Зеленський заслухав доповідь про перемовини у США: Женевський документ був доопрацьований

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин у США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном.



Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - зазначив президент.

Зеленський подякував Гнатову за змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті.

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"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - сказав президент.

Також українські дипломати, за словами Зеленського, працюють із партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.

"Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - наголосив президент.

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Також Зеленський доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами.

"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень.



Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", - підсумував він.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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