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Новини Відео Мирний план США
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Гегсет описав "вечерю мрії": Гості - Трамп, Зеленський та Путін. Серед страв - салат з "російською заправкою". ВIДЕО

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що якби він мав можливість влаштувати "ідеальну вечерю", то запросив би на неї  президентів США, України та російського диктатора.

Про це Гегсет заявив в  інтерв'ю журналістці Кеті Міллер, інформує Цензор.НЕТ.

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Вечеря мрії для Гегсета

Зокрема, в інтерв’ю американський посадовець зазначив, що на його "ідеальній вечері" він хотів би бачити трьох гостей: президента Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою".

Варто додати, що слова Гегсета пролунали саме тоді, коли команда Дональда Трампа активно намагається домогтися припинення війни в Україні та просуває власну концепцію мирного врегулювання.

Також читайте: Стів Віткофф залишив посольство США в РФ після ймовірної розмови з Трампом, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) путін володимир (25487) Трамп Дональд (8948) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+32
салат з "російською заправкою"

Це ще шо таке за заправка? Новічок? Чи лайно?
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03.12.2025 10:45 Відповісти
+24
Схоже чувак перейшов з алкоголю на рідину для пробивання труб.
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03.12.2025 10:51 Відповісти
+17
Москві на вечері - ядерний вибух превентивного удару.
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03.12.2025 10:45 Відповісти
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Москві на вечері - ядерний вибух превентивного удару.
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03.12.2025 10:45 Відповісти
Дивні сексуальні фантазії у Гегсета, це схоже на розумові розлади. Вечеря з маніяком педофілом і педіком путіним, хто про це може мріяти?
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03.12.2025 11:16 Відповісти
Про блазня забули, це було б ще й смішно.
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03.12.2025 11:21 Відповісти
Когда я читаю таких **********, у меня другое видение идеального ужина. Берлин. 22 июня. Накрытый стол. Гитлер, Рузвельт, Черчилль. Хорошее вино, рыба. Как известно фюрер мясо не употреблял. И Адольф -стильный чувак с косой чёлкой и аккуратными усиками. А в прихожей, на табуретке, обоссаный от страха генералиссимус Сталин. Отличный ужин.
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03.12.2025 11:44 Відповісти
салат з "російською заправкою"

Це ще шо таке за заправка? Новічок? Чи лайно?
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03.12.2025 10:45 Відповісти
щі, бояра, парена рєпа.
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03.12.2025 11:57 Відповісти
Пан - гурман
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03.12.2025 12:14 Відповісти
LUKOIL. З віслюковою сечею.
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03.12.2025 16:05 Відповісти
Сперма *****.
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01.03.2026 16:04 Відповісти
Зокрема, в інтерв'ю американський посадовець зазначив, що на його "ідеальній вечері" він хотів би бачити трьох гостей: президента Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою". Джерело: https://censor.net/ua/n3588358 І НА МОЇЙ ПРОДАЖНІЙ ШИЇ ВИСІЛА Б КРАВАТЮГА В З РАШИСТСЬКИМ ТРИКОЛОРОМ....ІДЕШ НАКУЙ .РАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ...
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03.12.2025 10:46 Відповісти
Дятел типовий!....
... Стрейк з кров'ю?!...
Урод !...
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03.12.2025 10:48 Відповісти
У заголовку перелічено все, що треба, щоб добряче проблюватися.
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03.12.2025 10:48 Відповісти
Воно точно кинуло пити? Щось на те не схоже...
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03.12.2025 10:48 Відповісти
Схоже чувак перейшов з алкоголю на рідину для пробивання труб.
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03.12.2025 10:51 Відповісти
а ще мабуть там був би торт у формі мапи України з вже відрізаними Кримом і Донбасом приготований до подальшого нарізання 🤔
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03.12.2025 10:49 Відповісти
ті, хто сидить на кую хкуйла, салат вже не потрібен під орківським соусом.. ти, камбала, сів би за стіл з тим, хто твої дітей і дружину гвалтував???? салат хавати...
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03.12.2025 10:50 Відповісти
повна гонорея мізків правлячої "иліти"...
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03.12.2025 10:50 Відповісти
Мрії алкоголіка. Немає чому дивуватися.
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03.12.2025 10:52 Відповісти
О😳
Йо🤬нутий голос подав.
Чекаємо на черговий маразм від Трампа!
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03.12.2025 10:52 Відповісти
заправка? згадалось, що трамп ******** клінтонівську заправку. Тепер хоче скуштувати російської?

:ригаю:
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03.12.2025 10:52 Відповісти
"хоче скуштувати російської" - очевидно, що він вже давно та надійно на неї "підсів".
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03.12.2025 11:24 Відповісти
російська заправка!

