Хегсет описал "ужин мечты": Гости - Трамп, Зеленский и Путин. Среди блюд - салат с "российской заправкой". ВИДЕО

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что если бы у него была возможность устроить "идеальный ужин", то он пригласил бы на него президентов США, Украины и российского диктатора.

Об этом Хегсет заявил в интервью журналистке Кэти Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ужин мечты для Хегсета

В частности, в интервью американский чиновник отметил, что на его "идеальном ужине" он хотел бы видеть трех гостей: президента Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Это был бы ужин ради мира", - сказал министр войны США, добавив, что среди блюд были бы стейки и салат с "российской заправкой".

Стоит добавить, что слова Хегсета прозвучали именно тогда, когда команда Дональда Трампа активно пытается добиться прекращения войны в Украине и продвигает собственную концепцию мирного урегулирования.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

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