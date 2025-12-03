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Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
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Стів Віткофф залишив посольство США в РФ після ймовірної розмови з Трампом, - ЗМІ

Віткоф після переговорів

Спецпредставник США Стів Віткофф покинув будівлю посольства США в Росії, ймовірно після телефонної розмови з президентом Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські ЗМІ пишуть, що на запитання журналістів він не відповів. Після цього його кортеж вирушив у напрямку аеропорту.

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Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори  "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, але не певен, що делегація США приїде, - Зеленський

Віткофф може зустрітися із Зеленським 

Раніше журналіст видання Axios Барак Равід повідомив, що американська делегація після перемовин з Путіним може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами журналіста, перемовини можуть пройти в одній з європейських країн.

Також читайте: РФ відмовляється від компромісів у трьох пунктах "мирного плану" щодо України, - NBC News

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Кушнер Джаред (73) перемовини (3824) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+22
Поїв гівна з чемодана?
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03.12.2025 01:40 Відповісти
+15
Клоуни. Тупо старі зломані ляльки.
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03.12.2025 01:52 Відповісти
+13
Ну хоть лайна наївся вітькофф, за обіцяні ******* гроші, із зятюхою Трампа!?!? Далі, ще ****** і Трампу намаже десна, як другу перед народом США !!!
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03.12.2025 01:42 Відповісти
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Поїв гівна з чемодана?
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03.12.2025 01:40 Відповісти
І не тільки, ще і обляпаний ним з голови до ніг вийшов.
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03.12.2025 08:51 Відповісти
Ну хоть лайна наївся вітькофф, за обіцяні ******* гроші, із зятюхою Трампа!?!? Далі, ще ****** і Трампу намаже десна, як другу перед народом США !!!
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03.12.2025 01:42 Відповісти
Спалюють тільки казьонний північномериканський ґас дарма. І так держборг США великий...
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03.12.2025 01:48 Відповісти
Вони скоріш за все за свої гроші іздять, бо вони приватні особи і якщо на них всрати державні гроші, то Конгрес включно з республіканцями почнуть парламентські розслідування, як із ймовірним військовим злочином пєті гегсєта, вчиненим на посаді міністра війни.
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03.12.2025 02:32 Відповісти
Клоуни. Тупо старі зломані ляльки.
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03.12.2025 01:52 Відповісти
Покерували Штати світом і годі. Пора Європі прокидатися, поки мізки зовсім не запливли жиром. І приоритет треба надавати власному ВПК - скільки вже можна годувати заокеанських цинічних бариг.
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03.12.2025 03:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Q6vJLaalD0 https://www.youtube.com/watch?v=Таємна угода! Посланці США та Китаю в Москві Одночасно!
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03.12.2025 03:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=302s

Слухайте Швеця про закон США, проголосований у 2017 р майже одноголосно двома палатами й підписаний Трампом - закон про невизнання анексованих рашкою земель- зокрема по Україні, , Грузії і т д
виходить усі поступки хйлу намріяні Трампом НЕЗАКОННІ .
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03.12.2025 03:34 Відповісти
Не буде ніяких угод, вітьхоф приватна особа, яку ніхто офіційно не уповноважував про щось домовлятися від імені США. Будь-які угоди з ним, це фількіна грамота.
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03.12.2025 03:35 Відповісти
"Так це ж вже було..."
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03.12.2025 03:26 Відповісти
Вітьков - лох. На жаль, до Трампа це поки що не доходить.
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03.12.2025 04:50 Відповісти
Ви досі не зрозуміли, що тампон віддає борг за дві перемоги в двох виборах, які йому забезпечило втручання кацапської іпсятини? Вітьков свідомо зданий в аренду кацапам і працює на кацапьске ІПСО - його завдання періодично їздити в рашку за вкидами нової маячні і потім транслювати цю методичку журналістам, що нібито "США планують те, США планують це, кількість запланованих пунктів така-то".
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03.12.2025 05:09 Відповісти
Так "страшносильноконструктивно" Віткофф "порішав", що чкурнув з Москви "мовчечки", без прес-конференції та оголошення результатів переговорів...
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03.12.2025 05:04 Відповісти
А що? Доволі конструктивні перемовини. Трампістам кацапи знову по всій морді поводили. Ну чим не конструктив?
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03.12.2025 05:08 Відповісти
Ще раз підтверджується, що вікове обмеження потрібне не лише для суддів, а і для президентів та і для всіх державних чиновників
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03.12.2025 06:08 Відповісти
Увага!
Написано: "...залишив посольство США в РФ"!
Якщо рф всесвітньо визнана країною-агресором, країною-терористом, то себе поважаючі країни, а це країни, що протидіють тероризму,
закривають посольства країн-терористів!
За часів Джо Байлена, у США посольство рф було закрите!
Джо Байден був ЗА Україну!
То значить, риже Вашингтонське чмо - посіпака терористичної рф!
ГАНЬБА трампиську!
Воно пихає Україну у прірву!!
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03.12.2025 07:04 Відповісти
"Ініціативу у світового шерифа США і мороносиця Трампа давно перехопив Кремль і тому Путін дотискає" - сталінська школа дипломатії проти опортуністичної псевдодемократичної, боягузливої умоаного Заходу...?
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03.12.2025 08:20 Відповісти
Захід обіцяв безпеку нам, в тепер гарантує по чайній ложці
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03.12.2025 08:48 Відповісти
Обіцяє гарантії аптечними дозами, по чайній ложці і невіть капельками по рецепту...

Але з часом, можливо і наступного дня - виявиться що в "аптеці" ті дози вітсутні, а потім взагалі замухлюють, як це було з "протоколом у Будапешті"
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03.12.2025 10:00 Відповісти
Отримав інструкції, схоже
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03.12.2025 08:46 Відповісти
 
 