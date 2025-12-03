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Хегсет описал "ужин мечты": Гости - Трамп, Зеленский и Путин. Среди блюд - салат с "российской заправкой". ВИДЕО

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что если бы у него была возможность устроить "идеальный ужин", то он пригласил бы на него президентов США, Украины и российского диктатора.

Об этом Хегсет заявил в интервью журналистке Кэти Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ужин мечты для Хегсета

В частности, в интервью американский чиновник отметил, что на его "идеальном ужине" он хотел бы видеть трех гостей: президента Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Это был бы ужин ради мира", - сказал министр войны США, добавив, что среди блюд были бы стейки и салат с "российской заправкой".

Стоит добавить, что слова Хегсета прозвучали именно тогда, когда команда Дональда Трампа активно пытается добиться прекращения войны в Украине и продвигает собственную концепцию мирного урегулирования.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (24510) путин владимир (32599) Трамп Дональд (8209) Хегсет Пит (148)
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Топ комментарии
+32
салат з "російською заправкою"

Це ще шо таке за заправка? Новічок? Чи лайно?
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03.12.2025 10:45 Ответить
+24
Схоже чувак перейшов з алкоголю на рідину для пробивання труб.
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03.12.2025 10:51 Ответить
+17
Москві на вечері - ядерний вибух превентивного удару.
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03.12.2025 10:45 Ответить
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Москві на вечері - ядерний вибух превентивного удару.
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03.12.2025 10:45 Ответить
Дивні сексуальні фантазії у Гегсета, це схоже на розумові розлади. Вечеря з маніяком педофілом і педіком путіним, хто про це може мріяти?
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03.12.2025 11:16 Ответить
Про блазня забули, це було б ще й смішно.
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03.12.2025 11:21 Ответить
Когда я читаю таких **********, у меня другое видение идеального ужина. Берлин. 22 июня. Накрытый стол. Гитлер, Рузвельт, Черчилль. Хорошее вино, рыба. Как известно фюрер мясо не употреблял. И Адольф -стильный чувак с косой чёлкой и аккуратными усиками. А в прихожей, на табуретке, обоссаный от страха генералиссимус Сталин. Отличный ужин.
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03.12.2025 11:44 Ответить
салат з "російською заправкою"

Це ще шо таке за заправка? Новічок? Чи лайно?
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03.12.2025 10:45 Ответить
щі, бояра, парена рєпа.
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03.12.2025 11:57 Ответить
Пан - гурман
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03.12.2025 12:14 Ответить
LUKOIL. З віслюковою сечею.
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03.12.2025 16:05 Ответить
Сперма *****.
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01.03.2026 16:04 Ответить
Зокрема, в інтерв'ю американський посадовець зазначив, що на його "ідеальній вечері" він хотів би бачити трьох гостей: президента Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою". Джерело: https://censor.net/ua/n3588358 І НА МОЇЙ ПРОДАЖНІЙ ШИЇ ВИСІЛА Б КРАВАТЮГА В З РАШИСТСЬКИМ ТРИКОЛОРОМ....ІДЕШ НАКУЙ .РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ...
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03.12.2025 10:46 Ответить
Дятел типовий!....
... Стрейк з кров'ю?!...
Урод !...
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03.12.2025 10:48 Ответить
У заголовку перелічено все, що треба, щоб добряче проблюватися.
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03.12.2025 10:48 Ответить
Воно точно кинуло пити? Щось на те не схоже...
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03.12.2025 10:48 Ответить
Схоже чувак перейшов з алкоголю на рідину для пробивання труб.
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03.12.2025 10:51 Ответить
а ще мабуть там був би торт у формі мапи України з вже відрізаними Кримом і Донбасом приготований до подальшого нарізання 🤔
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03.12.2025 10:49 Ответить
ті, хто сидить на кую хкуйла, салат вже не потрібен під орківським соусом.. ти, камбала, сів би за стіл з тим, хто твої дітей і дружину гвалтував???? салат хавати...
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03.12.2025 10:50 Ответить
повна гонорея мізків правлячої "иліти"...
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03.12.2025 10:50 Ответить
Мрії алкоголіка. Немає чому дивуватися.
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03.12.2025 10:52 Ответить
О😳
Йо🤬нутий голос подав.
Чекаємо на черговий маразм від Трампа!
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03.12.2025 10:52 Ответить
заправка? згадалось, що трамп ******** клінтонівську заправку. Тепер хоче скуштувати російської?

:ригаю:
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03.12.2025 10:52 Ответить
"хоче скуштувати російської" - очевидно, що він вже давно та надійно на неї "підсів".
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03.12.2025 11:24 Ответить
російська заправка!

