РУС
Новости Мирный план США
2 356 9

США разделили "мирный план" на четыре части - NYT

Мирный план США разделили на части: о чем идет речь?

Соединенные Штаты разделили "мирный план" на четыре "пакета". 

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Один из этих "пакетов" касается вопросов суверенитета Украины, в частности - ограничения будущей численности ее армии и дальности ракет. 

Другие - территории, экономического сотрудничества США и РФ и европейской безопасности.

После встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером выступил его советник Юрий Ушаков. Он заявил, что Россия согласилась с некоторыми частями из этих четырех "пакетов", однако Путин "не скрывал нашего критического и даже негативного отношения" к другим частям.

Что предшествовало?

переговоры (5305) россия (98243) США (28499)
*******. По літерам поділіть, і обговорюйте кожну літеру.
Як же свербить бабло кацапське трампу.

04.12.2025 12:55
Ніхто, жодна падла не має права обмежувати Україну в кількості армії чи в дальності ракет. Ми будемо воювати поки не повісимо путіна та всю його банду і трамп нам не завадить знищити росію!

04.12.2025 12:56
Нема ***..тим покоя

04.12.2025 12:57
Схоже на казку, в якій лисиця ділила сир: "Цей шматок тобі, цей мені, цей теж мені і тд ..." Ось так вийде і з "мирним планом"

04.12.2025 12:59
тепер в трубочку хай скручують і засовують.

04.12.2025 13:02
Как создаются нынешние новости:

***** с утра - сша предложили разбить план на 4 части
NYT - сша разделили план на 4 части

04.12.2025 13:05
А что, 4 маленьких рулона туалетной бумаги лучше, чем 1 большой?

04.12.2025 13:09
Хорошо, теперь все эти части пусть свернут трубочкой и затусуют себе в шоколадный цех хотя в принципе можно и не сворачивать...

04.12.2025 13:10
Треба ще поділити на 24 години!!!!

04.12.2025 13:13
 
 