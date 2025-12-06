Переговоры делегаций Украины и США в Майами продолжатся в субботу, 6 декабря, - Axios

В пятницу, 5 декабря, в Майами проходил второй день переговоров между представителями США и Украины по американскому мирному плану для завершения войны РФ против Украины.

Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры продлятся на выходных

По словам украинского чиновника, ожидается, что переговоры продолжатся в субботу, 6 декабря.

По информации издания, несмотря на существенные разногласия между Киевом и Москвой, американские чиновники считают, что компромисс в территориальном вопросе якобы может быть достигнут.

Источник Axios рассказал, что Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую делегацию о своей недавней встрече с Путиным, а также "представили новые идеи, как попытаться преодолеть разногласия между сторонами".

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

Читайте также: Делегация Украины снова прибыла в США на переговоры. Мы готовы к любому развитию событий, - Зеленский

Мирный план США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров и Гнатов сегодня снова встретятся с Уиткоффом и Кушнером в Майами, - СМИ