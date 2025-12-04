США разделили "мирный план" на четыре части - NYT

Соединенные Штаты разделили "мирный план" на четыре "пакета".

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Один из этих "пакетов" касается вопросов суверенитета Украины, в частности - ограничения будущей численности ее армии и дальности ракет.

Другие - территории, экономического сотрудничества США и РФ и европейской безопасности.

Читайте также: Процесс мирных переговоров продолжается, несмотря на медленный прогресс, - Стефанишина

После встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером выступил его советник Юрий Ушаков. Он заявил, что Россия согласилась с некоторыми частями из этих четырех "пакетов", однако Путин "не скрывал нашего критического и даже негативного отношения" к другим частям.

Читайте: Все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены, - Стубб

Что предшествовало?

2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.

Смотрите: Хегсет описал "ужин мечты": Гости - Трамп, Зеленский и Путин. Среди блюд - салат с "русской заправкой". ВИДЕО