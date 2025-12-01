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Новини Кадрові зміни в уряді Звільнення Єрмака
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Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП, - ЗМІ

Хто очолить ОП замість Єрмака - ЗМІ дізналися кандидатів

Станом на зараз є щонайменше чотири кандидати у владі на посаду нового голови Офісу президента після відставки Андрія Єрмака

Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.

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Кому можуть запропонувати крісло Єрмака в ОП

"Станом на початок тижня співрозмовники УП називають одразу кілька прізвищ на посаду глави Офісу. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, голова ГУР Кирило Буданов і заступник глави ОП з воєнних питань Павло Паліса виглядають як група найбільш реальних кандидатів", - йдеться у статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України", - Гончаренко (оновлено)

Інші кандидати

Також співрозмовники видання зазначили, що посаду керівника ОП можуть запропонувати першому заступнику міністра закордонних справ Сергієві Кислиці, який зараз залучений у переговорному треку зі США.

"Таке призначення могло б змістити акцент посади керівника Офісу від скандалів і внутряків на велику міжнародну роботу, що могло б дещо заспокоїти політичну ситуацію", - пише УП.

Водночас перехід в ОП прем'єрки Юлії Свириденко називають неможливим з двох причин: по-перше, сама прем'єрка дивиться на це як на дауншифтинг, по-друге, перезапуск всього Кабміну вимагатиме багато сил.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

