Зеленський про нового керівника ОП: Є достойні люди, будуть додаткові консультації

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведе додаткові консультації стосовно призначення нового голови Офісу президента після повернення в Україну.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Є дуже достойні люди в Україні"

За його словами, вибір керівника ОП залежить від деяких речей, зокрема важливих напрямків.

"Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі. Безумовно, у нас є дуже достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його звільнить, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Також читайте: Зеленський ще не визначився з кандидатурою на посаду голови ОП, - радник Литвин