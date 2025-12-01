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Новини Відносини Єрмака та Зеленського Звільнення Єрмака
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Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України

Зеленський про відставку Єрмака

Президент Володимир Зеленський заявив, що щодня ухвалює важливі рішення, які сфокусовані на зміцнення України. Відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака –– одне з них.

Про це він сказав на пресбрифінгу у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

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Корупція впливає на переговорний процес

Його запитали про можливість впливу відставки Єрмака та антикорупційні скандали на переговорний процес з американською стороною щодо "мирної угоди".

"Всі (події та обставини, які відбуваються в Україні, зокрема відставка голови ОП Андрія Єрмака – ред.) впливають на ситуацію, на переговорний процес", - заявив Зеленський.

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Глава держави також зауважив, що в Україні щодня відбувається багато процесів, які потребують важливих державницьких рішень.

"У моєму випадку я –– президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення. Вони різні, в більшості своїй дуже непрості. Починаючи з початку цієї війни, я ухвалював і буду продовжувати ухвалювати рішення, тільки які сфокусовані на зміцнення України", - додав Зеленський.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) корупція (5091) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+32
Шо ти мелеш, дупа під горіла та шия зачухалася то ти андрюшку і попер. А тепер розказую який він патріот.
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01.12.2025 18:58 Відповісти
+29
"я -- президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення"-я я я я ....прям "держава-це я"
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01.12.2025 18:59 Відповісти
+26
а 6 років тотального царювання дєрьмака якого ти назначив СВОЇМ РІШЕННЯМ - це що було ?

Оманська ZеГнида вважає що навколо лише зебіли.
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01.12.2025 18:59 Відповісти
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Шо ти мелеш, дупа під горіла та шия зачухалася то ти андрюшку і попер. А тепер розказую який він патріот.
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01.12.2025 18:58 Відповісти
завтра він сам самовбть'ся і скаже що це правільно і він був патріот !!!

а може так і треба ?

.
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01.12.2025 19:02 Відповісти
какая гадость єтот ЗЄльоний залівной язик бєз костєй !!!!

.
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01.12.2025 19:03 Відповісти
Азм єсть царь!?
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01.12.2025 19:25 Відповісти
Показником імітації членом ЗЕ по роялю змін буде залишений Татаров в ОПУ - з ЙОГО ВЛАСНИМИ !!! ОРГАНИ БЕЗПЕКИ, ПРАВОПОРЯДКУ і СУДОВОЇ влади
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01.12.2025 20:04 Відповісти
А коли призначав його, теж для "зміцнення України"?
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01.12.2025 20:32 Відповісти
ТИ **** просто признач клерка, а не нового СМАТРЯЩЕВА, котрого Єрмак на удальонкє консультуватиме ...
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01.12.2025 18:58 Відповісти
доречі, Патрушев вже не зможе тобі допомогти, як в Омані ?
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01.12.2025 19:06 Відповісти
"я -- президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення"-я я я я ....прям "держава-це я"
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01.12.2025 18:59 Відповісти
можна скласти ТРИ штуки !!! ЗЕ вдовж довжелезного Трампа ,але амбіції майже рівні : чим гірші справи - тим нарцисоїдальніші бажання обіцянки- планування ...
Чомусь мені здається вовчин похід наздоганяти Трампа у його деменційному стані не відстає, дарма що Буратіна в двічі майже молодший.
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01.12.2025 19:12 Відповісти
ПОЦ
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01.12.2025 18:59 Відповісти
а 6 років тотального царювання дєрьмака якого ти назначив СВОЇМ РІШЕННЯМ - це що було ?

Оманська ZеГнида вважає що навколо лише зебіли.
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01.12.2025 18:59 Відповісти
"рішення, сфокусовані на зміцнення України" - це йти геть, щоб на Банківській блазнем більше ніколи не смерділо.
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01.12.2025 19:00 Відповісти
У Буратіни одна фокусіровка - ніздря ... Й тепер йому до БУНКЕРУ треба затвердити нового продюсера , - бо це свята для тупого шоумена людина з часів дитинства біля мами Ріми на табуретці з виступлєніямі над апладістмєнти
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01.12.2025 19:02 Відповісти
Накінець-то, я аж розчулився...
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01.12.2025 19:03 Відповісти
А є такі рішення дурацькі і ЗЕбільні які негайно треба скасувати.А відставку Єрмака треба було зробити набагато раніше
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01.12.2025 19:03 Відповісти
Як завжди потужно імітує діяльність, часом видаючи мудрому наріду красиві, але нічого не значущі фрази...
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01.12.2025 19:05 Відповісти
Воно й видно наскільки його рішення «зміцнили» Україну!
Шанс зміцнитись Україна може тільки в разі відставки недолугого недопреЗЕдента!
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01.12.2025 19:08 Відповісти
С.ука, .лядь. Пшло нах вслід за дєрьмаком!!!!
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01.12.2025 19:09 Відповісти
Так, патріот. Патрушев в Омані включив ТВ і показав збитий літак, вава укакався і все зробив, як веліли.
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01.12.2025 19:09 Відповісти
У моєму випадку я -- президент воюючої країни, Джерело: https://censor.net/ua/n3588052

