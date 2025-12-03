Гегсет описав "вечерю мрії": Гості - Трамп, Зеленський та Путін. Серед страв - салат з "російською заправкою". ВIДЕО

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що якби він мав можливість влаштувати "ідеальну вечерю", то запросив би на неї президентів США, України та російського диктатора.

Про це Гегсет заявив в інтерв'ю журналістці Кеті Міллер, інформує Цензор.НЕТ.

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Вечеря мрії для Гегсета

Зокрема, в інтерв’ю американський посадовець зазначив, що на його "ідеальній вечері" він хотів би бачити трьох гостей: президента Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

"Це була б вечеря заради миру", - сказав міністр війни США, додавши, що серед страв були б стейки та салат з "російською заправкою".

Варто додати, що слова Гегсета пролунали саме тоді, коли команда Дональда Трампа активно намагається домогтися припинення війни в Україні та просуває власну концепцію мирного врегулювання.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

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