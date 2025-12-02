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Новини Мирні перемовини
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Зеленський заслухав доповідь про перемовини у США: Женевський документ був доопрацьований

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин у США.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Перемовини у США: Зеленський заслухав доповідь

Подробиці

"Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном.

Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - зазначив президент.

Зеленський подякував Гнатову за змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - сказав президент.

Також українські дипломати, за словами Зеленського, працюють із партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.

"Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - наголосив президент.

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Також Зеленський доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами.

Перемовини у США: Зеленський заслухав доповідь

"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень.

Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", - підсумував він.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Також читайте: Мерц: Жодних рішень щодо України без України - і жодного нав’язаного миру

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) перемовини (3822)
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Топ коментарі
+10
Довів країну до краю, а тепер "заслуховує". Типу, не при ділах...
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02.12.2025 12:40 Відповісти
+9
Чим більше горе президент говорить про "мирні переговори" ,тим більше рашиські варвари чинять терор .
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02.12.2025 12:45 Відповісти
+9
*ОПа на верёвочках под руководством парашных куколдоводов.
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02.12.2025 12:49 Відповісти
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Довів країну до краю, а тепер "заслуховує". Типу, не при ділах...
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02.12.2025 12:40 Відповісти
Нууу, щось накшалт "мене до відома поставили. 😔 Постфактум.
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02.12.2025 12:54 Відповісти
зе покидьок довів до прірви , до катастрофи, мерзота
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02.12.2025 13:42 Відповісти
Довести то довів, але як цей покидьок присосався і далі продовжує ссати кров з України, як кліщ, разом з такими, як він, не відірвеш.
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02.12.2025 15:09 Відповісти
Міжнародна ситуація така, що Україні необхідно дистанціюватися від США, доки там при владі це руде городнє опудало. Допомоги жодної, тільки спроби виламування рук.
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02.12.2025 15:11 Відповісти
Дистанціюватись від США в нашому випадку, як самостійно лізти в петлю. "Виламувати руки" можна лише зашквареним персонажам аба запроданцям (і тих, і тих вдосталь з Зеленій владі).
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02.12.2025 17:27 Відповісти
то, коли капітуляція та відміна військового стану?
у лютому 2026?
як, подарунок ***** на трампу?
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02.12.2025 12:41 Відповісти
Цього не буде.Ми за кордони 91!
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02.12.2025 12:53 Відповісти
Ви - так. А ми?
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02.12.2025 12:55 Відповісти
Багато моїх друзів живуть в ЄС.Фактично всі за поверненя кордонів 91!Тільки після цього вони повернуться в Україну.
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02.12.2025 13:10 Відповісти
Напевне друзям треба їхати в Україну та повертати кордони 91 року, бо по іншому вони змушені будуть до кінця своїх днів мучитись в ЄС😁😁😁
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02.12.2025 13:19 Відповісти
Чим більше горе президент говорить про "мирні переговори" ,тим більше рашиські варвари чинять терор .
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02.12.2025 12:45 Відповісти
Все вірно, повинна бути картина бурхливих переговорів та їх повний саботаж. І нічого не підписувати! Від заключення миру повинна відмовитись раша. Офіційно!
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02.12.2025 12:47 Відповісти
*ОПа на верёвочках под руководством парашных куколдоводов.
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02.12.2025 12:49 Відповісти
А що у голобородька (зліва) з координацією рухів? Знову неякісний кокс підсунули?
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02.12.2025 12:57 Відповісти
Видать, поставщик после Дерьмака сменился.
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02.12.2025 13:02 Відповісти
цей поц вважає генієм...а насправді звичайний паяц...
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02.12.2025 12:52 Відповісти
В що таке бріф?
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02.12.2025 12:52 Відповісти
Знову до біса тексту ні про що. Нахіба такі "новини"?
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02.12.2025 12:53 Відповісти
Після того, що зробив Зеленський і його оточення, ще є такі, що вірять йому?
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02.12.2025 13:01 Відповісти
Гарна світлина. Так ось як виглядає черговий східняк босів мафіозної території ЗЕляндія.
На жаль, і генерало-полковнича складова в цієї ЗЕмафії також присутня.
Путло Погане просто в захваті ... каже - "Буду й надалі роками гризти Україну , тільки , ЗЕлябобики , не прибирайте ЗЕприправу , бо з нею Україна мені гарно заходить в пащу!"
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02.12.2025 13:03 Відповісти
Цікаво а чи піднімався на переговорах Будапештський меморандум?На переговорах це мав би бути один з важливіших переговорних документів.І основне питання так-,,Як так сталось що один з гарантів територіальної цілісності окупував територію України,а другий гарант не виступає гарантом а виступає звичайним посередником, який більше виглядає як рятівник агресора від повної катастрофи,ніж як покаральник агресора?,,
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02.12.2025 13:16 Відповісти
всьо тобі торба опергруппа вже виїхала зараз тобі -память видалять. забагато рузумний.
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02.12.2025 13:34 Відповісти
Яка опергрупа ? З ФСБ чи СБУ? А може з ФБР? Яку опергрупу пан має на увазі?
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02.12.2025 13:50 Відповісти
"зелені берети"--найманці утримуються за рахунок продажі скумбрії по 8.
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02.12.2025 14:06 Відповісти
Люди в чорному для видалення памяті?
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02.12.2025 14:42 Відповісти
І ще б мало поставитись питання-,,А чи варто довіряти нам США, коли вони не виконали забовязання по гарантуванні територіальної цілісності України?,,
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02.12.2025 13:19 Відповісти
А які речі не можуть звучати телефоном?)
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02.12.2025 13:35 Відповісти
та йди вже... чмо занюхане у відставку ...дочекаєшся ...
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02.12.2025 14:13 Відповісти
ІБД.
Про дрони і про фронт треба дбати. А не слухати марафонний П.О.Ц.
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02.12.2025 18:01 Відповісти
 
 