторонами".
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у п’ятницю, 5 грудня, проведуть ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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Та й погода зараз у Майамі така що я б за державний кошт там років 10-15 би переговорбвався.
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