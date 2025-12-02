Після звільнення Єрмака мирний процес може отримати нову динаміку, - The Telegraph

Звільнення Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента може допомогти налагодити відносини із адміністрацією Трампа.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор Самуель Рамані нагадав, що відставка Єрмака була перемогою для українських антикорупційних активістів та отримала велику підтримку від ключових членів політичної коаліції Зеленського.

Також дивіться: Перезавантаження Офісу Президента. Чому це сталося і що означає? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Вплив на мирний процес

Крім того, що відставка Єрмака підкреслила дистанціювання Зеленського від корупційних скандалів, що набирають обертів, вона також має серйозні наслідки для мирного процесу.

Оскільки інтенсивна човникова дипломатія під керівництвом США не змогла призвести до прориву в переговорах, Єрмак очолив переговорну команду України.

Також читайте: Спартц відреагувала на відставку Єрмака: Зайняло занадто багато часу

У своєму останньому кроці як головного перемовника Єрмак категорично виключив можливість передачі території Росії. Це була зухвала відповідь на погрозу президента Росії Володимира Путіна "боротися до останнього українця".

"З огляду на ключову роль Єрмака в перемовному процесі щодо миру для України, його відставка виглядає як негласне визнання того, наскільки ми далекі від реального режиму припинення вогню.

Водночас у цьому може бути й позитивний бік: це може допомогти налагодити напружені відносини України з адміністрацією президента США Дональда Трампа та відкрити шлях до прагматичного вирішення війни", - пише автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський був моїм другом до цієї роботи, і я пам’ятатиму його після, - Єрмак

Стосунки із командою Трампа

Ще до повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року, Єрмак мав напружені стосунки з рухом MAGA (політичне гасло Трампа. - Ред.). Обіцянка Єрмака розслідувати діяльність Burisma, української енергетичної компанії, де працював син Джо Байдена Гантер Байден, ненадовго зблизила його з Трампом.

Прихильність до Єрмака у колі Трампа згасла, коли стало зрозуміло, що Єрмак висловився без схвалення Зеленського.

Також читайте: Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Розрив між Єрмаком та Білим домом посилився, коли Трамп почав тиснути на Україну, вимагаючи територіальних поступок Росії. У приватних розмовах Єрмак натякав, що в команді Трампа є багато російських агентів.

Звільнення Єрмака відкриває шлях для більш прихильних до Трампа діячів, які можуть посилити позиції в українській переговорній команді. Так, очільник ГУР МО Кирило Буданов проводив зустріч із міністром армії США Деном Дрісколлом в Абу-Дабі та наголосив на потенційно вирішальній ролі Трампа у припиненні війни в Україні.

За умови, що Росія продовжить безжальні бомбардування українських цивільних осіб і контрпродуктивну тактику затягування часу, безкомпромісна позиція Єрмака щодо територіальних поступок залишиться незмінною, зазначається в матеріалі.

Читайте також: Єрмак влаштував Зеленському півгодинну істерику перед звільненням, - ЗМІ

На думку автора, Трамп, ймовірно, знову тиснутиме на Зеленського щодо цього питання після візиту до Москви Віткоффа та Кушнера.

Оскільки Путін звільнив Дмитра Козака, перемовника з боку РФ, який регулярно контактував із Єрмаком, мирний процес може нарешті набути нової динаміки.

"Відставка Єрмака та обіцянка Зеленського оновити структуру офісу президента мають тимчасово посилити політичні позиції глави держави в умовах війни. Це може стати й більш тривалим поштовхом для перспектив встановлення миру в Україні", - підсумовується у матеріалі.

Читайте: ДПСУ про заборону на виїзд для Єрмака: Не даємо підтверджень чи спростувань

Звільнення Єрмака

Також читайте: Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України