призначення (2356) Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
+7
А новий "голова ОПи" буде мати "всю палнату власті", як "папєрєднік"?
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01.12.2025 16:14 Відповісти
+4
Ну тобто на цю посаду готові брати тільки повністю зашквареного "чєго ізволітє".
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01.12.2025 16:25 Відповісти
+3
Полисой и Будановым пытается Зеленский прикрыться как щитом.
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01.12.2025 16:15 Відповісти
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А новий "голова ОПи" буде мати "всю палнату власті", як "папєрєднік"?
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01.12.2025 16:14 Відповісти
Як попередніх він буде отримувати те що треба віддати хазяїну.
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01.12.2025 16:19 Відповісти
а Юля С. не розглядається? Чи жінки там поза конкурсом?
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01.12.2025 16:15 Відповісти
Читай уважніше.
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01.12.2025 17:10 Відповісти
Подоляк - Ти?
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01.12.2025 17:32 Відповісти
Віка, повертайся на окружну.
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01.12.2025 17:49 Відповісти
Невже сам Петров? А де Іванов?
Ісландія працює....
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01.12.2025 17:50 Відповісти
Полисой и Будановым пытается Зеленский прикрыться как щитом.
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01.12.2025 16:15 Відповісти
Це ті хто пройшов перший етап, тепер победа за тім хто запропонує..... та не в гривнях
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01.12.2025 16:17 Відповісти
Бред.
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01.12.2025 16:19 Відповісти
Шмигаля, кого ж ще обере. Він ручний.
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01.12.2025 16:19 Відповісти
Скорее Федоров. По принципу максимального очкализательства у ************.
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01.12.2025 16:48 Відповісти
Конкурс на закупівельника туалетного паперу та сріпок? Круто.
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01.12.2025 16:22 Відповісти
Ну тобто на цю посаду готові брати тільки повністю зашквареного "чєго ізволітє".
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01.12.2025 16:25 Відповісти
А вони потужні менеджери ?
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01.12.2025 16:25 Відповісти
Середньої потужності.
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01.12.2025 16:57 Відповісти
Троє середніх = один потужний менеджер. Якщо вони посередні, то треба відразу трьох одночасно призначати головою ОП. Бо один не справиться, і навіть удвоє не здолають.
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01.12.2025 18:32 Відповісти
Проблема не в прізвищі а в концетрації влади в руках завгоспа
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01.12.2025 16:26 Відповісти
Посмотрел список людей, которые возглавляли Офис Президента Украины (ранее - Администрация Президента / Секретариат Президента). Например, при Порошенко это были Борис Ложкин, а потом Игорь Райнин. Их кто-то знает? Почему сейчас это должен быть человек, у которого власть на уровне Президента? Возьмите профессионала, который будет заниматься своим делом, и не лезть в политику?
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01.12.2025 16:27 Відповісти
Питання, якщо раніше усім керував Єрмак, то хто керує країною зараз!? Ґвалт, люди, ряяяятуйтеее!!!!
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01.12.2025 16:32 Відповісти
Схоже, що кастинг на місце єрмака відбудеться серед "наших людей", як в тій пісні, але українців на цьому кастингу не буде:
" ... Лёва был хозяин дома,
его морда всем знакома,
Бакалейщик Лёва Трайзерман.
Собрались аристократы,
были все они богаты,
Беден был лишь Иванов Иван.
Был Абрам из Сахартреста,
с ним пришлаего невеста,
Сара с толстым задом за собой.
Рабинович был с Арбата,
с ним пришли четыре брата,
А Иванов, ***, пришёл с чужой женой!
Гости все уселись рядом,
пот со всех катился градом,
Лёва сердцем чувствовал беду.... "
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01.12.2025 16:39 Відповісти
що це за посада така "глава оп"???
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01.12.2025 16:40 Відповісти
Це ж треба, щоб через абсолютно неконституційну, чисто технічну посаду підіймався такий гамір!
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01.12.2025 16:43 Відповісти
Раніше завгосп,завбази були шановані,бо там можна красти Виходить ,що і зараз ця посада має великі шанси збагатитися.Правда сума для збагатчення зараз рахується в міліардах До речі ці посади ,як правило ,займали євреї.
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01.12.2025 16:43 Відповісти
заберите у них карты чтобы не гадали ... вместо дерьмака прийдет круче ,,ДЕРЬМАК,,УМЕЮЩИЙ ВОРОВАТЬ
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01.12.2025 16:49 Відповісти
Все продовжуємо переставляти ліжка надіючись ,що старі повії порадують нас цнотою...
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01.12.2025 16:57 Відповісти
Тобто одні дуполизи в Шмаркля в зеленій опі затичка
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01.12.2025 16:58 Відповісти
Всі покидьки. Інші зеленим не служать.
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01.12.2025 17:13 Відповісти
У Єрмак є "вбитий брат", можно його призначити...
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01.12.2025 17:15 Відповісти
Подонок ніколи не призначить біля себе порядну людину, тому Зеленський призначить або подонка Буланова, який уложив по дурості чимало наших хлопців або нікчему Шмигаля, шоб було кому облизувать зеленого царя
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01.12.2025 17:16 Відповісти
Зараз потужник вибирає з ким буде спати
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01.12.2025 17:19 Відповісти
Виберіть хто більш антиукраїнець, та більш зашкварений на розкраданні. Той і буде.
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01.12.2025 17:28 Відповісти
Та шмыгаля ставьте--- шмыгать умеет! Совсем плохо дело ребятки- жовтенятки в стране пошло! Братаны северные это знают и хорошо знают.
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01.12.2025 17:38 Відповісти
Тільки Буданов зі своїм співмешканцем швілі.
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01.12.2025 18:07 Відповісти
шмиґаль прошмигне...

Цей перейде через усі посади.

Бо може їсти навіть лайно, якщо накажуть.
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01.12.2025 18:17 Відповісти
"сама прем'єрка дивиться на це як на дауншифтинг" - ого як...(прізвище забув)..."прем'єрка" заговорила. Це та, яку голова ОП і призначив на посаду прем'єрки. А тут раптом "дауншифтінг" і пригадала інституційний статус Прем'єр міністра. Вона точно нічого зайвого не сказала?)
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01.12.2025 18:28 Відповісти
оо,
знову шмирКаль засвітився
що, в обороні вже немає що красти???
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01.12.2025 18:42 Відповісти
На службу до ішака піде хіба-що така сама бидлота, як і він сам.
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01.12.2025 20:03 Відповісти
 
 