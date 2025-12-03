Гегсет описав "вечерю мрії": Гості - Трамп, Зеленський та Путін. Серед страв - салат з "російською заправкою". ВIДЕО
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що якби він мав можливість влаштувати "ідеальну вечерю", то запросив би на неї президентів США, України та російського диктатора.
Про це Гегсет заявив в інтерв'ю журналістці Кеті Міллер, інформує Цензор.НЕТ.
Вечеря мрії для Гегсета
Зокрема, в інтерв’ю американський посадовець зазначив, що на його "ідеальній вечері" він хотів би бачити трьох гостей: президента Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.
"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою".
Варто додати, що слова Гегсета пролунали саме тоді, коли команда Дональда Трампа активно намагається домогтися припинення війни в Україні та просуває власну концепцію мирного врегулювання.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
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Це ще шо таке за заправка? Новічок? Чи лайно?
"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою". Джерело: https://censor.net/ua/n3588358 І НА МОЇЙ ПРОДАЖНІЙ ШИЇ ВИСІЛА Б КРАВАТЮГА В З РАШИСТСЬКИМ ТРИКОЛОРОМ....ІДЕШ НАКУЙ .РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ...
... Стрейк з кров'ю?!...
Урод !...
Йо🤬нутий голос подав.
Чекаємо на черговий маразм від Трампа!
:ригаю:
Мені взагалі не зрозуміло , спираючись на які юридичні чи Божі закони з кривавим убивцею путіним США взагалі ведуться переговори , замість того щоб допомогти розчавити рашистську погань ?
Жесть...
https://streamable.com/5aejoj
Ти дебіл, Хегсет.
Брюкву,парену рєпу на закуску.Мєдвєдєв "Бояришником" пригостить.Лєпота!
Така політика і ідоти такі політики які хотять задобрити чергового фюрера
Бухати треба менше.
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