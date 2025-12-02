Простых решений не будет, но важно, чтобы не было никакой игры за спиной Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть четкими и понятными, чтобы агрессия РФ не повторилась через год.
Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.
Один из журналистов спросил президента о возможной дилемме - "плохая сделка сейчас или еще худшая - через год".
"Простых решений не будет. Мы понимаем, что происходит, и с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен их принимать, будет принимать.
Я способен принимать решения. Важно, чтобы все это было справедливо и открыто, чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не решалось без Украины о нас, нашем будущем", - пояснил он.
По словам Зеленского, необходимо четко понимать, какими будут гарантии безопасности.
"Мы должны закончить эту войну так, чтобы потом, через год, Россия снова не пришла. С третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть, потому что это была их основная цель. Они не достигли цели оккупировать наше государство.
Я не уверен, что их цели изменились. Они могут отсрочиться. А нам нужна для этого защита.
Что будет завтра, когда наши воины уйдут домой? К сожалению, не все. Некоторые живыми не вернулись. Что будет дальше? Когда они вернутся, снова станут учителями, инженерами. Они вернутся, а Россия будет продолжать наращивать свою военную мощь, готовиться к еще одному вторжению. Кто может выдержать это?" - подчеркнул он.
