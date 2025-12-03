Хегсет описал "ужин мечты": Гости - Трамп, Зеленский и Путин. Среди блюд - салат с "российской заправкой". ВИДЕО
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что если бы у него была возможность устроить "идеальный ужин", то он пригласил бы на него президентов США, Украины и российского диктатора.
Об этом Хегсет заявил в интервью журналистке Кэти Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.
Ужин мечты для Хегсета
В частности, в интервью американский чиновник отметил, что на его "идеальном ужине" он хотел бы видеть трех гостей: президента Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
"Это был бы ужин ради мира", - сказал министр войны США, добавив, что среди блюд были бы стейки и салат с "российской заправкой".
Стоит добавить, что слова Хегсета прозвучали именно тогда, когда команда Дональда Трампа активно пытается добиться прекращения войны в Украине и продвигает собственную концепцию мирного урегулирования.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
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Це ще шо таке за заправка? Новічок? Чи лайно?
"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою". Джерело: https://censor.net/ua/n3588358 І НА МОЇЙ ПРОДАЖНІЙ ШИЇ ВИСІЛА Б КРАВАТЮГА В З РАШИСТСЬКИМ ТРИКОЛОРОМ....ІДЕШ НАКУЙ .РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ...
... Стрейк з кров'ю?!...
Урод !...
Йо🤬нутий голос подав.
Чекаємо на черговий маразм від Трампа!
:ригаю:
Мені взагалі не зрозуміло , спираючись на які юридичні чи Божі закони з кривавим убивцею путіним США взагалі ведуться переговори , замість того щоб допомогти розчавити рашистську погань ?
Жесть...
https://streamable.com/5aejoj
Ти дебіл, Хегсет.
Брюкву,парену рєпу на закуску.Мєдвєдєв "Бояришником" пригостить.Лєпота!
Така політика і ідоти такі політики які хотять задобрити чергового фюрера
Бухати треба менше.
*************!