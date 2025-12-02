РУС
1 189 21

Простых решений не будет, но важно, чтобы не было никакой игры за спиной Украины, - Зеленский

Зеленский заявил о возможности непростых решений

Президент Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими и понятными, чтобы агрессия РФ не повторилась через год.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

Один из журналистов спросил президента о возможной дилемме - "плохая сделка сейчас или еще худшая - через год".

"Простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит, и с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен их принимать, будет принимать.

Я способен принимать решения. Важно, чтобы все это было справедливо и открыто, чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не решалось без Украины о нас, нашем будущем", - пояснил он.

По словам Зеленского, необходимо четко понимать, какими будут гарантии безопасности.

"Мы должны закончить эту войну так, чтобы потом, через год, Россия снова не пришла. С третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть, потому что это была их основная цель. Они не достигли цели оккупировать наше государство.

Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита.

Что будет завтра, когда наши воины уйдут домой? К сожалению, не все. Некоторые живыми не вернулись. Что будет дальше? Когда они вернутся, снова станут учителями, инженерами. Они вернутся, а Россия будет продолжать наращивать свою военную мощь, готовиться к еще одному вторжению. Кто может выдержать это?" - подчеркнул он.

Зеленский Владимир гарантии безопасности
+8
Кому як не тобі знати про "гру за спиною України" - чмо корумповане
02.12.2025 16:45 Ответить
+4
По мойму зараз гра йде не тільки за спиною України а саму Україну розігрують в карти людоїди і работорговці
02.12.2025 16:52 Ответить
+4
простое решение было в 2019 - всё что дальше ****** ...
02.12.2025 16:55 Ответить
Нічо собі навіть сказав щось звязне мабуть примусили завчити щоб не ніс пурги
02.12.2025 16:40 Ответить
⚡️Віткофф і Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським в Європі, - Axios.
02.12.2025 16:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=07qX7zzXWMA

а в країні у вовки повна срака
Ар"єв - блогерів Банковхї розпустили, Сірожа Лєщ цитував у себе учора САМОГО ЗАЛУЖНОГО!!!
шо дєлаЄцццау вовчика вдома . у ВР бунт...
02.12.2025 17:11 Ответить
Кабану не дали проголосувати якісь закони- рада кричала "змінити кабмін", він послав усіх... на перерву та пермовини.
02.12.2025 17:13 Ответить
Я спроможний ухвалювати рішення.
Це він так тролить сам себе? Гуморист!
02.12.2025 16:42 Ответить
він руками нічого не робить навіть на піаніно
02.12.2025 16:45 Ответить
Один із журналістів запитав президента про можливо дилему "поганої угоди зараз, або ще гіршої за рік".
Краще погана зараз.
02.12.2025 16:46 Ответить
Тоді найменш погану можна було вкласти 24.02.22. На уя було воювати?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:30 Ответить
02.12.2025 16:51 Ответить
02.12.2025 16:52 Ответить
"Брові чборниє, ґустиє
Речі длінниє, пустиє
Он і маршал, і герой!
Даґадайся - кто такой?"
02.12.2025 17:51 Ответить
В 13-14, далі - те, що ти сказав.
02.12.2025 17:32 Ответить
Він капітуляцію вже підписав. Залишилося Європі від нас відвернутися.
02.12.2025 16:56 Ответить
Бльоооо!!! Не пройшло і пʼяти років!!! "Простих рішень не буде" (С).. а як же так?
02.12.2025 16:57 Ответить
- Дарагой ******** ********овіч нє хочєт сайтісь пасрєдінє...
02.12.2025 16:58 Ответить
Єдині існуючі ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ЦЕ Українська ЯЗ яку з 2014 і навіть з 2022 можна було вже створити. Для цього потрібно лише мати бажання.
02.12.2025 17:02 Ответить
Точно можна?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:33 Ответить
Ти диви, як ротом турбується про Україну, а міндічами і цукерманами здирає з українців останнє.
02.12.2025 17:03 Ответить
 
 