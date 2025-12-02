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Новини Мирні перемовини Звільнення Єрмака
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Після звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку, - The Telegraph

Як відставка Єрмака вплине на мирний процес?

Звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента може допомогти налагодити відносини із адміністрацією Трампа.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Автор Самуель Рамані нагадав, що відставка Єрмака була перемогою для українських антикорупційних активістів та отримала велику підтримку від ключових членів політичної коаліції Зеленського.

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Вплив на мирний процес

Крім того, що відставка Єрмака підкреслила дистанціювання Зеленського від корупційних скандалів, що набирають обертів, вона також має серйозні наслідки для мирного процесу.

Оскільки інтенсивна човникова дипломатія під керівництвом США не змогла призвести до прориву в переговорах, Єрмак очолив переговорну команду України.

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У своєму останньому кроці як головного перемовника Єрмак категорично виключив можливість передачі території Росії. Це була зухвала відповідь на погрозу президента Росії Володимира Путіна "боротися до останнього українця".

"З огляду на ключову роль Єрмака в перемовному процесі щодо миру для України, його відставка виглядає як негласне визнання того, наскільки ми далекі від реального режиму припинення вогню.

Водночас у цьому може бути й позитивний бік: це може допомогти налагодити напружені відносини України з адміністрацією президента США Дональда Трампа та відкрити шлях до прагматичного вирішення війни", - пише автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам’ятатиму його після, - Єрмак

Стосунки із командою Трампа

Ще до повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року, Єрмак мав напружені стосунки з рухом MAGA (політичне гасло Трампа. - Ред.). Обіцянка Єрмака розслідувати діяльність Burisma, української енергетичної компанії, де працював син Джо Байдена Гантер Байден, ненадовго зблизила його з Трампом.

Прихильність до Єрмака у колі Трампа згасла, коли стало зрозуміло, що Єрмак висловився без схвалення Зеленського. 

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Розрив між Єрмаком та Білим домом посилився, коли Трамп почав тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок Росії. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа є багато російських агентів.

Звільнення Єрмака відкриває шлях для більш прихильних до Трампа діячів, які можуть посилити позиції в українській переговорній команді. Так, очільник ГУР МО Кирило Буданов проводив зустріч із міністром армії США Деном Дрісколлом в Абу-Дабі та наголосив на потенційно вирішальній ролі Трампа у припиненні війни в Україні.

За умови, що Росія продовжить безжальні бомбардування українських цивільних осіб і контрпродуктивну тактику затягування часу, безкомпромісна позиція Єрмака щодо територіальних поступок залишиться незмінною, зазначається в матеріалі.

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На думку автора, Трамп, ймовірно, знову тиснутиме на Зеленського щодо цього питання після візиту до Москви Віткоффа та Кушнера.

Оскільки Путін звільнив Дмитра Козака, перемовника з боку РФ, який регулярно контактував із Єрмаком, мирний процес може нарешті набути нової динаміки.

"Відставка Єрмака та обіцянка Зеленського оновити структуру офісу президента мають тимчасово посилити політичні позиції глави держави в умовах війни. Це може стати й більш тривалим поштовхом для перспектив встановлення миру в Україні", - підсумовується у матеріалі.

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Звільнення Єрмака

Також читайте: Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України

Автор: 

звільнення (2768) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+5
Неправда. Це шлях до здачі територій.
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02.12.2025 11:36 Відповісти
+4
Відставка Єрмака - це відмашка Трампа "незалИжним антикорупціонерам" натиснути на Зеленського ,щоб був поступливішим . Бо наступна папка може бути вже на Зеленського . Український жабогадюкінг триває...
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02.12.2025 11:40 Відповісти
+3
Есть еще одна персона которую нужно уволить для того чтобы стало лучше...
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02.12.2025 11:37 Відповісти
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Неправда. Це шлях до здачі територій.
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02.12.2025 11:36 Відповісти
Есть еще одна персона которую нужно уволить для того чтобы стало лучше...
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02.12.2025 11:37 Відповісти
Це 100 процентів.
Адже,автора антитрампівської істерії усунуто. Хоча,призначені ним кадри залишились,адже діяв козирь сталінським методом: кадри решают всьо. Та,все ж,вже не на чолі він.
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02.12.2025 11:38 Відповісти
Стаття для трампа і путіна.,але не для українців.
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02.12.2025 11:40 Відповісти
Відставка Єрмака - це відмашка Трампа "незалИжним антикорупціонерам" натиснути на Зеленського ,щоб був поступливішим . Бо наступна папка може бути вже на Зеленського . Український жабогадюкінг триває...
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02.12.2025 11:40 Відповісти
Всім притомним зрозуміло вже давно, що "незалИжні антикорупціонери " - не для викорінення корупції , а для того щоб тримати топ -корупціонерів за яйця .
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02.12.2025 11:41 Відповісти
Я хоч і канонічний порохобот але цей цирк з НАБУ мені одразу підозрілим здавався.
Мої найгірші підозри стають все більш реальними, хоч і дуже схожі на звичайний бред від ОП. А саме:
Єрмак хоч і гнида рідкісна але ганебній капітуляції вперається як може.

