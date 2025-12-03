Стів Віткофф залишив посольство США в РФ після ймовірної розмови з Трампом, - ЗМІ

Спецпредставник США Стів Віткофф покинув будівлю посольства США в Росії, ймовірно після телефонної розмови з президентом Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські ЗМІ пишуть, що на запитання журналістів він не відповів. Після цього його кортеж вирушив у напрямку аеропорту.

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Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

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Віткофф може зустрітися із Зеленським

Раніше журналіст видання Axios Барак Равід повідомив, що американська делегація після перемовин з Путіним може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами журналіста, перемовини можуть пройти в одній з європейських країн.

Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним у Кремлі Віткофф і Кушнер представили параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

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