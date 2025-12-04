РУС
Новости
2 069 40

Делегация Украины снова прибыла в США на переговоры. Мы готовы к любому развитию событий, - Зеленский

Зеленський

Украинские представители снова находятся в США на переговорах с командой Дональда Трампа, чтобы получить полную информацию о встрече американской стороны с россиянами в Москве.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Обсуждение встречи Уиткоффа с Путиным

По его словам, Украина хочет знать, какие еще поводы нашел диктатор РФ Владимир Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину.

"Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был. И это был достойный мир", - сказал президент.

Зеленский добавил, что только достойный мир означает реальную безопасность. Украина полностью осознает, что для этого сейчас и в будущем нужна поддержка партнеров.

Читайте также: Украина планирует встречи с американской стороной, - Зеленский после разговора с Коштой

  • Напомним, 4 декабря Зеленский сообщал, что в США отправились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разделили "мирный план" на четыре части - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (22831) переговоры (5313) США (28499) Умеров Рустем (702) Андрей Гнатов (29)
Топ комментарии
+13
Як ця брехлива українофобська гнусава потвора дістала
показать весь комментарий
04.12.2025 22:43 Ответить
+11
Ага. И глава переговорной группы от Украины, Секретарь СНБО Умеров имеет недвижимость в США и там же проживает его семья. Шикарный представитель интересов страны, только вот интересно какой страны?
показать весь комментарий
04.12.2025 22:41 Ответить
+9
вони труть умови безпеки.... для вовки
показать весь комментарий
04.12.2025 22:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемовини про шо?
показать весь комментарий
04.12.2025 22:37 Ответить
Про будь-який розвиток подій. Що зе хотів цим сказати-х.з.
показать весь комментарий
04.12.2025 23:01 Ответить
Лізе на рожон - або Чебурек не бажає повертатися!
показать весь комментарий
04.12.2025 22:38 Ответить
вони труть умови безпеки.... для вовки
показать весь комментарий
04.12.2025 22:40 Ответить
Чебурек полюбасу з кінцями - ФБР його не випустить поки не обскубе
показать весь комментарий
04.12.2025 22:52 Ответить
вова, ти як практівовашая дєвачка па визавову -пам"ятаєш баньку у Межигір"ї , особлива развлєкуха від ТЕБЕ для Яника та Дімона Мєвєдєва , тодті преза рашки, теж як ти сьогодні в Україні..

УМЄРОВ держ службовець а хто такі Віткофф та ЗЯТЬОК? чому Умєров робить тьорки, виганяючи за двері Кислицю- дипломата -патріота?
показать весь комментарий
04.12.2025 22:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4WsmwnsLDGk&t=179s https://www.youtube.com/watch?v=4WsmwnsLDGk&t=179s Нас предадут ИЗ-ЗА ЗЕЛЕНСКОГО! Слили детали переговоров, ВОТ ЧТО ЗАДУМАЛ ТРАМП - ГАНАПОЛЬСКИЙ, РЕВА
показать весь комментарий
04.12.2025 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Kd5ZBo8QCrs&t=81s

