Зеленський про нового керівника ОП: Є достойні люди, будуть додаткові консультації
Президент Володимир Зеленський заявив, що проведе додаткові консультації стосовно призначення нового голови Офісу президента після повернення в Україну.
Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.
"Є дуже достойні люди в Україні"
За його словами, вибір керівника ОП залежить від деяких речей, зокрема важливих напрямків.
"Сенсацій сьогодні не буде. Я хочу провести ще додаткові консультації, я їх запланував, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі. Безумовно, у нас є дуже достойні люди в Україні. Я думаю, ви це побачите", - додав Зеленський.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
Топ коментарі
+6 Вадим #601947
показати весь коментар01.12.2025 18:36 Відповісти Посилання
+6 Наталия Гончар
показати весь коментар01.12.2025 18:42 Відповісти Посилання
+5 KAISERWALD
показати весь коментар01.12.2025 19:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чим погана Марʼяна Безугла? Вона б виконала цю роботу на відмінно
В сіх ОВА замінити людішєк Єрмака, ТАТАРОВА НА СМІТНИК , ОПЗЖ нах з ВР, КАБАНА замінити з голосуванням нової коаліції....
Треба не " достойних", а справжніх буйних ! ))). Як у класика.