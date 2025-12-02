Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, але не певен, що делегація США приїде, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була б рада прийняти спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії.
"Ми розмовляли зі Стівом вчора, з усією командою. Ми очікуємо на результат в американсько-російських переговорах сьогодні. Я реагуватиму відповідно до цих результатів.
Якщо я відчуватиму, що ми можемо розрахувати на реальний конкретний діалог, не просто словами, то ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні. Але я не певен, що вони (представники США. - Ред.) цими днями готові приїхати, але хто знає", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
- За даними ЗМІ, Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіним зустрінуться із Зеленським.
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Топ коментарі
+8 фома фоммич #577697
показати весь коментар02.12.2025 17:17 Відповісти Посилання
+6 Михаил Макаренко #494225
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+5 Наталия Гончар
показати весь коментар02.12.2025 17:17 Відповісти Посилання
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