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03.12.2025 10:54 Ответить
І нехай в це кубло ще й "шмель" залетить. Тоді точно не даремно зібралися і це і моя вечеря мрії стане.
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03.12.2025 10:54 Ответить
Коли говорять представники влади найвеличніших лідерів **********, навіть солов'ї замовкають, бо так мудро влаштувала природа, що не можна співати і блювати одночасно.
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03.12.2025 10:55 Ответить
Війна в Україні якраз і сталася через те що путін був впевнений , американці через свою нікчемну безхребетність не будуть виконувати свої гарантії за Будапештським меморандумом , замість того щоб закрити небо над Україною влаштували шашні з х#лом .
Мені взагалі не зрозуміло , спираючись на які юридичні чи Божі закони з кривавим убивцею путіним США взагалі ведуться переговори , замість того щоб допомогти розчавити рашистську погань ?
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03.12.2025 10:56 Ответить
Якщо коротко - гроші. Реальний президент сша зараз батько кушніра, парашки - берл лазар. Гешефтмахери.
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03.12.2025 10:58 Ответить
А заправка яка, лукойл чи ще якесь кацапське лайно, від якого ви мерзотники будете отримувати відсоток ,коли знімите ваші напівсанкції?
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03.12.2025 10:59 Ответить
тупе..що сказати ...
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03.12.2025 11:01 Ответить
"Вечеря мрій" канібалів
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03.12.2025 11:01 Ответить
Запршувати на вечерю міжнародного терориста і викрадача дітей? Що в голові цих міністрів? Терористів треба мочити у вбиральні! А не за стіл звати!
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03.12.2025 11:06 Ответить
Олів'є, чи що?
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03.12.2025 11:14 Ответить
З такими партнерами далеко не поїдеш.
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03.12.2025 11:15 Ответить
Мда... Переклад просто уінкальний. Перший раз назвали "стейки" (steaks) "ставками". Потім виправилисяі назвали правильно. Потім назвали "картоплю по-французьки" (French fries) "французьким рисом".

Жесть...
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03.12.2025 11:15 Ответить
Ось правильний варіант перекладу (і українською, а не москальською)

https://streamable.com/5aejoj
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03.12.2025 13:59 Ответить
Не думав я що в сша настільки все погано... До влади дорвалися не тільки пройдисвіти та бариги а ще й ******* злодії.
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03.12.2025 11:17 Ответить
А замість вина - кров українців...
Ти дебіл, Хегсет.
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03.12.2025 11:20 Ответить
Все керівництво єдиної на світі супернаддержави - *******.
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03.12.2025 11:27 Ответить
Для повного комфорту невистачає освіжувача повітря "зарін"
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03.12.2025 11:31 Ответить
Гегсет напевно не знає що російський соус - це блювотиння під назвою щі. Я не проти щоб кацапи нагодували ним Піта.
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03.12.2025 11:33 Ответить
Цікавіше було-б, якби була вечеря Гегсета з Мєдвєдєвим... У обох "інтереси" співпадають - дно в пляшці...
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03.12.2025 11:33 Ответить
Здається, що в секретних лабораторіях США вирощували довбо@*****. Тепер їх випробовують на різних державних посадах
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03.12.2025 11:35 Ответить
СТБ "Звана вечеря" 2025
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03.12.2025 11:35 Ответить
Гандон.
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03.12.2025 11:41 Ответить
А ідеальні похорони????
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03.12.2025 11:41 Ответить
а що це за шльондра поруч з ним, у рейтузах? невже кохана дружина? то мацати її за ляжку краще в ліжку, ніж перед камерою. фу, яка вульгарщина
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03.12.2025 11:47 Ответить
Ти щі ще не коштував, попробуєш захочеться щось в ньому пополоскати.
Брюкву,парену рєпу на закуску.Мєдвєдєв "Бояришником" пригостить.Лєпота!
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03.12.2025 11:48 Ответить
ці їблани зовсім нічого не розуміють, це не конфлікт між президентами
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03.12.2025 11:50 Ответить
і ця проститутка Гегсет навколішках зробив би кожному мінет. А навколо танцювали голі діти яких так ******* )(уйло і Тромб. А потім пішли їсти запечену в духовці дитину приправлену кров'ю. Яке ж воно мразотне і продажне як і вся сьогоднішня американська влада
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03.12.2025 11:54 Ответить
Уявляю,1943-44 роки,Рузвельт мріє про вечерю:" Хотів би,щоб Сталін,Черчиль,Рузвельт Гітлер сіли б за столом,повечеряли,душевно порозмовляли,а потім ще підсіли Геббельс з Герінгом та Гімлером.
Така політика і ідоти такі політики які хотять задобрити чергового фюрера
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03.12.2025 12:05 Ответить
А рахунок оплатять українці.
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03.12.2025 12:33 Ответить
П'яниця Гегсет мріє про ''москальську заправку'' - новічок і полоній.
Бухати треба менше.
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03.12.2025 13:29 Ответить
Я б з такими гостями в одному полі срати не сів, не те що вечерять разом
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03.12.2025 15:09 Ответить
А на столі товчене скло густо полито миш'яком з гівном поросячим, смола гаряча, сірчана кислота у келихах і дохлі гнилі жаби...
*************!
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03.12.2025 15:32 Ответить
А ще неповнолітні повії, "золотий дощ", діоксин...
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03.12.2025 15:43 Ответить
Этот из какой палаты вылез?
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03.12.2025 16:49 Ответить
трамп буде тримати чи путін дозволить йому гвалтувати?
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03.12.2025 17:15 Ответить
Єкстазі, гандоны, лубріканти....
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03.12.2025 17:51 Ответить
Хронічно кончена істота! Я бажаю щоб твою жінку та дітей розірвав на шмаття російський снаряд 152 мм А потім запрошуй на свою веселу вечірку кого забажаєш.
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03.12.2025 20:11 Ответить
 
 