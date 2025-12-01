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Новини Реформа Офісу Президента Хто очолить Офіс Президента
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Зеленський про нового керівника ОП: Є достойні люди, будуть додаткові консультації

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведе додаткові консультації стосовно призначення нового голови Офісу президента після повернення в Україну.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

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"Є дуже достойні люди в Україні"

За його словами, вибір керівника ОП залежить від деяких речей, зокрема важливих напрямків.

"Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі. Безумовно, у нас є дуже достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", - додав Зеленський.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
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Огласіте весь список, пжалуста!
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01.12.2025 18:36 Відповісти
+6
**** ! Не про люди достойні потрібні, а ОБІЦЯНКА ЗОВСІМ НОВОГО СТАТУСУ наступника - статус КЛЄРКА ОФІСУ!!!
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01.12.2025 18:42 Відповісти
+5
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01.12.2025 19:11 Відповісти
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Огласіте весь список, пжалуста!
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01.12.2025 18:36 Відповісти
**** ! Не про люди достойні потрібні, а ОБІЦЯНКА ЗОВСІМ НОВОГО СТАТУСУ наступника - статус КЛЄРКА ОФІСУ!!!
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01.12.2025 18:42 Відповісти
💯 Вся країна вже який день слухає, кого оберуть завідуючим канцелярією. І не тільки країна, а й на брифінгу у Франції піднімається це питання. Обирають серед "дуже достойних людей". Це вже маячня якась. "Неначе люди подуріли...."
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01.12.2025 20:31 Відповісти
А точніше - АДМІНІСТРАЦІЇ.
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02.12.2025 02:25 Відповісти
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01.12.2025 19:11 Відповісти
Що з ліва сидить відразу за зелепугою дуже надійний та чесний і потужний.
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01.12.2025 18:38 Відповісти
Там троє зліва сидить
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01.12.2025 18:40 Відповісти
Цей що відразу найпотужніший.
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01.12.2025 18:41 Відповісти
зліва
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02.12.2025 02:26 Відповісти
Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль - основні кандидати на посаду глави ОП. Джерело: https://censor.net/ua/n3588048
А чим погана Марʼяна Безугла? Вона б виконала цю роботу на відмінно
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01.12.2025 18:40 Відповісти
Мар'яна його без змінювачів свідомості задовбає
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01.12.2025 18:45 Відповісти
Знову крендель з трускавецькою освітою ?
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01.12.2025 18:40 Відповісти
Вибір між Льовочкіним і Безуглою?
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01.12.2025 18:40 Відповісти
З квартальной академії, з трускавецького університету чи на київський окружной кадри підбірає?
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01.12.2025 18:43 Відповісти
Вже надивилися і наслухалися, і продовжуємо бачити і слухати, тільки достойних ! )
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01.12.2025 18:43 Відповісти
такі ж достойні люди, як і квартальний пдорас? чи ще достойніші?
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01.12.2025 18:44 Відповісти
Давай, одразу "Лисого" з кварталу! Не чужий хлоп...
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01.12.2025 18:45 Відповісти
... жека лисий потягне .
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01.12.2025 18:45 Відповісти
Лисий посивів, він не підійде
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01.12.2025 18:49 Відповісти
Тягнути зможе, а от керувати не думаю
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01.12.2025 21:20 Відповісти
Поїхала Буратіна пздти про свої наміри народити нового Єрмака?
В сіх ОВА замінити людішєк Єрмака, ТАТАРОВА НА СМІТНИК , ОПЗЖ нах з ВР, КАБАНА замінити з голосуванням нової коаліції....
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01.12.2025 18:45 Відповісти
Потрібно розганяти усе оп і повертати субєкність вру а не призначати нового,"правильного єрмака".Потрібно розганяти замів єрмака,тих що країною в ручному режимі керують,а не призначати нового кардинала
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01.12.2025 18:46 Відповісти
згорів сарай гори і хата!-найкращий-Вальцман сивочолий.-багато хто тут зі мною згоден)
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01.12.2025 18:50 Відповісти
Если шо, я могу
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01.12.2025 18:51 Відповісти
достойные люди? там могут быть только измазанные в говне по макушку
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01.12.2025 18:55 Відповісти
Хотьпаржом
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01.12.2025 18:58 Відповісти
"Потужний" менеджер здувся.Вся Україна гомоніла про те який є Єрмак але довго впирався найвеличніший,не хотів з коришем розлучатись поки НАБУ козирну карту не засвітили.
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01.12.2025 19:18 Відповісти
За його словами, вибір керівника ОП залежить від деяких речей, зокрема важливих напрямків. на один із основних напрямків для "зелених зрадників" в Україні.ще на початку війни вказав український патріот і захисник острова Зміїний(яка достойність в президента,в такім лайні держава вся)))
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01.12.2025 19:19 Відповісти
В нас є гідні кандидатури не на главу офісу, а на місце президента. Краще йди у відставку, замість, щоб тасувати колоду підлеглих
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01.12.2025 19:29 Відповісти
Тяжко серед достойних вибрати такого, що на записах міндіча-спіздіча не засвічений…
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01.12.2025 19:47 Відповісти
Щось сьогодні платівка про " достойних" то в шабуніна грала, тепер в зеленського.
Треба не " достойних", а справжніх буйних ! ))). Як у класика.
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01.12.2025 20:30 Відповісти
Невже ще є такі ж достойні як дЄрьмак? Не можу в таке щастя повірити.
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01.12.2025 20:42 Відповісти
Це так у кварталі багато ще артистів, да ще прибиральниці є, та іншій обслуговуючий персонал
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01.12.2025 21:16 Відповісти
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01.12.2025 22:55 Відповісти
Достойна, на державному рівні, людина не піде в завгоспи.Туди потрібен достойний фахівець-господарник.Це не потрібно обговорювати на високому рівні,бо оп не існує законодавчо.Щось не чув,щоб обговорювали публічно кандидатуру завгоспа до кабміну чи Ради.❤️🇺🇦❤️
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02.12.2025 10:33 Відповісти
 
 