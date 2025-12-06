РУС
995 7

Переговоры делегаций Украины и США в Майами продолжатся в субботу, 6 декабря, - Axios

перемовини

В пятницу, 5 декабря, в Майами проходил второй день переговоров между представителями США и Украины по американскому мирному плану для завершения войны РФ против Украины.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры продлятся на выходных

По словам украинского чиновника, ожидается, что переговоры продолжатся в субботу, 6 декабря.

По информации издания, несмотря на существенные разногласия между Киевом и Москвой, американские чиновники считают, что компромисс в территориальном вопросе якобы может быть достигнут.

Источник Axios рассказал, что Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую делегацию о своей недавней встрече с Путиным, а также "представили новые идеи, как попытаться преодолеть разногласия между сторонами".

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Читайте также: Делегация Украины снова прибыла в США на переговоры. Мы готовы к любому развитию событий, - Зеленский

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Які переговори? Що вони можуть дати, доки при владі ганДонні? Пора вже Умерову повернутися в Україну і перестати притймати участь в цьому ганебному фарсі, який чомусь назваали переговорами.
06.12.2025 01:20 Ответить
А де його дім?
Та й погода зараз у Майамі така що я б за державний кошт там років 10-15 би переговорбвався.
06.12.2025 01:26 Ответить
Паразити які жирують на наших (платників податків) грошах знову зберуться полялякати ..... щастить же "людям".
06.12.2025 01:27 Ответить
можно продовжити у Crandon Golf at Key Biscayne, там чудові краєвиди, та кухня непогана.
06.12.2025 01:32 Ответить
Чебурек перехитрив сам себе - сидить в заручниках, трясеться за себе і своїх родичів. Крок вправо, крок вліво і вони втратять все. І правильно, хай не крадуть.
06.12.2025 01:33 Ответить
Не набридло ще пустопорожньою муйньою займатися ?
06.12.2025 02:12 Ответить
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

В кінці статті про другого в історії України міністра оброни з громадянством Росії витяг з податкової служби рашки за 2024 р на громадянина РФ Умєрова ...

Як знак якості інформації -реакція бота вчорашньої реєстрації на ЦН- див на минулій сторінці новин з Умеровим з пляжу Майямі. ...
06.12.2025 02:29 Ответить
 
 