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03.12.2025 10:54 Відповісти
І нехай в це кубло ще й "шмель" залетить. Тоді точно не даремно зібралися і це і моя вечеря мрії стане.
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03.12.2025 10:54 Відповісти
Коли говорять представники влади найвеличніших лідерів **********, навіть солов'ї замовкають, бо так мудро влаштувала природа, що не можна співати і блювати одночасно.
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03.12.2025 10:55 Відповісти
Війна в Україні якраз і сталася через те що путін був впевнений , американці через свою нікчемну безхребетність не будуть виконувати свої гарантії за Будапештським меморандумом , замість того щоб закрити небо над Україною влаштували шашні з х#лом .
Мені взагалі не зрозуміло , спираючись на які юридичні чи Божі закони з кривавим убивцею путіним США взагалі ведуться переговори , замість того щоб допомогти розчавити рашистську погань ?
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03.12.2025 10:56 Відповісти
Якщо коротко - гроші. Реальний президент сша зараз батько кушніра, парашки - берл лазар. Гешефтмахери.
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03.12.2025 10:58 Відповісти
А заправка яка, лукойл чи ще якесь кацапське лайно, від якого ви мерзотники будете отримувати відсоток ,коли знімите ваші напівсанкції?
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03.12.2025 10:59 Відповісти
тупе..що сказати ...
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03.12.2025 11:01 Відповісти
"Вечеря мрій" канібалів
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03.12.2025 11:01 Відповісти
Запршувати на вечерю міжнародного терориста і викрадача дітей? Що в голові цих міністрів? Терористів треба мочити у вбиральні! А не за стіл звати!
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03.12.2025 11:06 Відповісти
Олів'є, чи що?
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03.12.2025 11:14 Відповісти
З такими партнерами далеко не поїдеш.
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03.12.2025 11:15 Відповісти
Мда... Переклад просто уінкальний. Перший раз назвали "стейки" (steaks) "ставками". Потім виправилисяі назвали правильно. Потім назвали "картоплю по-французьки" (French fries) "французьким рисом".

Жесть...
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03.12.2025 11:15 Відповісти
Ось правильний варіант перекладу (і українською, а не москальською)

https://streamable.com/5aejoj
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03.12.2025 13:59 Відповісти
Не думав я що в сша настільки все погано... До влади дорвалися не тільки пройдисвіти та бариги а ще й ******* злодії.
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03.12.2025 11:17 Відповісти
А замість вина - кров українців...
Ти дебіл, Хегсет.
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Все керівництво єдиної на світі супернаддержави - *******.
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03.12.2025 11:27 Відповісти
Для повного комфорту невистачає освіжувача повітря "зарін"
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03.12.2025 11:31 Відповісти
Гегсет напевно не знає що російський соус - це блювотиння під назвою щі. Я не проти щоб кацапи нагодували ним Піта.
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03.12.2025 11:33 Відповісти
Цікавіше було-б, якби була вечеря Гегсета з Мєдвєдєвим... У обох "інтереси" співпадають - дно в пляшці...
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03.12.2025 11:33 Відповісти
Здається, що в секретних лабораторіях США вирощували довбо@*****. Тепер їх випробовують на різних державних посадах
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03.12.2025 11:35 Відповісти
СТБ "Звана вечеря" 2025
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03.12.2025 11:35 Відповісти
Гандон.
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03.12.2025 11:41 Відповісти
А ідеальні похорони????
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03.12.2025 11:41 Відповісти
а що це за шльондра поруч з ним, у рейтузах? невже кохана дружина? то мацати її за ляжку краще в ліжку, ніж перед камерою. фу, яка вульгарщина
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03.12.2025 11:47 Відповісти
Ти щі ще не коштував, попробуєш захочеться щось в ньому пополоскати.
Брюкву,парену рєпу на закуску.Мєдвєдєв "Бояришником" пригостить.Лєпота!
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03.12.2025 11:48 Відповісти
ці їблани зовсім нічого не розуміють, це не конфлікт між президентами
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03.12.2025 11:50 Відповісти
і ця проститутка Гегсет навколішках зробив би кожному мінет. А навколо танцювали голі діти яких так ******* )(уйло і Тромб. А потім пішли їсти запечену в духовці дитину приправлену кров'ю. Яке ж воно мразотне і продажне як і вся сьогоднішня американська влада
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03.12.2025 11:54 Відповісти
Уявляю,1943-44 роки,Рузвельт мріє про вечерю:" Хотів би,щоб Сталін,Черчиль,Рузвельт Гітлер сіли б за столом,повечеряли,душевно порозмовляли,а потім ще підсіли Геббельс з Герінгом та Гімлером.
Така політика і ідоти такі політики які хотять задобрити чергового фюрера
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03.12.2025 12:05 Відповісти
А рахунок оплатять українці.
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03.12.2025 12:33 Відповісти
П'яниця Гегсет мріє про ''москальську заправку'' - новічок і полоній.
Бухати треба менше.
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03.12.2025 13:29 Відповісти
Я б з такими гостями в одному полі срати не сів, не те що вечерять разом
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03.12.2025 15:09 Відповісти
А на столі товчене скло густо полито миш'яком з гівном поросячим, смола гаряча, сірчана кислота у келихах і дохлі гнилі жаби...
*************!
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03.12.2025 15:32 Відповісти
А ще неповнолітні повії, "золотий дощ", діоксин...
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03.12.2025 15:43 Відповісти
Этот из какой палаты вылез?
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03.12.2025 16:49 Відповісти
трамп буде тримати чи путін дозволить йому гвалтувати?
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03.12.2025 17:15 Відповісти
Єкстазі, гандоны, лубріканти....
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03.12.2025 17:51 Відповісти
Хронічно кончена істота! Я бажаю щоб твою жінку та дітей розірвав на шмаття російський снаряд 152 мм А потім запрошуй на свою веселу вечірку кого забажаєш.
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03.12.2025 20:11 Відповісти
 
 