Чмо ти безтолкове, а не президент.
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01.12.2025 19:12 Відповісти
Будь послідовним, іди у відставку. Ти ж прокакався на всії фронтах, куди сунув свое потужное рило.
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01.12.2025 19:13 Відповісти
Если ест справедливость .хоть какой-то маленький шанс услышать от этого...что оно обещало в омане...
Что удалось..
Все знают...
А вот что удалось ... знля...чонгар клистроны это понятно. Ели будет армия то не будет воровства на асфальте... как Азов удачно орки окружили.. как до Киева по новым дорогам... почти ...где эти десятки ракет точнее названия есть ракет....
Только то что турчинов и пашинсктй . Сделали. .
Повесить скотину за ноги.. буратино.
Пока не расскажет где украденое..
Хотя и так ясно . В Хайфе...

Если сша не наступят этим скотам на хвост..
Будут в золоте купатся.. воровали то и у сша..
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01.12.2025 19:15 Відповісти
Твоє зміцнення виглядає жалюгідним як і ти сам
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01.12.2025 19:23 Відповісти
Коли там вибори, зєля? В тебе рейтинг сміттєвий, літор каканий
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01.12.2025 19:23 Відповісти
а всі попередні "зе" призначення - для здачі національних інтересів України і пограбування українського народу....
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01.12.2025 19:30 Відповісти
Коли дружина подає документи на розірвання шлюбу, то половині звинувачень можна не вірити, навіть тим де вона вказує, що чоловік не виконував "супружєский долг" (оманський)
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01.12.2025 19:32 Відповісти
Походу зелені знайшли собі аеродром, рудий дав гарантії, америка почала війну проти Європи
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01.12.2025 19:39 Відповісти
ЦЕ МАЛО БУТИ З ПЕРШОГО ДНЯ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ! , чмо криворагульне
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01.12.2025 19:48 Відповісти
"...я ухвалював і буду продовжувати ухвалювати рішення, тільки які сфокусовані на зміцнення України" Джерело: https://censor.net/ua/n3588052

WTF???
Тобто, коли тобі напряму (або через МЗС) казали (ще при Байдені) "ПРИБЕРИ ЄРМАКА", то це була "фокусування на зміцненні України"?
Коли цей дєрьмак ДВІЧІ (!!!) їздив до США у грудні 2023-го аби голосування для виділення воєнної допомоги Україні в Сенаті та Конгресі не відбулося до їхніх Різдвяних канікул - це теж "зміцнення України"?
Ти, падло зелене, в якій Україні живеш? Коксово-совковій? Тоді дєрьмак все робив правильно і "те, що ти йому кажеш".
От тільки для РЕАЛЬНОЇ України і українців ці дії вилізли сотнями тисяч смертей, зруйнованою економікою і зламаними долями. Зете ви усі - "в шоколаді", але пам'ятайте, що "після 12-ї карета перетвориться в гарбуза", а ваш "шоколад" - на лайно! (або, як казав Бєня, "а на виході - каса!")
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01.12.2025 20:01 Відповісти
Гіляка плаче за цим зеленим мерзотником.....
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01.12.2025 20:05 Відповісти
Лох признав, що його призначення Єрмака послаблювало Україну.
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01.12.2025 20:17 Відповісти
Порошенко Гетьман України ! Зелю на нари !
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01.12.2025 20:19 Відповісти
За чотири роки війни стільки наухвалював,що більно і соромно.Мародер безглуздий.
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01.12.2025 20:40 Відповісти
Грав би фокусник і далі на роялі, ліпше би було і йому і країні, не берись за гуж коли не дюж.
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01.12.2025 20:42 Відповісти
A вiдставка Залужного теж була сфокусована на змiцнення Украiни ?
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01.12.2025 21:20 Відповісти
Повернути Державні Інституції у Конституційне і Законодавче русло. І Зе, як особі на посаді президента, буде набагато простіше приймати державницькі рішення, бо як виявиться, що багато рішень потужним менеджерам і приймати не прийдеться - це за них зроблять відповідні органи виконавчої влади наділені відповідними функціями. Більше того, виявиться, що ці рішення будуть набагато більш правильними, ніж ті, які Зе-потужники приймають самотужки, навіть не розуміючи і близько весь обсяг координат, в якій ввідні для ухвалення рішень знаходяться. Офіс «простих рішень» працює в ларьку, в кварталі, в Державі - ні, і не може, навіть з надпотужними і надефективними менеджерами.
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01.12.2025 23:35 Відповісти
Піду, виблюю, а то від такого чтива ніби якусь мерзенну гидоту з'їв.
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02.12.2025 00:00 Відповісти
 
 