Украина была бы рада принять у себя Уиткоффа, но не уверен, что делегация США приедет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была бы рада принять спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Ирландии.
"Мы разговаривали со Стивом вчера, со всей командой. Мы ожидаем результата в американо-российских переговорах сегодня. Я буду реагировать в соответствии с этими результатами.
Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто словами, то мы готовы встретиться и мы очень рады были бы принять его в Украине. Но я не уверен, что они (представители США. - Ред.) в эти дни готовы приехать, но кто знает", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в первой половине следующей недели.
- По данным СМИ, Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путинымвстретятся с Зеленским.
фома фоммич #577697
Ukrainian Tarot
Наталия Гончар
фома фоммич #577697
Наталия Гончар
Наталия Гончар
Ukrainian Tarot
Наталия Гончар
Михаил Макаренко #494225
Наталия Гончар
віктор федорович #394174
Ярослав Кийко
ALEX SUROVV #593022
