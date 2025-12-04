Делегация Украины снова прибыла в США на переговоры. Мы готовы к любому развитию событий, - Зеленский

Украинские представители снова находятся в США на переговорах с командой Дональда Трампа, чтобы получить полную информацию о встрече американской стороны с россиянами в Москве.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Обсуждение встречи Уиткоффа с Путиным

По его словам, Украина хочет знать, какие еще поводы нашел диктатор РФ Владимир Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину.

"Украина готова к любым вариантам развития событий. Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был. И это был достойный мир", - сказал президент.

Зеленский добавил, что только достойный мир означает реальную безопасность. Украина полностью осознает, что для этого сейчас и в будущем нужна поддержка партнеров.

Напомним, 4 декабря Зеленский сообщал, что в США отправились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Мирный план США

