УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Віткоффа
1 822 15

Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, але не певен, що делегація США приїде, - Зеленський

Зеленський прокоментував можливий візит Віткоффа до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була б рада прийняти спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми розмовляли зі Стівом вчора, з усією командою. Ми очікуємо на результат в американсько-російських переговорах сьогодні. Я реагуватиму відповідно до цих результатів. 

Якщо я відчуватиму, що ми можемо розрахувати на реальний конкретний діалог, не просто словами, то ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні. Але я не певен, що вони (представники США. - Ред.) цими днями готові приїхати, але хто знає", - сказав Зеленський.

Читайте: Простих рішень не буде, але важливо, щоб не було ніякої гри за спиною України, - Зеленський

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та доопрацьовані у Флориді, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Віткофф Стів (318)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Богун, Палий, Хмельницкий, Мазепа, Петлюра сейчас в гробу переворачиваются,...
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
+6
Хто такий цей вітьков? У системі влади США -це ніхто,і звати його ніяк. Він "лівий",менше ніж Єрмак в Україні. Посланець Трампа? Хто чув,куди його посилав рудий пес?
показати весь коментар
02.12.2025 17:19 Відповісти
+5
Вовка! тебе опустили до Віткоффа а ти хочеш і Україну опустити ? То ж трампівський Єрмак !!! НІ! Ще гірше - він навіть не держслужбовець!!! ти шо його у ВР запросиш виступити ,як Буша- молодшого , котлету по-київськи ?
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Богун, Палий, Хмельницкий, Мазепа, Петлюра сейчас в гробу переворачиваются,...
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
"Чорний Богдан" в єврейській історії....

.
показати весь коментар
02.12.2025 21:56 Відповісти
Вовка! тебе опустили до Віткоффа а ти хочеш і Україну опустити ? То ж трампівський Єрмак !!! НІ! Ще гірше - він навіть не держслужбовець!!! ти шо його у ВР запросиш виступити ,як Буша- молодшого , котлету по-київськи ?
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
доцарювалася Україна до самого краю , Буратіно перед вісельницею її розтинає!
показати весь коментар
02.12.2025 17:18 Відповісти
Аби ж то був їрмак! То трампівська "ліза" богуцька
показати весь коментар
02.12.2025 17:20 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 17:23 Відповісти
Вибачте, але "котлету по київськи" проголосив Буш старший.
показати весь коментар
02.12.2025 18:35 Відповісти
Хто такий цей вітьков? У системі влади США -це ніхто,і звати його ніяк. Він "лівий",менше ніж Єрмак в Україні. Посланець Трампа? Хто чув,куди його посилав рудий пес?
показати весь коментар
02.12.2025 17:19 Відповісти
А це все говорить лиш про одне - Умєров своє майбутнє влаштував, а вовці....
показати весь коментар
02.12.2025 17:24 Відповісти
Свій до свого...
показати весь коментар
02.12.2025 17:25 Відповісти
"Україна була б рада..." - говори за себе, "стратєх хрєнов".
показати весь коментар
02.12.2025 17:34 Відповісти
То він вже позиціонує себе зі всією Україною...
показати весь коментар
02.12.2025 20:06 Відповісти
Віткоф боїться що після відвідин )(уйла його посадять на кілок прямо на пероні вокзалу
показати весь коментар
02.12.2025 17:41 Відповісти
Віткофф, літаком до Борисполя, будь ласка. Та візьми з собою ще декілька підарасів таких як ти.
показати весь коментар
02.12.2025 18:39 Відповісти
Та хіба можна їх приймати обліплених вмістом чемоданчика пуйла!
показати весь коментар
02.12.2025 18:51 Відповісти
 
 