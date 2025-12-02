РУС
Новости Встреча Зеленского и Уиткоффа
745 10

Украина была бы рада принять у себя Уиткоффа, но не уверен, что делегация США приедет, - Зеленский

Зеленский прокомментировал возможный визит Виткоффа в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была бы рада принять спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Ирландии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы разговаривали со Стивом вчера, со всей командой. Мы ожидаем результата в американо-российских переговорах сегодня. Я буду реагировать в соответствии с этими результатами. 

Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто словами, то мы готовы встретиться и мы очень рады были бы принять его в Украине. Но я не уверен, что они (представители США. - Ред.) в эти дни готовы приехать, но кто знает", - сказал Зеленский.

Читайте: Простых решений не будет, но важно, чтобы не было никакой игры за спиной Украины, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
  • По данным СМИ, Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путинымвстретятся с Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22805) Стив Уиткофф (199)
Топ комментарии
+4
Богун, Палий, Хмельницкий, Мазепа, Петлюра сейчас в гробу переворачиваются,...
показать весь комментарий
02.12.2025 17:17 Ответить
+2
Аби ж то був їрмак! То трампівська "ліза" богуцька
показать весь комментарий
02.12.2025 17:20 Ответить
+1
Вовка! тебе опустили до Віткоффа а ти хочеш і Україну опустити ? То ж трампівський Єрмак !!! НІ! Ще гірше - він навіть не держслужбовець!!! ти шо його у ВР запросиш виступити ,як Буша- молодшого , котлету по-київськи ?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:17 Ответить
