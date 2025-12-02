Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, але не певен, що делегація США приїде, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була б рада прийняти спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії.

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"Ми розмовляли зі Стівом вчора, з усією командою. Ми очікуємо на результат в американсько-російських переговорах сьогодні. Я реагуватиму відповідно до цих результатів.

Якщо я відчуватиму, що ми можемо розрахувати на реальний конкретний діалог, не просто словами, то ми готові зустрітися і ми дуже раді були б прийняти його в Україні. Але я не певен, що вони (представники США. - Ред.) цими днями готові приїхати, але хто знає", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін зустрінеться у Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.

За даними ЗМІ, Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіним зустрінуться із Зеленським.



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