У своєму останньому кроці як головного перемовника Єрмак категорично виключив можливість передачі території Росії. Це була зухвала відповідь на погрозу президента Росії Володимира Путіна "боротися до останнього українця". Джерело: https://censor.net/ua/n3588158

Розрив між Єрмаком та Білим домом посилився, коли Трамп почав тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок Росії. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа є багато російських агентів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588158
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02.12.2025 19:48 Відповісти
Боже, яке ж ганьбище для України той самозванець єрмак. Ніхто його не вибирав навіть депутатом.По заслугах 73% цей "патріоит росії", колишній помічник депутата від ригів Тадєєва незаконно, без всяких повноважегнь керував такою великою Україною, нацією, яка відрізнялася жаждою до волі..., яка тисячоліттями гнала тих, хто їм навязував ярмо.
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02.12.2025 11:41 Відповісти
Ніяке не ганьбище,а рівень професіоналізму спецслужб,на жаль,не вітчизняної.
Ген.Омельч. називає його генерал-лейтенантом фсб,кращим його працівником.
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02.12.2025 11:53 Відповісти
"звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку" так, допоможе скоріш змусити Зеленського здати Україну
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02.12.2025 11:42 Відповісти
От цікаво, д'Єрмака звільнили "просто так"?
А якщо було за що, то чому він досі на волі?
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02.12.2025 11:43 Відповісти
Гоя викинули з делегації мирного процесу капітуляції, тепер процес піде гладше, вважає Самуїл.
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02.12.2025 11:44 Відповісти
Після звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку, - The Telegraph

Ключове слово МОЖЕ...

Це як чергового голову колгоспу з його Правлєнієм звинувачувати в тому, що він створив колгосп. І одночасно надіятися що зновим Прєдсєдатєлєм Правлєнія колгосп отримаємякусь там динаміку,

Не Єрмак створив СИСТЕМУ - система створена ще при Кучмі (Табачник, Литвин, при Ющенко (Олександр Зінченко, Олег Рибачук, Сергій Балога Віра Ульянченко), при Януковичу (Сергій Льовочкін, Андрій Клюєв), при Порошенко особливо не виділялися, тому що Порошенко сам був собі тінєвим правителем...

І ось Єрмак, який скориствся і вдосконалив... Та система має бути зруйнована... Як так сталося при "розбудові" незалежної і ніби демократичної держави група посіпак, яка зібрана навколо трону, ніби демократично обраного президента, по принципу шашличної компанії, "імєєт всех і всьо" і перетворило всі державні інституції в маріонетки ? Як так сталося що у ніби демократичній державі є якесь АП, а в йому головний МАНІПУЛЯТОР, кукловод ? Єрмак це вдосконалена версія Табачника-Литвина -Рибачука - Балоги- Ульянченко - Льовочкіна-Клюєва - усіх разом. Така сінергетика... Єрмак продукт СИСТЕМИ... Якщо не зламати СИСТЕМУ, то прийде інший маніпуляток...
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02.12.2025 11:46 Відповісти
Вже зламали одну систему в 19-му! Ну як, подобається?
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02.12.2025 19:36 Відповісти
Поки не ясно, Єрмак лише звільнений з посади, чи реально відсторонений від влади?
Таємниця покрита таємницею )
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02.12.2025 11:47 Відповісти
Західні журналісти ніколи не порозумнішають. Якщо і буде "нова динаміка", то це не із-за алі-баби.
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02.12.2025 11:51 Відповісти
Чого всі впевнені, що тільки посада сприяє кришуванню корупції і керуванню Зеленским? Міндіч не займав ніякої посади. Але був одним з керівників розкрадання. Подоляк позаштатний радник. теж не несе ніякої відповідальності. Але один зі стовпів влади Зеленского. Шурма ким був? І таких багато. І що радикально змінить поведінку гнид у владі, якщо Єрмака перестануть називати керівником Офісу?
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02.12.2025 12:36 Відповісти
де ці блд, журналюги вчили логіку? Тобто поки корупціонер єрмак при владі він бореться за Україну. Як тільки його звільнили то всьо, Україна буде капітулювати?
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02.12.2025 12:39 Відповісти
"прагматичного вирішення війни", хоч би пояснив що він мав на увазі...
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02.12.2025 12:54 Відповісти
Черговий замінник слова "капітуляція"
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02.12.2025 19:33 Відповісти
 
 