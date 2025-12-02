Після звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку, - The Telegraph
Звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента може допомогти налагодити відносини із адміністрацією Трампа.
Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Автор Самуель Рамані нагадав, що відставка Єрмака була перемогою для українських антикорупційних активістів та отримала велику підтримку від ключових членів політичної коаліції Зеленського.
Вплив на мирний процес
Крім того, що відставка Єрмака підкреслила дистанціювання Зеленського від корупційних скандалів, що набирають обертів, вона також має серйозні наслідки для мирного процесу.
Оскільки інтенсивна човникова дипломатія під керівництвом США не змогла призвести до прориву в переговорах, Єрмак очолив переговорну команду України.
У своєму останньому кроці як головного перемовника Єрмак категорично виключив можливість передачі території Росії. Це була зухвала відповідь на погрозу президента Росії Володимира Путіна "боротися до останнього українця".
"З огляду на ключову роль Єрмака в перемовному процесі щодо миру для України, його відставка виглядає як негласне визнання того, наскільки ми далекі від реального режиму припинення вогню.
Водночас у цьому може бути й позитивний бік: це може допомогти налагодити напружені відносини України з адміністрацією президента США Дональда Трампа та відкрити шлях до прагматичного вирішення війни", - пише автор.
Стосунки із командою Трампа
Ще до повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року, Єрмак мав напружені стосунки з рухом MAGA (політичне гасло Трампа. - Ред.). Обіцянка Єрмака розслідувати діяльність Burisma, української енергетичної компанії, де працював син Джо Байдена Гантер Байден, ненадовго зблизила його з Трампом.
Прихильність до Єрмака у колі Трампа згасла, коли стало зрозуміло, що Єрмак висловився без схвалення Зеленського.
Розрив між Єрмаком та Білим домом посилився, коли Трамп почав тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок Росії. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа є багато російських агентів.
Звільнення Єрмака відкриває шлях для більш прихильних до Трампа діячів, які можуть посилити позиції в українській переговорній команді. Так, очільник ГУР МО Кирило Буданов проводив зустріч із міністром армії США Деном Дрісколлом в Абу-Дабі та наголосив на потенційно вирішальній ролі Трампа у припиненні війни в Україні.
За умови, що Росія продовжить безжальні бомбардування українських цивільних осіб і контрпродуктивну тактику затягування часу, безкомпромісна позиція Єрмака щодо територіальних поступок залишиться незмінною, зазначається в матеріалі.
На думку автора, Трамп, ймовірно, знову тиснутиме на Зеленського щодо цього питання після візиту до Москви Віткоффа та Кушнера.
Оскільки Путін звільнив Дмитра Козака, перемовника з боку РФ, який регулярно контактував із Єрмаком, мирний процес може нарешті набути нової динаміки.
"Відставка Єрмака та обіцянка Зеленського оновити структуру офісу президента мають тимчасово посилити політичні позиції глави держави в умовах війни. Це може стати й більш тривалим поштовхом для перспектив встановлення миру в Україні", - підсумовується у матеріалі.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
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Адже,автора антитрампівської істерії усунуто. Хоча,призначені ним кадри залишились,адже діяв козирь сталінським методом: кадри решают всьо. Та,все ж,вже не на чолі він.
Мої найгірші підозри стають все більш реальними, хоч і дуже схожі на звичайний бред від ОП. А саме:
Єрмак хоч і гнида рідкісна але ганебній капітуляції вперається як може.
У своєму останньому кроці як головного перемовника Єрмак категорично виключив можливість передачі території Росії. Це була зухвала відповідь на погрозу президента Росії Володимира Путіна "боротися до останнього українця". Джерело: https://censor.net/ua/n3588158
Розрив між Єрмаком та Білим домом посилився, коли Трамп почав тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок Росії. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа є багато російських агентів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588158
Ген.Омельч. називає його генерал-лейтенантом фсб,кращим його працівником.
А якщо було за що, то чому він досі на волі?
Ключове слово МОЖЕ...
Це як чергового голову колгоспу з його Правлєнієм звинувачувати в тому, що він створив колгосп. І одночасно надіятися що зновим Прєдсєдатєлєм Правлєнія колгосп отримаємякусь там динаміку,
Не Єрмак створив СИСТЕМУ - система створена ще при Кучмі (Табачник, Литвин, при Ющенко (Олександр Зінченко, Олег Рибачук, Сергій Балога Віра Ульянченко), при Януковичу (Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв), при Порошенко особливо не виділялися, тому що Порошенко сам був собі тінєвим правителем...
І ось Єрмак, який скориствся і вдосконалив... Та система має бути зруйнована... Як так сталося при "розбудові" незалежної і ніби демократичної держави група посіпак, яка зібрана навколо трону, ніби демократично обраного президента, по принципу шашличної компанії, "імєєт всех і всьо" і перетворило всі державні інституції в маріонетки ? Як так сталося що у ніби демократичній державі є якесь АП, а в йому головний МАНІПУЛЯТОР, кукловод ? Єрмак це вдосконалена версія Табачника-Литвина -Рибачука - Балоги- Ульянченко - Льовочкіна-Клюєва - усіх разом. Така сінергетика... Єрмак продукт СИСТЕМИ... Якщо не зламати СИСТЕМУ, то прийде інший маніпуляток...
Таємниця покрита таємницею )