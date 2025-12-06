Переговоры делегаций Украины и США в Майами продолжатся в субботу, 6 декабря, - Axios
В пятницу, 5 декабря, в Майами проходил второй день переговоров между представителями США и Украины по американскому мирному плану для завершения войны РФ против Украины.
Об этом пишет издание Axios, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры продлятся на выходных
По словам украинского чиновника, ожидается, что переговоры продолжатся в субботу, 6 декабря.
По информации издания, несмотря на существенные разногласия между Киевом и Москвой, американские чиновники считают, что компромисс в территориальном вопросе якобы может быть достигнут.
Источник Axios рассказал, что Уиткофф и Кушнер подробно проинформировали украинскую делегацию о своей недавней встрече с Путиным, а также "представили новые идеи, как попытаться преодолеть разногласия между сторонами".
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу, 5 декабря, проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Та й погода зараз у Майамі така що я б за державний кошт там років 10-15 би переговорбвався.
В кінці статті про другого в історії України міністра оброни з громадянством Росії витяг з податкової служби рашки за 2024 р на громадянина РФ Умєрова ...
Як знак якості інформації -реакція бота вчорашньої реєстрації на ЦН- див на минулій сторінці новин з Умеровим з пляжу Майямі. ...