Унікальне відео - вовка ще не през, але вже в передвиборчій компанії - очі!!! подивіться у ці очі , ну і простітут з УП на висоті ******** українцям нового преза
показать весь комментарий
04.12.2025 23:06 Ответить
ндааа ,кокс припудрив залишкі мізків вже тоді ...остаточно ,і як бл...цього не бачили довбодятли 73% ?...
показать весь комментарий
04.12.2025 23:48 Ответить
Ага. И глава переговорной группы от Украины, Секретарь СНБО Умеров имеет недвижимость в США и там же проживает его семья. Шикарный представитель интересов страны, только вот интересно какой страны?
показать весь комментарий
04.12.2025 22:41 Ответить
интерес своей шкуры и шкуры своей семьи.
показать весь комментарий
04.12.2025 23:09 Ответить
"МИ ГОТОВІ ДО БУДЬ-ЯКОГО розвитку подій" - цитата презика Єрмака
показать весь комментарий
04.12.2025 22:42 Ответить
невже навіть гранати взяли із собою на випадок спроби полонити і для самоліквідації...?
показать весь комментарий
04.12.2025 22:53 Ответить
Та чого возитись туди - сюди за народний кошт! Та сидіть вже там під дверима. Результат і так уже усім відомий.
показать весь комментарий
04.12.2025 22:43 Ответить
Як ця брехлива українофобська гнусава потвора дістала
показать весь комментарий
04.12.2025 22:43 Ответить
А у прямому ефірі ці переговори показувати не можна? Може вони там про зовсім інше говорять!
показать весь комментарий
04.12.2025 22:44 Ответить
ви гадаєте вам може сподобатися яким чином нами всіма торгують всі без виключень???краще не знати,все одно продадуть...
показать весь комментарий
04.12.2025 23:20 Ответить
73% має сподобатись. Не можна позбавляти їх такого задоволення.
показать весь комментарий
04.12.2025 23:23 Ответить
Ви готові прийняти з будь якого боку і у будь якій кількості, але до чого тут Україна?
показать весь комментарий
04.12.2025 22:46 Ответить
бо особисті гарантії недоторканості важливіше.....
показать весь комментарий
04.12.2025 23:21 Ответить
Евреї і Татари пішли продавати укрів амерам щоб ті їх здали по дешевці рузкім за бабки
показать весь комментарий
04.12.2025 22:50 Ответить
👍в точку,навіть додати нічого....
показать весь комментарий
04.12.2025 23:23 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2025 22:50 Ответить
"Нагадаємо, 4 грудня Зеленський повідомляв, що до США вирушили секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров і голова Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов".
Дипломати стали не в ціні,попередній їх глава попросту втік.
Дипломатією займаються недипломати,щоб в недипломатичний спосіб не вирішити дипломатичні питання.
показать весь комментарий
04.12.2025 22:52 Ответить
Один раз Алі-Баба послав Зюзю у Білий дім попри попередження європейців.
Всі пам'ятають, чим це скінчилося.
показать весь комментарий
04.12.2025 22:53 Ответить
Від плану перемоги опустився до того рівня, що як бабка базарна бігає до США:" ну розкажіть що там путін про мене казав?.."
показать весь комментарий
04.12.2025 22:56 Ответить
Хто б сумнівався?
показать весь комментарий
04.12.2025 23:02 Ответить
Говорити можна скільки завгодно,с ким завгодно і будь-де....Але є дійсність, яку всі бачать, і її не обдурити, щоб не говорили, і як би не намагалися видати за бажане.
показать весь комментарий
04.12.2025 23:06 Ответить
Крыса,воровала у воюющей страны.Мерзость.
показать весь комментарий
04.12.2025 23:12 Ответить
В той самий час, коли більше 40% європейців вважають "трамбона" ворогом ЄС ,котрий таки збирається фінансувати Україну і виділяє фінанси на зброю..."зелений зрадник" ,буде разом із європейським ворогом і рашистським другом "трамбоном" тягнути Україну в рашистські обійни.Все робить.щоб втратити підтримку ЄСі сісти на рашистсько- американських хера .за одно присадивши в ярмо Україну і її народ ...
показать весь комментарий
04.12.2025 23:15 Ответить
Тільки магія вуду допоможе...
показать весь комментарий
04.12.2025 23:16 Ответить
або створити свій «Моссад» і вирізати їх по всім норам і ложити на гарантів....
показать весь комментарий
04.12.2025 23:25 Ответить
Де таку купити?
показать весь комментарий
04.12.2025 23:35 Ответить
😂
показать весь комментарий
04.12.2025 23:51 Ответить
Умєров щось вдома забув, тому прийшлося повернутися?
показать весь комментарий
04.12.2025 23:20 Ответить
бабло в торбах з заробітків привіз дипрейсом......
показать весь комментарий
04.12.2025 23:26 Ответить
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/the-journal-litak-zelenskoho-u-dublini-namahalis-perekhopiti-nevidomi-vijskovi-droni.html https://zn.ua/ukr/UKRAINE/the-journal-litak-zelenskoho-u-dublini-namahalis-perekhopiti-nevidomi-vijskovi-Чотири дорогі БпЛА порушили безпольотну зону та намагались завадити президентському борту здійснити приземлення. Ірландські спецслужби класифікують це як гібридну атаку

Пізно ввечері 1 грудня 2025 року чотири невідомі військові дрони порушили безпольотну зону над аеропортом Дубліна та спробували перешкодити посадці літака президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило ірландське видання The Journal з посиланням на джерела в силових структурах.

Президентський борт приземлився за кілька хвилин до появи дронів - з невеликим випередженням графіку. БпЛА вийшли точно на траєкторію польоту літака в момент, коли там мав бути літак Зеленського. Увімкнені навігаційні вогні дронів дали підстави вважати, що мета була саме в створенні перешкод для посадки.
показать весь комментарий
04.12.2025 23:27 Ответить
"Моя жопа готова до будь-якого сценарію. А что такова, це шоу-бізнес. "
показать весь комментарий
04.12.2025 23:27 Ответить
Гроші вивозять. Це вже ясно
показать весь комментарий
05.12.2025 00:20 Ответить
 
 