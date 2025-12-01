Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України
Президент Володимир Зеленський заявив, що щодня ухвалює важливі рішення, які сфокусовані на зміцнення України. Відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака –– одне з них.
Про це він сказав на пресбрифінгу у Парижі, інформує Цензор.НЕТ.
Корупція впливає на переговорний процес
Його запитали про можливість впливу відставки Єрмака та антикорупційні скандали на переговорний процес з американською стороною щодо "мирної угоди".
"Всі (події та обставини, які відбуваються в Україні, зокрема відставка голови ОП Андрія Єрмака – ред.) впливають на ситуацію, на переговорний процес", - заявив Зеленський.
Глава держави також зауважив, що в Україні щодня відбувається багато процесів, які потребують важливих державницьких рішень.
"У моєму випадку я –– президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення. Вони різні, в більшості своїй дуже непрості. Починаючи з початку цієї війни, я ухвалював і буду продовжувати ухвалювати рішення, тільки які сфокусовані на зміцнення України", - додав Зеленський.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
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а може так і треба ?
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Чомусь мені здається вовчин похід наздоганяти Трампа у його деменційному стані не відстає, дарма що Буратіна в двічі майже молодший.
Оманська ZеГнида вважає що навколо лише зебіли.
Шанс зміцнитись Україна може тільки в разі відставки недолугого недопреЗЕдента!
Чмо ти безтолкове, а не президент.
Что удалось..
Все знают...
А вот что удалось ... знля...чонгар клистроны это понятно. Ели будет армия то не будет воровства на асфальте... как Азов удачно орки окружили.. как до Киева по новым дорогам... почти ...где эти десятки ракет точнее названия есть ракет....
Только то что турчинов и пашинсктй . Сделали. .
Повесить скотину за ноги.. буратино.
Пока не расскажет где украденое..
Хотя и так ясно . В Хайфе...
Если сша не наступят этим скотам на хвост..
Будут в золоте купатся.. воровали то и у сша..
WTF???
Тобто, коли тобі напряму (або через МЗС) казали (ще при Байдені) "ПРИБЕРИ ЄРМАКА", то це була "фокусування на зміцненні України"?
Коли цей дєрьмак ДВІЧІ (!!!) їздив до США у грудні 2023-го аби голосування для виділення воєнної допомоги Україні в Сенаті та Конгресі не відбулося до їхніх Різдвяних канікул - це теж "зміцнення України"?
Ти, падло зелене, в якій Україні живеш? Коксово-совковій? Тоді дєрьмак все робив правильно і "те, що ти йому кажеш".
От тільки для РЕАЛЬНОЇ України і українців ці дії вилізли сотнями тисяч смертей, зруйнованою економікою і зламаними долями. Зете ви усі - "в шоколаді", але пам'ятайте, що "після 12-ї карета перетвориться в гарбуза", а ваш "шоколад" - на лайно! (або, як казав Бєня, "а на виході - каса!")