Зеленский заслушал доклад о переговорах в США: Женевский документ был доработан

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в США.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Лично обсудили вещи, которые не могут звучать по телефону.

Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Гнатова за содержательный бриф американских партнеров по реальной ситуации на фронте.

"При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня", - сказал президент.

Также украинские дипломаты, по словам Зеленского, работают с партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно вовлечены в выработку решений.

"Я проинформировал команду о беседах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже. Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании в связи с подготовкой их встреч с американской стороной", - подчеркнул президент.

Также Зеленский поручил продолжить максимально конструктивную работу с командой президента Трампа, а также с европейскими партнерами.

"Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о настоящих намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений.

Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность нужно вытеснить из российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч", - подытожил он.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

+3
Чим більше горе президент говорить про "мирні переговори" ,тим більше рашиські варвари чинять терор .
02.12.2025 12:45 Ответить
+3
*ОПа на верёвочках под руководством парашных куколдоводов.
02.12.2025 12:49 Ответить
+1
Довів країну до краю, а тепер "заслуховує". Типу, не при ділах...
02.12.2025 12:40 Ответить
Довів країну до краю, а тепер "заслуховує". Типу, не при ділах...
02.12.2025 12:40 Ответить
Нууу, щось накшалт "мене до відома поставили. 😔 Постфактум.
02.12.2025 12:54 Ответить
то, коли капітуляція та відміна військового стану?
у лютому 2026?
як, подарунок ***** на трампу?
02.12.2025 12:41 Ответить
Цього не буде.Ми за кордони 91!
02.12.2025 12:53 Ответить
Ви - так. А ми?
02.12.2025 12:55 Ответить
Багато моїх друзів живуть в ЄС.Фактично всі за поверненя кордонів 91!Тільки після цього вони повернуться в Україну.
02.12.2025 13:10 Ответить
Напевне друзям треба їхати в Україну та повертати кордони 91 року, бо по іншому вони змушені будуть до кінця своїх днів мучитись в ЄС😁😁😁
02.12.2025 13:19 Ответить
Чим більше горе президент говорить про "мирні переговори" ,тим більше рашиські варвари чинять терор .
02.12.2025 12:45 Ответить
Все вірно, повинна бути картина бурхливих переговорів та їх повний саботаж. І нічого не підписувати! Від заключення миру повинна відмовитись раша. Офіційно!
02.12.2025 12:47 Ответить
*ОПа на верёвочках под руководством парашных куколдоводов.
02.12.2025 12:49 Ответить
А що у голобородька (зліва) з координацією рухів? Знову неякісний кокс підсунули?
02.12.2025 12:57 Ответить
Видать, поставщик после Дерьмака сменился.
02.12.2025 13:02 Ответить
цей поц вважає генієм...а насправді звичайний паяц...
02.12.2025 12:52 Ответить
В що таке бріф?
02.12.2025 12:52 Ответить
Знову до біса тексту ні про що. Нахіба такі "новини"?
02.12.2025 12:53 Ответить
Після того, що зробив Зеленський і його оточення, ще є такі, що вірять йому?
02.12.2025 13:01 Ответить
Гарна світлина. Так ось як виглядає черговий східняк босів мафіозної території ЗЕляндія.
На жаль, і генерало-полковнича складова в цієї ЗЕмафії також присутня.
Путло Погане просто в захваті ... каже - "Буду й надалі роками гризти Україну , тільки , ЗЕлябобики , не прибирайте ЗЕприправу , бо з нею Україна мені гарно заходить в пащу!"
02.12.2025 13:03 Ответить
Цікаво а чи піднімався на переговорах Будапештський меморандум?На переговорах це мав би бути один з важливіших переговорних документів.І основне питання так-,,Як так сталось що один з гарантів територіальної цілісності окупував територію України,а другий гарант не виступає гарантом а виступає звичайним посередником, який більше виглядає як рятівник агресора від повної катастрофи,ніж як покаральник агресора?,,
02.12.2025 13:16 Ответить
І ще б мало поставитись питання-,,А чи варто довіряти нам США, коли вони не виконали забовязання по гарантуванні територіальної цілісності України?,,
02.12.2025 13:19 Ответить
 
 