Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП, - ЗМІ
Станом на зараз є щонайменше чотири кандидати у владі на посаду нового голови Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.
Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.
Кому можуть запропонувати крісло Єрмака в ОП
"Станом на початок тижня співрозмовники УП називають одразу кілька прізвищ на посаду глави Офісу. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, голова ГУР Кирило Буданов і заступник глави ОП з воєнних питань Павло Паліса виглядають як група найбільш реальних кандидатів", - йдеться у статті.
Інші кандидати
Також співрозмовники видання зазначили, що посаду керівника ОП можуть запропонувати першому заступнику міністра закордонних справ Сергієві Кислиці, який зараз залучений у переговорному треку зі США.
"Таке призначення могло б змістити акцент посади керівника Офісу від скандалів і внутряків на велику міжнародну роботу, що могло б дещо заспокоїти політичну ситуацію", - пише УП.
Водночас перехід в ОП прем'єрки Юлії Свириденко називають неможливим з двох причин: по-перше, сама прем'єрка дивиться на це як на дауншифтинг, по-друге, перезапуск всього Кабміну вимагатиме багато сил.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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Ісландія працює....
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пот со всех катился градом,
Лёва сердцем чувствовал беду.... "
Цей перейде через усі посади.
Бо може їсти навіть лайно, якщо накажуть.
знову шмирКаль засвітився
що, в обороні вже немає що красти???