Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України

Президент Володимир Зеленський заявив, що щодня ухвалює важливі рішення, які сфокусовані на зміцнення України. Відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака –– одне з них.

Про це він сказав на пресбрифінгу у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.

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Корупція впливає на переговорний процес

Його запитали про можливість впливу відставки Єрмака та антикорупційні скандали на переговорний процес з американською стороною щодо "мирної угоди".

"Всі (події та обставини, які відбуваються в Україні, зокрема відставка голови ОП Андрія Єрмака – ред.) впливають на ситуацію, на переговорний процес", - заявив Зеленський.

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Глава держави також зауважив, що в Україні щодня відбувається багато процесів, які потребують важливих державницьких рішень.

"У моєму випадку я –– президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення. Вони різні, в більшості своїй дуже непрості. Починаючи з початку цієї війни, я ухвалював і буду продовжувати ухвалювати рішення, тільки які сфокусовані на зміцнення України", - додав Зеленський.

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Звільнення Єрмака

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