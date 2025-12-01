Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП, - ЗМІ

Станом на зараз є щонайменше чотири кандидати у владі на посаду нового голови Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.

Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.

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Кому можуть запропонувати крісло Єрмака в ОП

"Станом на початок тижня співрозмовники УП називають одразу кілька прізвищ на посаду глави Офісу. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, голова ГУР Кирило Буданов і заступник глави ОП з воєнних питань Павло Паліса виглядають як група найбільш реальних кандидатів", - йдеться у статті.

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Інші кандидати

Також співрозмовники видання зазначили, що посаду керівника ОП можуть запропонувати першому заступнику міністра закордонних справ Сергієві Кислиці, який зараз залучений у переговорному треку зі США.

"Таке призначення могло б змістити акцент посади керівника Офісу від скандалів і внутряків на велику міжнародну роботу, що могло б дещо заспокоїти політичну ситуацію", - пише УП.

Водночас перехід в ОП прем'єрки Юлії Свириденко називають неможливим з двох причин: по-перше, сама прем'єрка дивиться на це як на дауншифтинг, по-друге, перезапуск всього Кабміну вимагатиме багато сил.

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