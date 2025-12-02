Зеленський заслухав доповідь про перемовини у США: Женевський документ був доопрацьований
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин у США.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном.
Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - зазначив президент.
Зеленський подякував Гнатову за змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті.
"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - сказав президент.
Також українські дипломати, за словами Зеленського, працюють із партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.
"Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - наголосив президент.
Також Зеленський доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами.
"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень.
Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", - підсумував він.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у лютому 2026?
як, подарунок ***** на трампу?
На жаль, і генерало-полковнича складова в цієї ЗЕмафії також присутня.
Путло Погане просто в захваті ... каже - "Буду й надалі роками гризти Україну , тільки , ЗЕлябобики , не прибирайте ЗЕприправу , бо з нею Україна мені гарно заходить в пащу!"
Про дрони і про фронт треба дбати. А не слухати марафонний П.О.Ц.