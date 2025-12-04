2 356 9
США разделили "мирный план" на четыре части - NYT
Соединенные Штаты разделили "мирный план" на четыре "пакета".
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Один из этих "пакетов" касается вопросов суверенитета Украины, в частности - ограничения будущей численности ее армии и дальности ракет.
Другие - территории, экономического сотрудничества США и РФ и европейской безопасности.
После встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером выступил его советник Юрий Ушаков. Он заявил, что Россия согласилась с некоторыми частями из этих четырех "пакетов", однако Путин "не скрывал нашего критического и даже негативного отношения" к другим частям.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як же свербить бабло кацапське трампу.
***** с утра - сша предложили разбить план на 4 части
NYT - сша разделили план на 4 части