Делегация Украины снова прибыла в США на переговоры. Мы готовы к любому развитию событий, - Зеленский
Украинские представители снова находятся в США на переговорах с командой Дональда Трампа, чтобы получить полную информацию о встрече американской стороны с россиянами в Москве.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Обсуждение встречи Уиткоффа с Путиным
По его словам, Украина хочет знать, какие еще поводы нашел диктатор РФ Владимир Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину.
"Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был. И это был достойный мир", - сказал президент.
Зеленский добавил, что только достойный мир означает реальную безопасность. Украина полностью осознает, что для этого сейчас и в будущем нужна поддержка партнеров.
- Напомним, 4 декабря Зеленский сообщал, что в США отправились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
УМЄРОВ держ службовець а хто такі Віткофф та ЗЯТЬОК? чому Умєров робить тьорки, виганяючи за двері Кислицю- дипломата -патріота?
Унікальне відео - вовка ще не през, але вже в передвиборчій компанії - очі!!! подивіться у ці очі , ну і простітут з УП на висоті ******** українцям нового преза
Дипломати стали не в ціні,попередній їх глава попросту втік.
Дипломатією займаються недипломати,щоб в недипломатичний спосіб не вирішити дипломатичні питання.
Всі пам'ятають, чим це скінчилося.
Пізно ввечері 1 грудня 2025 року чотири невідомі військові дрони порушили безпольотну зону над аеропортом Дубліна та спробували перешкодити посадці літака президента України Володимира Зеленського. Про це повідомило ірландське видання The Journal з посиланням на джерела в силових структурах.
Президентський борт приземлився за кілька хвилин до появи дронів - з невеликим випередженням графіку. БпЛА вийшли точно на траєкторію польоту літака в момент, коли там мав бути літак Зеленського. Увімкнені навігаційні вогні дронів дали підстави вважати, що мета була саме в створенні перешкод для посадки.