Зеленский заслушал доклад о переговорах в США: Женевский документ был доработан

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Лично обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону.



Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Гнатова за содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте.

"При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", - сказал президент.

Также украинские дипломаты, по словам Зеленского, работают с партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно вовлечены в выработку решений.

"Я проинформировал команду о беседах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании в связи с подготовкой их встреч с американской стороной", - подчеркнул президент.

Также Зеленский поручил продолжить максимально конструктивную работу с командой президента Трампа, а также с европейскими партнерами.

"Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о настоящих намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений.



Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность нужно вытеснить из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч", - подытожил он.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

